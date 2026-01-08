Detienen en Paita embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Más de 39 kilos de alcaloide de cocaína fueron hallados dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque en el puerto de Paita.

En el terminal portuario de Paita, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura incautó más de 39 kilos de alcaloide de cocaína. El cargamento estaba dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque procedente de Colombia. La intervención se realizó en la zona subacuática de la embarcación, con apoyo de buzos de la Marina de Guerra y personal de aduanas. La caja, de aproximadamente un metro de largo, fue retirada de la popa y trasladada para verificación inmediata.

La alerta se originó por información de inteligencia. Las autoridades activaron un operativo conjunto y se concentraron en un punto específico del casco. Dentro del compartimiento se encontraron 30 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron alcaloide de cocaína. Según información policial, el cargamento tenía como destino Europa y utilizaba el puerto de Paita como punto de salida dentro de una ruta asociada a organizaciones internacionales de narcotráfico. No se registraron detenidos. El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan.

Voceros policiales señalaron que el seguimiento del buque comenzó desde su ingreso a aguas peruanas. Un jefe operativo explicó el rol de la cooperación internacional. “Utiliza técnicas especiales de investigación y ya se coordina con la policía colombiana, con la DEA, con otros organismos internacionales que se dedican a, a combatir este delito. Entonces, se obtiene información en tiempo real, información privilegiada que nos permite neutralizar este tipo de cargamentos”, señaló durante la presentación del caso.

Las autoridades precisaron que la droga no estaba dentro de contenedores comerciales. El sistema de ocultamiento se colocó en el exterior del casco, en una zona próxima a ductos metálicos. Este método evitó controles ordinarios y exigió una inspección técnica subacuática. La estructura metálica contenía los paquetes en posición fija, sin contacto directo con áreas de carga regular.

Operativo y confirmación del cargamento

La intervención fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, con apoyo de la Policía Nacional, buzos de la Marina de Guerra y personal de Aduanas.

Durante la intervención, personal especializado extrajo uno de los paquetes para prueba de campo. Un oficial describió el resultado: “De manera aleatoria se está extrayendo uno de ellos para hacer la prueba de campo correspondiente. Realizada la prueba de campo, este da una coloración azul turquesa, positivo, presuntivo para alcaloide cocaína”. La verificación permitió confirmar la composición del material incautado.

La Policía Nacional informó que el envío tenía como destino el puerto de Róterdam, en los Países Bajos. Informes técnicos señalaron que en ese mercado el valor por kilo alcanza montos elevados. Durante la exposición del caso, se destacó el impacto económico del cargamento. En la transmisión televisiva vinculada al operativo se indicó que “el valor de lo incautado asciende a más de un millón de dólares”.

Método de ocultamiento y ruta internacional

La embarcación provenía de Colombia y el cargamento tenía como destino final el puerto de Róterdam, en los Países Bajos.

El jefe de la Dirección Antidrogas describió el mecanismo utilizado por la organización criminal. “Utilizan un contenedor metálico, también imanes del tamaño de latas de atún y un pegamento especial, una silicona no soluble al agua, para adherirlo fijamente en el metal del barco, en este caso, eh, el ducto de la embarcación, del ducto de entrada de ventilación de la embarcación. Ahí va, ahí viaja y luego, al llegar al país destino, una vez que la embarcación acodera, vienen buzos de la organización criminal transnacional en lanchas, se sumergen al agua y inmediatamente extraen este contenedor metálico y se llevan la droga consigo”, explicó.

Fuentes policiales indicaron que este método se utiliza para evadir controles aduaneros internacionales. “La policía precisó que este modus operandi no es nuevo y se emplea para evadir los controles aduaneros internacionales”, señaló el informe difundido tras la intervención.

El Ministerio Público mantiene bajo custodia los paquetes incautados y desarrolla diligencias orientadas a identificar a los responsables, así como los vínculos de la red que opera en rutas marítimas internacionales.