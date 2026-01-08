Perú

Detienen en Paita embarcación procedente de Colombia con 39 kilos de cocaína ocultos en el casco: red criminal usaba buzos para el recojo

Las autoridades informaron que el método de ocultamiento evitó los controles comerciales habituales y responde a un modus operandi del narcotráfico internacional

Guardar
Más de 39 kilos de
Más de 39 kilos de alcaloide de cocaína fueron hallados dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque en el puerto de Paita.

En el terminal portuario de Paita, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura incautó más de 39 kilos de alcaloide de cocaína. El cargamento estaba dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque procedente de Colombia. La intervención se realizó en la zona subacuática de la embarcación, con apoyo de buzos de la Marina de Guerra y personal de aduanas. La caja, de aproximadamente un metro de largo, fue retirada de la popa y trasladada para verificación inmediata.

La alerta se originó por información de inteligencia. Las autoridades activaron un operativo conjunto y se concentraron en un punto específico del casco. Dentro del compartimiento se encontraron 30 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron alcaloide de cocaína. Según información policial, el cargamento tenía como destino Europa y utilizaba el puerto de Paita como punto de salida dentro de una ruta asociada a organizaciones internacionales de narcotráfico. No se registraron detenidos. El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan.

Voceros policiales señalaron que el seguimiento del buque comenzó desde su ingreso a aguas peruanas. Un jefe operativo explicó el rol de la cooperación internacional. “Utiliza técnicas especiales de investigación y ya se coordina con la policía colombiana, con la DEA, con otros organismos internacionales que se dedican a, a combatir este delito. Entonces, se obtiene información en tiempo real, información privilegiada que nos permite neutralizar este tipo de cargamentos”, señaló durante la presentación del caso.

Las autoridades precisaron que la droga no estaba dentro de contenedores comerciales. El sistema de ocultamiento se colocó en el exterior del casco, en una zona próxima a ductos metálicos. Este método evitó controles ordinarios y exigió una inspección técnica subacuática. La estructura metálica contenía los paquetes en posición fija, sin contacto directo con áreas de carga regular.

Operativo y confirmación del cargamento

La intervención fue ejecutada por
La intervención fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, con apoyo de la Policía Nacional, buzos de la Marina de Guerra y personal de Aduanas.

Durante la intervención, personal especializado extrajo uno de los paquetes para prueba de campo. Un oficial describió el resultado: “De manera aleatoria se está extrayendo uno de ellos para hacer la prueba de campo correspondiente. Realizada la prueba de campo, este da una coloración azul turquesa, positivo, presuntivo para alcaloide cocaína”. La verificación permitió confirmar la composición del material incautado.

La Policía Nacional informó que el envío tenía como destino el puerto de Róterdam, en los Países Bajos. Informes técnicos señalaron que en ese mercado el valor por kilo alcanza montos elevados. Durante la exposición del caso, se destacó el impacto económico del cargamento. En la transmisión televisiva vinculada al operativo se indicó que “el valor de lo incautado asciende a más de un millón de dólares”.

Método de ocultamiento y ruta internacional

La embarcación provenía de Colombia
La embarcación provenía de Colombia y el cargamento tenía como destino final el puerto de Róterdam, en los Países Bajos.

El jefe de la Dirección Antidrogas describió el mecanismo utilizado por la organización criminal. “Utilizan un contenedor metálico, también imanes del tamaño de latas de atún y un pegamento especial, una silicona no soluble al agua, para adherirlo fijamente en el metal del barco, en este caso, eh, el ducto de la embarcación, del ducto de entrada de ventilación de la embarcación. Ahí va, ahí viaja y luego, al llegar al país destino, una vez que la embarcación acodera, vienen buzos de la organización criminal transnacional en lanchas, se sumergen al agua y inmediatamente extraen este contenedor metálico y se llevan la droga consigo”, explicó.

Fuentes policiales indicaron que este método se utiliza para evadir controles aduaneros internacionales. “La policía precisó que este modus operandi no es nuevo y se emplea para evadir los controles aduaneros internacionales”, señaló el informe difundido tras la intervención.

El Ministerio Público mantiene bajo custodia los paquetes incautados y desarrolla diligencias orientadas a identificar a los responsables, así como los vínculos de la red que opera en rutas marítimas internacionales.

Temas Relacionados

PaitaColombiaPaíses Bajosdrogacocaínaperu-noticias

Más Noticias

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

La cuesta de enero: cómo ordenar tus finanzas personales tras Navidad y Año Nuevo

Después de la temporada navideña y las celebraciones de Año Nuevo, muchas familias sienten el impacto de los gastos y las deudas acumuladas. La llamada cuesta de enero es real, pero con disciplina y planificación es posible recuperarse y comenzar bien el 2026. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso

La cuesta de enero: cómo

Calendario lunar 2026: fases, eclipses y todo lo que debes saber de este fenómeno mes a mes

Con trece lunas llenas, varios eclipses y una superluna en vísperas de Navidad, el calendario lunar de este año ofrece momentos únicos para la observación, la agricultura y el bienestar personal

Calendario lunar 2026: fases, eclipses

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

El presidente electo de Chile reafirmó su intención de encontrar una solución a la crisis migratoria que afecta a Latinoamérica

José Antonio Kast busca acuerdos

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

La periodista usó sus redes sociales para mostrar parte de su viaje a África y no dudó en también dar clases de etiqueta a la distancia

Maritere Braschi sorprende al explicar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast busca acuerdos

José Antonio Kast busca acuerdos con Perú para enfrentar crisis migratoria: “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”

Susel Paredes entra a la carrera por la alcaldía de Lima con Ahora Nación

José Jerí convoca a las Elecciones Regionales y Municipales 2026: votación será el 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las fechas clave del proceso electoral

José Domingo Pérez queda fuera del caso Susana Villarán en pleno juicio por decisión de Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Maritere Braschi sorprende al explicar

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

Alejandra Baigorria se quedó sin maleta en España: su equipaje quedó retenido

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

Paco Bazán arremete contra Fernando Díaz por emitir denuncia de su expareja: “Narrador de cuentos”

Salvador del Solar declara su amor por Ana María Orozco: “Es un tesoro”

DEPORTES

“Trauco no puede tener kilos

“Trauco no puede tener kilos de más y Zambrano no debe ser expulsado”: Pedro García advirtió sobre la defensa de Alianza Lima en 2026

Javier Rabanal respondió si César Inga se irá de Universitario y desmintió que Sekou Gassama no llegará al club

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

El millonario monto que recibirá Sporting Cristal por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga de República Checa