Pareja queda atrapada en un islote tras la repentina creciente del río Chanchamayo y es rescatada por jóvenes voluntarios

La rápida intervención de integrantes del club Piratas del Río Chanchamayo evitó una tragedia en plena temporada de lluvias

Pareja queda atrapada en un islote tras la repentina creciente del río Chanchamayo y es rescatada por jóvenes voluntarios

La tarde se volvió incierta en el valle de Chanchamayo cuando el caudal del río subió de forma repentina. Rudy Tomás Francisco Díaz, de 30 años, y Yenny Fernando García, de 41, cruzaron hacia un pequeño islote con la idea de permanecer cerca de la orilla. Con el paso de las horas, la corriente aumentó y el retorno dejó de ser posible. El nivel del agua cubrió los accesos y la pareja quedó inmóvil sobre el suelo rocoso, sin una ruta segura.

Los primeros intentos de auxilio estuvieron a cargo de la Policía, el Cuerpo de Bomberos y el Serenazgo. El personal de estas unidades evaluó la zona y analizó los posibles accesos; sin embargo, la fuerte corriente del río limitó cada maniobra. En el lugar, uno de los intervinientes señaló: “Hay dos personas atrapadas en el islote. El caudal del río es bastante fuerte y ya hemos intentado dos veces sin éxito. Tenemos que buscar otra estrategia para ver cómo podemos rescatarlas”.

Mientras la tarde avanzaba, la preocupación crecía entre los testigos en la ribera. La comunicación con la pareja seguía mediante gritos breves. En medio de esa tensión, un grupo de jóvenes del distrito de Perené decidió ofrecer apoyo voluntario. Eran integrantes del club conocido como los Piratas del Río Chanchamayo, acostumbrados a desplazarse sobre cámaras de aire durante sus jornadas deportivas. Desde allí surgió la acción que modificó el curso del rescate.

Rescate con cámaras de aire

El aumento inesperado del caudal del río Chanchamayo dejó atrapada a una pareja en un islote sin posibilidad de retorno.

Los jóvenes Tony, Ángel y Nelson aceptaron ingresar al río con sus cámaras de llanta. Según los presentes, aplicaron la técnica conocida en la zona como camarotaje, lo que permitió avanzar por el cauce en dirección al islote. Una voz registrada en el lugar señaló: “Fueron Tony, Ángel y Nelson, tres jóvenes que pertenecen al club de los Piratas del Río Chanchamayo, los que los rescataron utilizando nada menos que sus cámaras, con las que suelen practicar camarotaje”.

El desplazamiento resultó rápido. Con cuerdas y cámaras, los rescatistas lograron acercarse a Rudy y Yenny. La pareja permanecía nerviosa y agotada después de más de doce horas en el islote. En las imágenes registradas se escuchó otra frase breve desde la orilla: “Compadre, se pasó el agua. Quedamos dormidos y ya cuando despertamos, ya la aguas estaban así”. Los jóvenes aseguraron a los afectados y los retiraron del punto de riesgo en pocos minutos.

Antes de la intervención del grupo de Perené, las unidades oficiales evaluaron alternativas, pero no contaban con el equipamiento adecuado para enfrentar ese tipo de corriente. Uno de los presentes explicó: “Nosotros no tenemos botes ni canoas; faltan varios implementos que se requieren para poder rescatar a cualquier persona ante una emergencia de este tipo”. La situación evidenció carencias logísticas en la zona para responder a escenarios fluviales de alta dificultad.

En paralelo, vecinos del sector señalaron que los jóvenes solicitaron apoyo de transporte para llegar desde Perené a La Merced y que el traslado se concretó gracias a la coordinación con un ciudadano que aceptó movilizarlos. El gesto recibió muestras de agradecimiento en el lugar.

Testimonios y traslado a un centro de salud

Tres jóvenes del distrito de Perené, integrantes del club Piratas del Río Chanchamayo, ingresaron al cauce usando cámaras de llanta.

Una vez fuera del islote, Rudy y Yenny subieron a una ambulancia de la Red Integrada de Salud Chanchamayo. Personal sanitario verificó su estado físico. Entre los mensajes captados durante el operativo se escuchó: “Llama ya a la ambulancia. Chicos, por favor. Los chicos son jóvenes. Que Dios los bendiga a todos”. El público presente respondió con aplausos para los rescatistas.

Otro testimonio difundido en el lugar incluyó una recomendación dirigida a los vecinos de la zona: “Toda la población en esta época de temporada de lluvias, ¿no? Cuidarse bien los ríos, porque a veces nunca, uno nunca se espera. Viene la creciente y pasan esas situaciones, ¿no?”. La advertencia apuntó a evitar cruces o permanencias en puntos expuestos durante periodos de aumento del caudal.

El rescate ocurrió cerca de las tres de la tarde del lunes y culminó con la salida segura de la pareja. Vecinos y autoridades locales observaron el resultado del operativo y remarcaron la intervención decisiva del grupo juvenil de Perené, conocido por sus prácticas en el río y por el uso de cámaras de aire como medio de flotación en entornos similares.

