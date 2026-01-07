Interno venezolano condenado por sicariato es hallado muerto en penal de Cajamarca: asesinó a un agente del INPE el 2020

Un interno del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca fue hallado sin vida durante la madrugada del martes 6 de enero, en circunstancias que son materia de investigación fiscal. Se trata de Leonardo Gabriel Mariño Ortiz (25), ciudadano de nacionalidad venezolana, quien cumplía condena por el delito de sicariato.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el hallazgo se produjo a las 3:04 a. m., cuando el personal de seguridad realizaba una ronda de rutina por el área de aislamiento del establecimiento penitenciario. Durante la inspección, los agentes advirtieron que el interno se encontraba colgado del cuello, utilizando una tira de frazada de color gris con rojo, la cual estaba atada a una ventana de fierro dentro de su celda.

Tras constatar la situación, los agentes penitenciarios comunicaron de inmediato el hecho al área de salud del establecimiento. Los profesionales médicos que acudieron al lugar confirmaron el deceso del recluso. Posteriormente, las autoridades del penal notificaron al representante de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Cajamarca, que dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Muere en prisión sicario condenado por asesinar a agente del INPE en Tumbes

El INPE informó que brindará todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación y reiteró su compromiso de continuar desplegando esfuerzos para cumplir con las normas de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

El crimen que lo llevó a prisión

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz fue sentenciado por su participación en el asesinato del agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Paúl Enrique Barba Dioses, ocurrido el 28 de febrero de 2020 en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. El crimen se produjo cuando la víctima se encontraba fuera de su vivienda, ubicada en la avenida Independencia, en el cercado de la ciudad.

Según la información policial, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al agente penitenciario y le dispararon cuatro veces. Dos proyectiles impactaron en la cabeza y otros dos en el pecho, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, los autores del crimen huyeron con dirección a la zona de frontera con el Ecuador.

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz confesó haber matado a un agente del INPE por S/ 3 mil

Barba Dioses, de 41 años, era trabajador del INPE en el establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro y contaba con más de 20 años de servicio. Al momento del ataque, se encontraba de descanso.

Captura de los sicarios y confesión del crimen

Horas después del homicidio, personal policial de la comisaría de Zarumilla logró la captura de los presuntos responsables. Los intervenidos fueron identificados como Leonardo Mariño Ortiz (18) y un menor de iniciales J. J. A. I. (17), quien habría conducido la motocicleta utilizada en el atentado.

Durante el registro preliminar, la Policía halló en poder de Mariño Ortiz un arma de fuego, un revólver calibre 38, además de una cédula venezolana. El joven confesó haber disparado contra el agente penitenciario y declaró que recibió S/3 mil a cambio de cometer el asesinato. En el lugar también se incautó una motocicleta Honda de color rojo, sin placa de rodaje.

Mariño Ortiz ejecutó a Paul Enrique Barba Dioses por 3 mi soles. Su cómplice fue un menor de edad

Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal Paolo Macas Benites, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla. Según la Policía, detrás del crimen estaría la organización criminal “Los Chivitos” o “Los Chivitos de Campo Amor”, con cuyos integrantes la víctima habría mantenido rencillas mientras cumplía sus labores en el penal de Puerto Pizarro.