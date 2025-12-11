Reo del penal de Lurigancho reportado como “ausente” es hallado inconsciente al interior de la cárcel

Un interno reportado inicialmente como “ausente”, identificado como Narcizo André Ruiz Távara, fue encontrado en estado inconsciente dentro del centro educativo acondicionado en el penal de Lurigancho.

El centro penitenciario activó sus protocolos adecuados luego de reportarse la presunta desaparición del interno durante el conteo habitual. Durante varias horas, la posibilidad de una fuga preocupó a las autoridades hasta que finalmente el recluso fue hallado dentro del establecimiento en circunstancias que siguen generando cuestionamientos, se informó Panamericana.

Según la reconstrucción periodística, “Ayer por la tarde, cerca de las 4:30 p.m., cuando estaban realizando el conteo, el personal del INPE notó la ausencia de un reo. Nos referimos a Ruiz Távara Narcizo André”, relató el equipo de Panamericana. El interno habría salido de su pabellón a las 8:30 con un permiso para realizar un trabajo para una empresa privada; sin embargo, la información oficial no aclaró si dicho permiso permitía su salida del penal o solo del pabellón. “Lo cierto es que cuando hicieron el conteo, el joven no estaba y se activaron las alertas”, agregaron.

Narcizo André Ruiz Távara fue encontrado al interior del centro educativo instalado dentro del penal

La sospecha inicial de una fuga se disipó varias horas después, cuando el interno fue ubicado dentro del propio penal. “A las 22:40, tras una búsqueda exhaustiva, lo hallaron dentro del CEBA Manuel González Prada, el colegio que funciona en el penal de Lurigancho, tendido boca abajo, inconsciente y con la puerta cerrada”.

Para liberarlo, el personal debió forzar la entrada al aula donde se hallaba. Tras el hallazgo, el interno fue trasladado de manera urgente al hospital de San Juan de Lurigancho para verificar su estado de salud.

Disolver el INPE no soluciona crisis penitenciaria

La propuesta del Gobierno de José Jerí para reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por una nueva entidad generó los cuestionamientos del exjefe del INPE, Julio Magán, quien advirtió que eliminar el organismo no resolvería los graves problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas.

La falta de nuevas construcciones desde 2016 ha dejado al sistema penitenciario con capacidad insuficiente frente al aumento de internos

En una entrevista con RPP Noticias, Magán sostuvo que la prioridad debe ser mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad de albergue y fortalecer al personal penitenciario.

Según Magán, el problema no se soluciona modificando el nombre de la institucióno fusionando dependencias. Enfatizó que las reformas y los ajustes en los regímenes de seguridad necesitan un presupuesto concreto y acciones continuas, no medidas administrativas de corto alcance. “El problema no es cambiar etiquetas”, afirmó Julio Magán al criticar la propuesta de reorganización impulsada por el Gobierno.

Durante la entrevista con RPP, Magán descartó que la fusión entre el sistema penal juvenil y el de adultos sea conveniente en las condiciones actuales. Explicó que una integración de tal magnitud exige inversión, planificación detallada y mejoras previas que hoy no existen. “No creo que sea lo mejor ahora. Para hacer eso se necesita presupuesto y mejoras en la infraestructura que no se han hecho”, precisó Magán.

El exjefe del INPE recordó que ambos sistemas poseen objetivos, normativas y poblaciones diferenciadas, lo que podría traducirse en mayores dificultades operativas ante una fusión precipitada. Además, subrayó que la medida no es parte de una solución estructural frente al crimen organizado que opera desde los penales.