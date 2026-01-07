Perú

Examen de admisión UNI 2026-I: conoce las fechas, pago y todos los detalles

La Universidad Nacional de Ingeniería se prepara para recibir a miles de postulantes que luchan por alcanzar algún cupo en la casa de estudios

La UNI es considerada como
La UNI es considerada como una de las universidades más difíciles de ingresar - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el cronograma y la estructura de su examen de admisión 2026-I, uno de los procesos más esperados entre los jóvenes que aspiran a una carrera en Ingeniería o Arquitectura. La evaluación se desarrollará en tres jornadas diferentes, programadas para los días 16, 18 y 20 de febrero, con pruebas específicas en cada fecha.

Cronograma del examen de admisión

El proceso inicia el lunes 16 de febrero con la evaluación de aptitud académica y Humanidades. En esta primera jornada, los postulantes deberán demostrar habilidades de razonamiento lógico, comprensión lectora y conocimientos generales, áreas fundamentales para el perfil académico que exige la universidad.

El miércoles 18 de febrero, la atención se centrará en la prueba de Matemática, asignatura clave para todas las especialidades que ofrece la UNI. Por último, el viernes 20 de febrero los aspirantes enfrentarán la evaluación de Física y Química.

Además, la universidad informó que la prueba de aptitud vocacional para quienes postulan a la carrera de Arquitectura, tanto en la modalidad ordinaria como en todas las otras modalidades, se realizará el sábado 7 de febrero de 2026. Esta evaluación específica busca identificar el potencial creativo y la orientación vocacional de los postulantes interesados en arquitectura.

Pago del examen de admisión

El proceso de inscripción estará habilitado del 5 al 31 de enero de 2026, a través del portal oficial de la universidad (LINK). Para acceder al proceso, es necesario adquirir el prospecto de admisión, cuyo costo es de S/90, monto aplicable tanto para egresados de instituciones estatales como privadas.

En cuanto a los derechos de inscripción para la modalidad ordinaria, la UNI ha establecido tarifas diferenciadas según el tipo de colegio de procedencia del postulante. Aquellos que provienen de instituciones estatales deberán abonar S/410, mientras que los egresados de colegios privados deberán pagar S/780. Estas tarifas buscan mantener la equidad y el acceso entre los diferentes aspirantes.

La universidad ha puesto a disposición de los postulantes líneas de atención para consultas e información adicional: 981 609 170, 981 606 955 y 981 600 816. Además, en el portal web se encuentra disponible información detallada sobre el proceso, los requisitos y las etapas del examen.

Simulacro de admisión

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la organización de un simulacro presencial dirigido a quienes desean medir su nivel académico antes del examen de admisión oficial de febrero. Esta actividad se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 en la sede central de la casa de estudios, y está abierta a todo público, sin restricción por nivel de estudios.

El examen se llevará a
El examen se llevará a cabo el domingo 25 de enero - Créditos: Andina.

El objetivo es brindar a los postulantes la oportunidad de experimentar una jornada de evaluación en condiciones similares a las del proceso real, permitiéndoles familiarizarse con la dinámica y el ambiente de los exámenes de la UNI.

Las inscripciones estarán habilitadas del 6 al 21 de enero de 2026 a través de la web oficial de admisión. El costo para participar es de S/ 100, monto que debe abonarse mediante la aplicación Yape, sin posibilidad de acceder a becas ni semibecas en esta edición. El simulacro se desarrollará entre las 9:00 y las 12:00 horas.

La UNI enfatizó la importancia de la puntualidad y recordó que este ejercicio ayuda a los postulantes a identificar fortalezas y debilidades, facilitando así una mejor preparación para el examen de ingreso. Para consultas, la universidad dispone de líneas telefónicas y su portal web oficial.

