UNI anuncia que organizará simulacro de admisión: conoce la fecha y el pago

Esta prueba está dirigida a todo público sin restricciones por nivel académico y permite a los participantes experimentar condiciones idénticas a las del examen de admisión real

postulantes a conocer el tipo de preguntas, practicar el manejo del tiempo y detectar áreas de mejora - Créditos: UNI.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) organizará un simulacro presencial dirigido a quienes buscan medir su nivel académico antes del proceso de admisión oficial de febrero. Esta actividad se llevará a cabo el domingo 25 de enero de 2026 en la sede principal de la institución, ubicada en Lima, y representa una oportunidad para que los aspirantes vivan una experiencia similar a la del examen real.

El evento está abierto a todo público, sin restricción por grado de estudios. La iniciativa permite a los interesados familiarizarse con la dinámica, el ambiente y el formato de las pruebas que la casa de estudios emplea cada año.

El periodo de inscripción se extiende del 6 al 21 de enero de 2026. Los participantes deben completar el proceso a través de la web oficial de admisión (LINK). El costo asciende a S/100 y el único medio de pago habilitado es la aplicación Yape. Cabe señalar que, para esta edición, no hay becas ni semibecas, por lo que todos los asistentes deben cubrir el monto estipulado.

La experiencia presencial replica la presión y el ambiente del examen real, lo que resulta fundamental para preparar a los aspirantes y ayudarles a diseñar un plan de estudio efectivo - Créditos: UNI.

Desarrollo del simulacro

La jornada se realizará exclusivamente de manera presencial el domingo 25 de enero, entre las 9:00 y las 12:00 horas. El examen tiene una duración de tres horas. La UNI recalcó la importancia de la puntualidad, ya que la evaluación no se ofrecerá de forma virtual ni en otras sedes. Así, los postulantes podrán enfrentarse a condiciones idénticas a las del proceso de ingreso, lo que resulta fundamental para quienes desean una preparación completa.

Esta simulación responde a la necesidad de muchos jóvenes de conocer no solo el tipo de preguntas, sino también el manejo del tiempo y la presión que impone una evaluación presencial.

Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 21 de enero mediante la web oficial de admisión, con un costo de S/100, pagadero únicamente por Yape y sin opción a becas ni semibecas - Créditos: UNI.

De acuerdo con la entidad educativa, la actividad ayuda a identificar fortalezas y aspectos a mejorar en las diferentes materias. De esa manera, facilita la elaboración de un plan de estudio efectivo para el examen oficial.

Para resolver dudas, la universidad habilitó los números 981-609-170 y 981-606-955, además del portal de admisión (LINK), donde se detallan todos los aspectos relacionados con el simulacro, los pasos para inscribirse y la logística necesaria para participar.

Examen de admisión 2026-I

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció las fechas y estructura de su examen de admisión 2026-I, el cual se realizará en tres jornadas distintas: 16, 18 y 20 de febrero. Cada día se aplicará una prueba diferente, abarcando áreas fundamentales para el ingreso a la institución.

El simulacro de admisión se llevará a cabo en febrero - Créditos: UNI.

El primer examen evaluará aptitud académica y Humanidades, poniendo a prueba las capacidades de razonamiento y conocimientos generales de los postulantes. La segunda jornada estará dedicada exclusivamente a Matemática, mientras que la tercera medirá los conocimientos en Física y Química, dos áreas clave para las especialidades de ingeniería.

El costo de inscripción varía según la procedencia del postulante. Aquellos que egresan de instituciones estatales deberán pagar S/410, mientras que los provenientes de colegios privados abonarán S/780. De este modo, la UNI busca garantizar un proceso de admisión riguroso, transparente y adaptado a las diferentes realidades educativas del país.

