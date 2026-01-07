El secreto financiero de Yahaira Plasencia: así logró juntar miles de soles solo con un chanchito

El secreto financiero de Yahaira Plasencia y cómo logró juntar miles de soles solo con un chanchito. Video: Instagram

La cantante de salsa Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente el resultado de su disciplina financiera: más de 20 mil soles reunidos en un solo año gracias a la constancia de su método tradicional de ahorro. Convertida en tendencia por este gesto, la artista mostró cómo romper el “chanchito” puede ser mucho más que una costumbre infantil: es, en su caso, una herramienta clave para cumplir metas personales y profesionales.

El secreto de la ‘Patrona’: más de 20 mil soles en un solo año

A través de un video publicado en sus redes sociales, Yahaira Plasencia mostró el momento exacto en que, acompañada de sus padres, rompió la alcancía que compró en el Centro de Lima a inicios del año y que fue llenando día tras día. Al final del ciclo, la intérprete de ‘Y le dije no’ vació el chanchito y contó en efectivo más de 20 mil soles, fruto exclusivo de su constancia diaria.

“Este es mi secreto para ahorrar todo el año. ¿Ustedes también ahorran?”, escribió la cantante en la descripción del clip. En la grabación, Yahaira destacó que el dinero guardado no es producto de la suerte, sino del esfuerzo y la planificación: “Me compro a inicio de año, me pongo una meta fija y destino dinero a algo mío, algún proyecto musical, quiero comprarme algo (…) No hay mejor ahorro que un chanchito”, explicó a sus seguidores.

La artista, que en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos públicos sobre su manejo financiero, dejó en claro que este hábito es parte de una nueva etapa personal. “Yo hice una buena cantidad, más de 20 000 soles. Así que esto va destinado a mi life. Amigos, no es broma, compren su chancho y ahorren”, recomendó con entusiasmo.

De la polémica por deudas al ejemplo de perseverancia

El gesto de Yahaira Plasencia ha sido interpretado por muchos como una respuesta a los rumores y polémicas que la rodearon en años anteriores, cuando enfrentó cuestionamientos por presuntas deudas y polémicas con proveedores y asesores de imagen. Entre 2023 y 2025, la salsera fue noticia no solo por sus éxitos musicales, sino también por los problemas financieros y los escándalos en torno a canjes no pagados y servicios pendientes, como por ejemplo a Nicole Akari.

Ahora, con el “chanchito” reventado y los billetes a la vista, la artista muestra una cara distinta, apostando por la cultura del ahorro y la disciplina como valores centrales en su vida y carrera. “No hay mejor ahorro que tener un ‘chanchito’. A veces uno lo toma como broma y lo que quieras, pero si tú te pones una meta fija de que quieres que ese chanchito te dé a fin de año algo importante, créeme que te puede ayudar muchísimo”, señaló en su video, que rápidamente se viralizó y motivó a cientos de usuarios a iniciar su propio reto de ahorro.

Yahaira también compartió que, tras romper la alcancía de 2025, no perdió tiempo y el 4 de enero ya estaba comprando una nueva para el siguiente año, acompañada de sus padres. Para compensar los primeros días del año en los que aún no tenía nuevo “chancho”, decidió depositar una suma extra y prometió mantener la constancia hasta el 30 de diciembre de 2026.

La publicación de la salsera no solo provocó sorpresa, sino también una ola de comentarios positivos y de motivación entre sus seguidores. “Excelente decisión, sobre todo hay que ser disciplinado todos los días”, “Eso se llama perseverancia, constancia y disciplina”, y “Prioridad: mi casita”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

La experiencia de Yahaira Plasencia con su alcancía no solo refleja disciplina, sino también la importancia de establecer metas y propósitos claros. Según la artista, el dinero guardado siempre tiene un destino específico, ya sea para proyectos musicales, compras personales o inversiones. Así, la intérprete se convierte en un ejemplo para sus fans, demostrando que la organización y el compromiso pueden traducirse en resultados tangibles, incluso utilizando métodos tradicionales.