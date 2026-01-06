Perú

DNI electrónico gratis durante enero y febrero: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

La campaña facilita el acceso a la identificación oficial y ofrece a las familias la opción de obtener el DNI electrónico sin costo, documento esencial para el ejercicio de derechos y la realización de trámites

El DNI electrónico 3.0 ofrece
El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció el inicio de una campaña de DNI electrónico gratuito dirigida a los sectores más vulnerables del distrito. La iniciativa comenzará este miércoles 7 de enero y se desarrollará en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande.

La campaña busca facilitar el acceso a la identificación oficial a niñas y niños de cero a once años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de sesenta años en adelante y personas con discapacidad.

El servicio estará disponible durante los meses de enero y febrero, de lunes a viernes, con una capacidad máxima de atención de 50 personas por día. Además, el horario de atención es de las 8:45 a. m. hasta las 4 p. m.

El proceso de tramitación del DNI electrónico se realizará de manera presencial. Para la renovación, los solicitantes deberán presentar el documento anterior. En el caso de menores de edad, es obligatorio que acudan acompañados por su papá o mamá, quienes son los únicos autorizados para representarlos. Si el menor asiste con la tía o la abuela, será necesario presentar la partida de nacimiento de los padres como respaldo.

El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Para quienes deseen realizar un cambio de dirección, se solicitará un recibo de agua o luz que acredite el nuevo domicilio. Además, la fotografía requerida para el documento se tomará en el mismo local durante el trámite, por lo que se recomienda seguir cuidadosamente las indicaciones del personal para evitar demoras o contratiempos.

La Subgerencia de Programas Sociales atenderá a los beneficiarios de la campaña de lunes a viernes, durante todo enero y febrero, sin excepción. Se recomienda a los interesados llegar temprano, ya que solo se entregarán 50 turnos cada día. El personal municipal estará disponible para orientar a los asistentes y resolver sus dudas.

La campaña representa una oportunidad clave para que las familias del distrito accedan al DNI electrónico sin costo, documento fundamental para el ejercicio de derechos y la realización de diversos trámites.

La Municipalidad de San Juan
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho inició una campaña para entregar el DNI electrónico gratuito - Créditos: Andina.

DNI electrónico gratuito para el 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que durante todo 2026 expedirá el documento nacional de identidad electrónico (DNIe) de forma gratuita para sectores priorizados en el país. La medida, establecida mediante la Resolución Jefatural N.º 000213-2025/JNAC/RENIEC, permitirá realizar 470.000 trámites sin costo en centros de atención y campañas especiales a nivel nacional.

Los principales beneficiarios son menores de 0 a 16 años que tramiten su DNIe en oficinas registrales auxiliares, así como menores de un año en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. También se incluye a menores en situación de pobreza o pobreza extrema que requieran actualizar su foto, y a adultos que declaren ser donantes de órganos y tejidos. Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales, accederán igualmente al beneficio.

La gratuidad abarca inscripciones, renovaciones, duplicados, actualización de datos y emisión del documento. Además, personas con discapacidad, tanto menores como mayores de edad, podrán acceder al trámite sin costo. El Reniec continuará con la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, facilitando el acceso a la identificación oficial y promoviendo la inclusión social.

