BCRP empezó el 2026 comprando US$ 100 millones de dólares y el tipo de cambio bajó ligeramente

El BCRP ya ha comprado US$ 100 millones este 2026. - Crédito Andina

El 2025, en noviembre, el Banco Central de Reserva, volvió a realizar compras directas de dólares, algo que no hacía desde el 2020, en la época de la pandemia.

Solo en 2025, la entidad presidida por Julio Velarde realizó catorce compras, que acumularon a una suma de US$ 2.456 millones. Este año, ya en sus dos primeras sesiones cambiarias el BCRP ha seguido con esta tendencia. Así se detallaron las dos primeras compras del 2026:

Lunes 5 de enero : El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar.

Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar.

El dólar bajaría con más fuerza sin la intervención del BCRP. - Crédito Composición infobae Perú/BCR/Freepik

¿Por qué compra dólares el BCRP?

Como ya se había reportado, en palabras del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, la compra de dólares por parte del BCRP no busca revertir la tendencia de fondo, como se podría pensar. Lo que buscaría el BCRP es moderar la velocidad con la que esta se manifiesta esta baja del tipo de cambio.

Julio Velarde ya ha señalado que lo que se busca, en realidad, es que el sol peruano no se aprecie tan rápido como venía haciéndolo. Es decir, si el BCRP no intervendría en el tipo de cambio, este podría bajar con más fuerza.

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó Velarde en el último reporte de inflación del año.

Julio Velarde reveló por qué el BCRP compra dólares. - Crédito Captura de BCRP

Las compras en 2025

Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar Jueves 18 de diciembre: El Banco Central compró US$ 240 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar. Viernes 19 de diciembre: El Banco Central compró US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar Lunes 22 de diciembre: El Banco Central compró US$ 323 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3667 por dólar Martes 25 de diciembre: El Banco Central compró US$ 140 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3650 por dólar Miércoles 24 de diciembre: El Banco Central compró US$ 137 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3640 por dólar. Martes 30 de diciembre: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3628 por dólar. Miércoles 31 de diciembre: El Banco Central compró US$ 180 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3630 por dólar.