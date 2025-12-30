Perú

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Alfredo Luna consideró que sus colegas vienen trabajando sin descanso, y que esa frase refleja la manera en que lideran sus respectivas carteras

Ministro de Cultura respalda eslogan
Ministro de Cultura respalda eslogan del Gobierno y afirma que refleja el trabajo del gabinete

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, defendió la frase “El Perú a toda máquina”, que el Gobierno de José Jerí dispuso de uso obligatorio en las entidades públicas.

Luna señaló que, más allá de la polémica generada, el mensaje fue elegido porque representa la forma de trabajar de todos los integrantes del gabinete ministerial.

“En los 2 primeros meses, ningún ministro ha estado en casa. (...) Entonces, he trabajado de los 75 días, 70. Si tú me dices: «¿Cómo calificas tu gestión?». «A toda máquina». Porque es un compromiso de cada uno de nosotros para meter todo”, señaló en entrevista con RPP Noticias.

Al ser consultado sobre si la intención del Ejecutivo era aprovechar el video viral del imitador del jefe de Estado, quien baila la popular canción de DJ Peligro, “Máquina”, y que se difundió en redes sociales durante los meses que Jerí lleva al frente de la Presidencia, el titular del sector negó esa versión.

Polémica por eslogan oficial: Alfredo
Polémica por eslogan oficial: Alfredo Luna asegura que no responde a moda en redes sociales

Por el contrario, volvió a insistir en que el significado de la frase se utiliza para describir la dinámica de trabajo de los ministros. Incluso, hizo énfasis en el desempeño de los titulares de Interior y Justicia, quienes, según dijo, en los últimos meses solo han dormido “dos horas”.

Finalmente, agregó que se siente identificado con el lema, ya que considera que refleja su propia forma de trabajo.“Bueno, yo te digo, yo me siento identificado con esa frase porque yo le estoy poniendo todo y más de lo que puedo en esta gestión”, concluyó.

José Jerí establece frase para el 2026

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una nueva disposición que obliga a incorporar el logo y el eslogan “¡El Perú a toda máquina!” en toda la publicidad institucional informativa del Gobierno encabezado por José Jerí. La medida también alcanza a las piezas de comunicación destinadas a difundir servicios públicos a la ciudadanía y busca unificar el mensaje oficial del Ejecutivo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada el martes 30 de diciembre en el diario oficial El Peruano. Según lo señalado por la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, la implementación de este lema responde a la necesidad de fortalecer y optimizar la política comunicacional del Gobierno. De acuerdo con el documento, la frase pretende transmitir una idea de acción permanente y firme, especialmente en el marco de las estrategias frente a la delincuencia.

'El Perú a toda máquina'.
'El Perú a toda máquina'. El nuevo eslogan del gobierno.- Foto: Andina / captura

La resolución establece, además, que la Secretaría de Comunicación Social será la responsable de definir el diseño visual del logo y de emitir los lineamientos técnicos para su correcta aplicación en todas las entidades del Ejecutivo. La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

El fenómeno viral en redes sociales

La adopción del lema coincide con una serie de episodios recientes que han vinculado la figura del presidente interino José Jerí con expresiones populares en redes sociales. Uno de ellos ocurrió durante una actividad oficial en el distrito de Comas, cuando un asistente le solicitó que replicara un paso de baile conocido como “La Máquina”, popularizado en plataformas digitales. El momento fue registrado en video y difundido posteriormente por el alcalde del distrito, Ulises Villegas.

Fuente: Alcalde Ulises Villegas / TikTok

El tema musical, interpretado por Dj Peligro, ganó notoriedad política tras la llegada de Jerí al poder, impulsado por el influencer Martín Palacios en TikTok. Palacios, quien se ha vuelto viral por su notable parecido físico con el mandatario, acumula cientos de miles de seguidores y millones de visualizaciones. Su contenido, que combina imitaciones, humor y bailes, ha generado una intensa interacción digital y ha evidenciado cómo la cultura popular y las redes sociales pueden amplificar mensajes y símbolos asociados al poder político, incluso más allá de los canales oficiales.

