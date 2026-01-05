Perú

El límite invisible de lo que se puede decir

He dudado durante varios días si escribir esta columna

Guardar
Reinfo se vuelve a prorrogar
Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

No por falta de convicción, sino porque trata sobre algo que rara vez se dice en voz alta: el momento en que el espacio para opinar y criticar empieza a estrecharse, no por una ley ni por una censura formal, sino a través del miedo.

Una semana después de publicar una columna sobre el REINFO y su impacto en la gobernanza ambiental del país —en la que sostenía que el REINFO, un instrumento concebido como excepcional había terminado consolidándose como una estructura paralela de poder, capaz de condicionar decisiones políticas en el Congreso de alto impacto ambiental en cuestión de minutos— recibí un mensaje por WhatsApp.

El mensaje no contenía amenazas directas. Estaba redactado con cuidado. Su contenido, sin embargo, era inequívoco: no era “seguro” escribir sobre asuntos que —según quien escribía— yo no entendía, y debía limitarme a mis “temas ambientales”.

No lo interpreto desde el miedo personal, soy consciente de la seguridad que me da radicar en el extranjero (y que probablemente quien me escribía desconocía). Pero justamente por eso el mensaje resulta revelador y el intento sigue siendo el mismo: marcar un límite sobre lo que se puede decir y sobre quién puede decirlo.

En América Latina —y el Perú no es una excepción— defensores ambientales, periodistas e investigadores operan cada vez más en una zona gris: donde la ley existe, pero su capacidad de protección es limitada; donde la violencia directa sigue siendo una realidad, pero donde también proliferan formas más sutiles de amenaza.

Este tipo de mensajes no busca generar pánico inmediato. Busca algo más sofisticado: delimitar el campo de lo que se puede decir. No discute argumentos. No refuta ideas. No entra al fondo del debate. Simplemente, sugiere que hay temas que no conviene tocar y lugares desde los cuales uno no debería hablar.

Ese desplazamiento es revelador. Cuando escribir sobre gobernanza ambiental empieza a ser interpretado como una intromisión indebida, el problema deja de ser sectorial. Se convierte en un problema democrático.

Porque la crisis ambiental en la Amazonía —en la que el REINFO ha contribuido de manera significativa— no es un asunto técnico aislado. Es una expresión directa de cómo se ejerce el poder, cómo se administran las excepciones y cómo se decide qué voces son tolerables y cuáles resultan incómodas. Cuando ciertos intereses se consolidan, el debate deja de resolverse con argumentos y empieza a gestionarse con violencia.

Lo más inquietante no es el mensaje en sí.

Es la normalización de este tipo de señales.

En un país como el Perú donde las economías ilegales gobiernan, una amenaza no es un hecho menor: es un riesgo real, potencialmente mortal. Este es un problema estructural. No se trata de un mensaje aislado, sino de un clima en el que opinar, investigar o escribir implica asumir conscientemente un riesgo con consecuencias reales.

No escribo esta columna para denunciar un mensaje. La escribo para dejar constancia de algo más amplio y aún más preocupante: cuando el espacio cívico para opinar, criticar y accionar comienza a contraerse, el silencio deja de ser neutral.

Y frente a ese tipo de poder, callar no protege.

Solo confirma que el límite fue aceptado.

Temas Relacionados

ReinfoMinería ilegalMinería informalCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

El líder de Renovación Popular propuso reforzar la seguridad en Pataz con retenes militares y controles constantes, en respuesta a una ola de violencia ligada a la minería ilegal de oro

Rafael López Aliaga plantea retenes

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Janet Tello defendió la inaplicación de leyes inconstitucionales y reafirmó el compromiso con la supremacía constitucional

Presidenta del Poder Judicial: críticas

Inusual lluvia de verano sorprende Lima y podría continuar: los distritos más afectados

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de pistas mojadas, veredas húmedas y cielos completamente cubiertos, una postal poco habitual para la capital en esta época del año

Inusual lluvia de verano sorprende

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

El entrenador de Alianza Lima ha convocado a los actores principales de la LPV a defender con fuerza y responsabilidad a todas las voleibolistas ante execrables ataques en plataformas sociales

Facundo Morando alza la voz

Samahara Lobatón pone en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores: “solo gente seria”

La hija de Melissa Klug reactivó la polémica digital al ofrecer una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores. La influencer usó sus historias para lanzar un mensaje directo, dirigido a emprendedoras interesadas en crecer rápido en redes

Samahara Lobatón pone en venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Beto Ortiz: “Keiko es necia,

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Tomás Gálvez hará oficial el fin de los Equipos Especiales de la Fiscalía este 6 de enero, en Bajada de Reyes

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a ‘Perú Primero’ fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón pone en venta

Samahara Lobatón pone en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores: “solo gente seria”

Nelly Rossinelli muestra su exclusivo departamento de dos pisos: jacuzzi, huerto, terraza, parrilla y hasta juegos para sus gatos

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

DEPORTES

Facundo Morando alza la voz

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Tenista peruano Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato