La artrosis, la artritis y otras enfermedades articulares pueden mejorar su movilidad y reducir el dolor con tratamiento rehabilitador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones, el dolor crónico y las limitaciones del movimiento afectan la calidad de vida de miles de personas en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas musculoesqueléticos, neurológicos y las secuelas de accidentes son causas frecuentes de consulta y discapacidad temporal o permanente. Muchas veces, estas afecciones no reciben el tratamiento adecuado o se abordan solo con analgésicos, sin una rehabilitación integral. En este contexto, la medicina física y rehabilitación cumple un rol clave. El fisiatra o médico rehabilitador es el especialista encargado de mejorar la función, reducir el dolor y ayudar a las personas a recuperar su autonomía. Conocer cuándo acudir a este profesional es fundamental para una recuperación oportuna y efectiva.

10 motivos para ir a consulta médica con un fisiatra o médico rehabilitador

Golpes, fracturas o traumatismos pueden dejar limitaciones funcionales que deben ser tratadas de forma integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor musculoesquelético persistente: dolores en la espalda, cuello, hombros o rodillas que no mejoran con el tiempo requieren una evaluación especializada para evitar que se vuelvan crónicos. Lesiones deportivas: esguinces, desgarros, tendinitis o sobrecargas musculares necesitan un plan de rehabilitación adecuado para prevenir recaídas. Secuelas de accidentes de tránsito o caídas: golpes, fracturas o traumatismos pueden dejar limitaciones funcionales que deben ser tratadas de forma integral. Dolor lumbar o cervical crónico: estas molestias son una de las principales causas de discapacidad laboral y requieren un enfoque más allá del reposo o los analgésicos. Problemas articulares: la artrosis, la artritis y otras enfermedades articulares pueden mejorar su movilidad y reducir el dolor con tratamiento rehabilitador. Rehabilitación postquirúrgica: después de cirugías ortopédicas o neurológicas, la fisiatría es clave para recuperar la función y acelerar la reintegración a las actividades diarias. Secuelas neurológicas: pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, lesiones medulares o traumatismos craneoencefálicos se benefician de la rehabilitación temprana. Limitaciones por enfermedades crónicas: la diabetes, la obesidad y enfermedades reumatológicas pueden afectar el movimiento y requerir intervención especializada. Dolor y rigidez por malas posturas: el trabajo prolongado frente a pantallas y el sedentarismo generan alteraciones musculares que pueden corregirse con tratamiento adecuado. Pérdida de fuerza o movilidad sin causa aparente: cualquier cambio progresivo en la capacidad de moverse debe ser evaluado para descartar enfermedades subyacentes.

Enfermedades más comunes en medicina física y rehabilitación

Los dolores en la espalda, cuello, hombros o rodillas que no mejoran con el tiempo requieren una evaluación especializada para evitar que se vuelvan crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina física y rehabilitación aborda una amplia variedad de enfermedades. Entre las más comunes se encuentran los trastornos musculoesqueléticos como lumbalgia, cervicalgia, artrosis y lesiones de hombro. También se tratan afecciones neurológicas como el accidente cerebrovascular, la parálisis facial, la esclerosis múltiple y las neuropatías periféricas.

Las enfermedades reumatológicas y las secuelas de traumatismos representan una alta demanda en los servicios de rehabilitación. Además, los pacientes con amputaciones, lesiones medulares o enfermedades degenerativas requieren seguimiento continuo para mantener su funcionalidad y calidad de vida. El fisiatra trabaja de manera integral, evaluando no solo la lesión, sino el impacto que esta tiene en la vida diaria del paciente, su entorno laboral y social.

Importancia de atender lesiones que afectan el movimiento

Ignorar una lesión o acostumbrarse al dolor puede traer consecuencias a largo plazo. La falta de tratamiento adecuado puede provocar rigidez, pérdida de fuerza, limitación funcional y dependencia. Muchas discapacidades podrían prevenirse con una atención temprana y un enfoque rehabilitador oportuno. La rehabilitación no solo busca aliviar el dolor, sino recuperar la función y prevenir futuras complicaciones. Además, promueve la reintegración social y laboral, mejorando la autonomía del paciente.

Acudir a consulta con un fisiatra permite recibir un tratamiento personalizado que puede incluir ejercicios terapéuticos, educación postural y otras estrategias para mejorar el movimiento. Atender a tiempo las lesiones o enfermedades que afectan la movilidad es una inversión en salud, bienestar y calidad de vida.