Perú

10 motivos para ir a consulta médica con un fisiatra o médico rehabilitador

El fisiatra o médico rehabilitador es el especialista encargado de mejorar la función, reducir el dolor y ayudar a las personas a recuperar su autonomía

Guardar
La artrosis, la artritis y
La artrosis, la artritis y otras enfermedades articulares pueden mejorar su movilidad y reducir el dolor con tratamiento rehabilitador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones, el dolor crónico y las limitaciones del movimiento afectan la calidad de vida de miles de personas en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas musculoesqueléticos, neurológicos y las secuelas de accidentes son causas frecuentes de consulta y discapacidad temporal o permanente. Muchas veces, estas afecciones no reciben el tratamiento adecuado o se abordan solo con analgésicos, sin una rehabilitación integral. En este contexto, la medicina física y rehabilitación cumple un rol clave. El fisiatra o médico rehabilitador es el especialista encargado de mejorar la función, reducir el dolor y ayudar a las personas a recuperar su autonomía. Conocer cuándo acudir a este profesional es fundamental para una recuperación oportuna y efectiva.

10 motivos para ir a consulta médica con un fisiatra o médico rehabilitador

Golpes, fracturas o traumatismos pueden
Golpes, fracturas o traumatismos pueden dejar limitaciones funcionales que deben ser tratadas de forma integral (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Dolor musculoesquelético persistente: dolores en la espalda, cuello, hombros o rodillas que no mejoran con el tiempo requieren una evaluación especializada para evitar que se vuelvan crónicos.
  2. Lesiones deportivas: esguinces, desgarros, tendinitis o sobrecargas musculares necesitan un plan de rehabilitación adecuado para prevenir recaídas.
  3. Secuelas de accidentes de tránsito o caídas: golpes, fracturas o traumatismos pueden dejar limitaciones funcionales que deben ser tratadas de forma integral.
  4. Dolor lumbar o cervical crónico: estas molestias son una de las principales causas de discapacidad laboral y requieren un enfoque más allá del reposo o los analgésicos.
  5. Problemas articulares: la artrosis, la artritis y otras enfermedades articulares pueden mejorar su movilidad y reducir el dolor con tratamiento rehabilitador.
  6. Rehabilitación postquirúrgica: después de cirugías ortopédicas o neurológicas, la fisiatría es clave para recuperar la función y acelerar la reintegración a las actividades diarias.
  7. Secuelas neurológicas: pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, lesiones medulares o traumatismos craneoencefálicos se benefician de la rehabilitación temprana.
  8. Limitaciones por enfermedades crónicas: la diabetes, la obesidad y enfermedades reumatológicas pueden afectar el movimiento y requerir intervención especializada.
  9. Dolor y rigidez por malas posturas: el trabajo prolongado frente a pantallas y el sedentarismo generan alteraciones musculares que pueden corregirse con tratamiento adecuado.
  10. Pérdida de fuerza o movilidad sin causa aparente: cualquier cambio progresivo en la capacidad de moverse debe ser evaluado para descartar enfermedades subyacentes.

Enfermedades más comunes en medicina física y rehabilitación

Los dolores en la espalda,
Los dolores en la espalda, cuello, hombros o rodillas que no mejoran con el tiempo requieren una evaluación especializada para evitar que se vuelvan crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina física y rehabilitación aborda una amplia variedad de enfermedades. Entre las más comunes se encuentran los trastornos musculoesqueléticos como lumbalgia, cervicalgia, artrosis y lesiones de hombro. También se tratan afecciones neurológicas como el accidente cerebrovascular, la parálisis facial, la esclerosis múltiple y las neuropatías periféricas.

Las enfermedades reumatológicas y las secuelas de traumatismos representan una alta demanda en los servicios de rehabilitación. Además, los pacientes con amputaciones, lesiones medulares o enfermedades degenerativas requieren seguimiento continuo para mantener su funcionalidad y calidad de vida. El fisiatra trabaja de manera integral, evaluando no solo la lesión, sino el impacto que esta tiene en la vida diaria del paciente, su entorno laboral y social.

Importancia de atender lesiones que afectan el movimiento

Ignorar una lesión o acostumbrarse al dolor puede traer consecuencias a largo plazo. La falta de tratamiento adecuado puede provocar rigidez, pérdida de fuerza, limitación funcional y dependencia. Muchas discapacidades podrían prevenirse con una atención temprana y un enfoque rehabilitador oportuno. La rehabilitación no solo busca aliviar el dolor, sino recuperar la función y prevenir futuras complicaciones. Además, promueve la reintegración social y laboral, mejorando la autonomía del paciente.

Acudir a consulta con un fisiatra permite recibir un tratamiento personalizado que puede incluir ejercicios terapéuticos, educación postural y otras estrategias para mejorar el movimiento. Atender a tiempo las lesiones o enfermedades que afectan la movilidad es una inversión en salud, bienestar y calidad de vida.

Temas Relacionados

fisiatramédico rehabilitadormedicina física y rehabilitaciónperu-salud

Más Noticias

Con escultura de 26 metros, Junín presenta el Mirador Virgen de Cocharcas como nuevo atractivo regional

Se proyecta un flujo anual de más de 120 mil visitantes, lo que generará nuevas oportunidades económicas para comerciantes, emprendedores y población local

Infobae

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

José Peláez, Gisela, JB, Cristian Rivero, Magaly Medina y más encabezaron los anuncios que marcaron el rumbo de la TV nacional, junto al regreso de formatos icónicos como ‘Yo Soy’, en un año que dejó claro que la pantalla chica apostó por rostros conocidos y propuestas ya consolidadas

Los regresos más esperados de

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

Tras sorprenderse por el elevado costo de vida en Suiza, la empresaria peruana reapareció en redes recorriendo un tradicional mercado londinense, donde destacó la arquitectura, probó postres virales y mostró una faceta más relajada de su viaje

Alejandra Baigorria cambia el asombro

Sedapal anuncia corte de agua en Lima de hasta 12 horas: lista de distritos que no tendrán el servicio el 5 y 6 de enero

Villa El Salvador y Villa María del Triunfo son algunas de las zonas que se verán afectadas a fin de ejecutar actividades programadas como empalmes y limpieza de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua

Adoptó a Paddington en Perú y cambió su vida: la historia de una británica que sanó el duelo y hoy celebra su segunda Navidad juntos

Sin planes turísticos y en medio de un momento personal complejo, Mirelle Radley encontró en Perú una compañía inesperada. Un perro callejero la siguió durante días y terminó convirtiéndose en parte central de su recuperación emocional

Adoptó a Paddington en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Carlos Espá aportó

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Los regresos más esperados de

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”