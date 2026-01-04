INPE niega que operativo extraordinario en penal de Tumbes haya dejado internos heridos

El Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado en el que desmintió versiones que señalaban la existencia de varios internos heridos en el penal de Tumbes. Foto: Difusión

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negó categóricamente la existencia de reyertas o internos heridos en el Establecimiento Penitenciario de Tumbes, en respuesta a versiones difundidas por medios locales que aseguraban la ocurrencia de una pelea violenta con al menos diez personas lesionadas. Mediante un comunicado oficial, la entidad aclaró que las informaciones sobre supuestos enfrentamientos carecen de fundamento y llamó a la prudencia informativa para evitar alarmas innecesarias entre los familiares de los internos.

Según el comunicado, el INPE explicó que la madrugada del sábado 3 de enero sí se realizó una intervención extraordinaria en el penal, enmarcada en la declaratoria de emergencia vigente para las provincias de Tumbes y Zarumilla. Durante el operativo no se presentaron incidentes ni alteraciones al orden interno, confirmando que la situación en el establecimiento penitenciario permaneció bajo control.

“La intervención culminó a las 03:20 horas, sin registrarse alteraciones al orden interno”, detalló el comunicado del INPE, desmintiendo así los reportes de enfrentamientos difundidos por algunos medios tumbesinos.

Operativo en penal Tumbes se realizó sin incidentes

El operativo fue ejecutado a las 01:50 horas del sábado y contó con la coordinación entre el INPE, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. La acción preventiva se desarrolló de forma simultánea en los pabellones de mínima y mediana seguridad, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.º 131-2026-PCM que declara la emergencia en la zona.

El INPE precisó que el procedimiento se realizó “de manera rápida, ordenada y sin incidentes”, iniciando con la revisión corporal de los internos y la verificación de los ambientes del penal. Todo el proceso se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad establecidos por la institución, lo que permitió garantizar la tranquilidad dentro de la infraestructura penitenciaria.

El comunicado también resaltó la importancia de estos operativos extraordinarios en el marco de la emergencia, destacando que “la intervención preventiva busca fortalecer la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios del país”.

Durante la operación no se identificaron situaciones irregulares, lo que permitió mantener la integridad y el orden entre la población penitenciaria.

Llamado del INPE a la verificación informativa

El INPE rechazó de manera enfática las versiones inexactas que circularon en medios locales sobre supuestas reyertas y heridos. La institución exhortó a los medios de comunicación a verificar y contrastar la información antes de su difusión, con el objetivo de evitar la generación de alarma o preocupación injustificada entre los familiares de los internos.

“Invocamos a los medios a contrastar y verificar adecuadamente la información, a fin de no generar alarma ni preocupación innecesaria entre los familiares de la población penitenciaria”, señaló el comunicado del INPE.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de continuar redoblando esfuerzos junto a las autoridades competentes para contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el orden en los penales.

“El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su compromiso de seguir redoblando esfuerzos y acciones preventivas para fortalecer la seguridad penitenciaria”, afirmó el comunicado.

El INPE remarcó que sus acciones se desarrollan bajo el enfoque de prevención y coordinación interinstitucional, en línea con las políticas de seguridad implementadas a nivel nacional.

Veintiún reclusos de alta peligrosidad fueron enviados a otros penales luego de que el INPE frustrara su plan de fuga y motín en Chiclayo, según fuentes oficiales.

Detectan sistema clandestino de comunicaciones en penal de Challapalca

En el marco de las acciones preventivas, funcionarios del INPE detectaron recientemente un sistema de conectividad clandestina en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial Challapalca, ubicado en la región Tacna. Durante un operativo de control, el personal penitenciario incautó una antena, dos repetidores de señal y numerosos cables de conexión ocultos bajo tierra, a casi un kilómetro del penal.

Las autoridades informaron que este sistema habría sido instalado para facilitar comunicaciones no autorizadas por parte de los internos, lo que representa una vulneración a los controles penitenciarios. “Se logró identificar un sistema clandestino instalado en los exteriores del penal, destinado a facilitar el acceso a servicios de conectividad inalámbrica”, indicó el INPE.

Tras la incautación de los equipos, se notificó a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones y el desarrollo de las diligencias correspondientes. El INPE anunció que continuará realizando inspecciones y rondas permanentes en los penales del país, con el propósito de detectar y erradicar actos ilícitos.

Challapalca: autoridades hallan antena y dos repetidores ocultos bajo tierra en zona cercana al penal. (Foto: INPE)

En paralelo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó la implementación de nuevas tecnologías de geolocalización para la detección de líneas móviles irregulares dentro de los centros penitenciarios. Esta medida busca fortalecer el control sobre el uso indebido de servicios móviles y garantizar que, mediante sistemas de monitoreo permanente, se pueda bloquear inmediatamente cualquier equipo terminal no autorizado.

Las acciones recientes del INPE reflejan el compromiso institucional con la seguridad penitenciaria, el orden interno y la transparencia informativa, consolidando su labor en coordinación con otras entidades del Estado.