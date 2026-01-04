Perú

Incautan ranas del Titicaca que iban a ser licuadas en “jugos medicinales”: Multas superarían las 10 UIT

La intervención se realizó en un local de productos naturistas en Juliaca, donde tres ejemplares eran mantenidos en condiciones de hacinamiento y asfixia. Serfor inició un procedimiento sancionador por comercialización de fauna silvestre de origen ilegal

Guardar
Rana gigante del lago Titicaca.
Rana gigante del lago Titicaca. (Foto: Captura Efe)

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) decomisó un cargamento de ranas del Titicaca en un local de productos naturistas en la ciudad de Juliaca, región Puno. Los anfibios eran comercializados para la elaboración de “jugos medicinales”, una práctica ilegal que aun está muy extendida en el altiplano pese a que carece de respaldo científico y amenaza gravemente la biodiversidad regional.

La intervención permitió hallar tres ejemplares de rana del Titicaca, dos de ellos almacenados en un balde y un tercero dentro de una bolsa plástica, listos para ser mostrados a potenciales compradores. De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones en las que eran mantenidos los animales generaban asfixia y hacinamiento, factores que provocan la muerte de muchos ejemplares incluso antes de llegar al punto de venta.

Rana del Titicaca en peligro crítico y sanciones por su comercialización ilegal

Ranas eran vendidas como extracto.
Ranas eran vendidas como extracto. (Foto: Andina)

Tras el decomiso, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno inició un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la persona involucrada, por la comercialización de fauna silvestre de origen ilegal, una conducta tipificada como infracción muy grave según la normativa vigente. La rana del Titicaca está catalogada como “En Peligro Crítico” en la Lista Nacional de Especies Amenazadas y cuenta con el máximo nivel de protección internacional al estar incluida en el Apéndice I de la Convención CITES.

El Serfor precisó que la venta de esta especie puede ser sancionada con multas superiores a las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de otras medidas administrativas y penales contempladas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Las autoridades recordaron que la caza, captura, transporte, posesión y comercialización de fauna silvestre sin autorización están prohibidas y constituyen delitos ambientales.

Desde el ámbito técnico, el administrador del Serfor en Puno, Elmer Ventura Flores, explicó que la extracción ilegal de la rana del Titicaca tiene consecuencias directas sobre el ecosistema del lago, ya que se trata de una especie que funciona como indicador de la calidad ambiental. Su reducción altera el equilibrio natural y agrava la fragilidad de este cuerpo de agua. En esa línea, se anunció que continuarán las acciones de control y fiscalización en zonas identificadas como puntos de venta, debido a la persistencia de estas actividades ilícitas.

Una especie emblemática del lago Titicaca bajo amenaza permanente

Rana del Titicaca (Perú info)
Rana del Titicaca (Perú info)

La rana gigante del Titicaca es un anfibio endémico que habita en las aguas del lago compartido por Perú y Bolivia y está considerada una de las especies más representativas de la fauna altoandina. Su importancia biológica y cultural ha llevado a que sea incluida en la serie numismática “Fauna silvestre amenazada”, como símbolo de alerta frente a su delicada situación de conservación.

Este anfibio destaca por su gran tamaño, con ejemplares que pueden medir entre 30 y 50 centímetros y alcanzar un peso cercano a los 180 gramos, lo que la convierte en una de las ranas más grandes de la región. Presenta una cabeza ancha y aplanada, piel suave y holgada con pliegues que recubren todo su cuerpo, y una coloración que va del verde olivo oscuro con manchas claras, mientras que su vientre es blanquecino con bordes anaranjados. A diferencia de muchas otras especies, emite sonidos y posee comportamientos poco comunes dentro de su grupo.

De acuerdo con estudios de centros especializados en conservación de anfibios, la población de la rana gigante del Titicaca se ha reducido en más del 80% en las últimas dos décadas, principalmente por la contaminación del lago, la degradación de su hábitat y la extracción ilegal con fines de consumo. Pese a que su captura está prohibida, continúa siendo buscada para platos exóticos y supuestos jugos medicinales. Esta presión llevó a que la Convención CITES la incorpore en la categoría de mayor nivel de riesgo, lo que impide cualquier tipo de comercialización y obliga a reforzar su protección.

Temas Relacionados

JuliacaPunoSerforRanasTiticacaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

La chalaca explicó públicamente por qué mantiene una postura flexible para que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán. La empresaria afirmó que su prioridad es proteger la estabilidad emocional de los menores

Melissa Klug explica por qué

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

El exalcalde de Comas, quien enfrenta una orden de captura y una sentencia de seis años por colusión agravada, anunció la entrega de un proyecto y cuestionó el despido de su equipo. El Concejo Municipal formalizó su suspensión y designó a Carmen Acuña como nueva autoridad del distrito

Ulises Villegas inaugura obra en

Nicolás Maduro podría recibir más de 100 años de cárcel, asegura penalista: estos son los cargos contra el dictador venezolano

El abogado Andy Carrión detalló los delitos que la administración de Donald Trump imputa al tirano venezolano, quien se encuentra en territorio estadounidense tras ser detenido en Caracas

Nicolás Maduro podría recibir más

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Carlos Silvestri se pronunció por la llegada del ‘Pirata’ y de otros jugadores de renombre al vigente campeón de la Liga 2. También marcó los objetivos del club para el 2026

DT de FC Cajamarca alucinó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tensión en Venezuela: Lo que

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Elecciones 2026: ¿qué opinan los candidatos presidenciales sobre el operativo de EEUU que culminó con la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug explica por qué

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Paola Rivera destacó el nivel de Kazoku No Perú en la agónica victoria de la San Martín: “Nos hizo un partidazo”

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026