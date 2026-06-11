Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de junio

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,92 soles, lo que representa una disminución del -0,12% respecto al precio de cierre anterior de 3,93 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,92%, mientras que en el ámbito interanual, su variación se sitúa en una caída del 4,15%.

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