Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de junio

En la apertura de sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,92 soles, lo que representa una disminución del -0,12% respecto al precio de cierre anterior de 3,93 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,92%, mientras que en el ámbito interanual, su variación se sitúa en una caída del 4,15%.