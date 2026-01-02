Camioneta arrastra a niño por ocho cuadras en trágico accidente en Juliaca

Un menor de ocho años murió tras ser arrastrado por una camioneta durante ocho cuadras luego de un violento choque en la avenida Julio C. Tello. El conductor, que no se detuvo pese a los desesperados intentos de los vecinos por auxiliar al niño, fue detenido y habría manejado en estado de ebriedad (Créditos: Panamericana TV)

Un niño de ocho años falleció en un dramático accidente en Juliaca después que una camioneta lo arrastrara por ocho cuadras tras embestir la motocicleta en la que viajaba junto a su padre y su hermana menor. El hecho, registrado cerca de las 10:00 en la avenida Julio C. Tello, cerca del cementerio Miguel Arcángel, ha causado profunda indignación en la ciudad.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos por Panamericana y Jornada de Juliaca, el accidente ocurrió cuando un carro gris impactó violentamente con la parte posterior del vehículo menor en la que viajaba una familia. Tras el choque, el padre y una de las niñas cayeron a la pista, mientras el niño quedó atrapado bajo el auto.

Lejos de detenerse, el conductor continuó su marcha a gran velocidad, arrastrando al menor varias cuadras. Vecinos y testigos corrieron tras la camioneta, intentaron detenerla con gritos, silbidos, piedras y bocinazos, pero no lograron que el conductor frenara.

Dentro de la camioneta viajaban cuatro personas con aparentes signos de ebriedad, y se hallaron botellas de alcohol en el interior, según la Policía - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Un familiar de la víctima, aún consternado, relató los momentos de tensión que se vivieron. “Algo de ocho cuadras se lo ha llevado. Si se hubiese detenido, tal vez estaría vivo con nosotros. Nunca se detuvo. Han estado silbándole, han estado arrojándole piedras, los carros han estado tocándole la bocina, le han estado gritando, pero nunca, nunca se detuvo”, afirmó entre lágrimas ante las cámaras del citado.

La huida terminó recién en la avenida Andrés Avelino Cáceres, cuando un reductor de velocidad separó el cuerpo del niño del vehículo. Personal de Serenazgo trasladó al menor al Hospital Carlos Monge Medrano, pero llegó sin signos vitales. El padre y la otra menor permanecen internados en estado grave, bajo pronóstico reservado en la UCI.

El padre del menor fallecido y la comunidad exigen justicia y sanción ejemplar para el conductor, identificado como Luis Fernández Lima, quien fue detenido y permanece bajo custodia - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Al detener la camioneta, los vecinos la rodearon, furiosos por la falta de auxilio. En el interior viajaban cuatro personas, todas con aparentes signos de ebriedad, según la Policía. Además, dentro del vehículo se hallaron botellas de cerveza y licor, evidencia que será confirmada mediante el dosaje etílico. La intervención policial evitó que el conductor fuera agredido por la multitud.

El conductor fue identificado como Luis Fernández Lima, quien permanece bajo custodia en la comisaría. Desde el hospital, el padre del niño fallecido, Óscar Aquino, exigió justicia.

“El mayorcito está bien atrás, al que le ha arrastrado. No sé cómo me lo arrastra también. Que pague ese maldito. Esa persona no puede ser capaz de pararse. Mi hijo ahorita estaría vivo. ¿Por qué no se ha parado? Debía pararse, ahorita mi hijo lo tendría, aunque sea herido, lo tendría a mi lado”, expresó con la voz quebrada.

Accidente en Gamarra

Un niño de tres años falleció tras ser atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en la zona comercial de Gamarra, en La Victoria, Lima, a pocas horas de la llegada del Año Nuevo. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en el cruce del jirón Unanue y la avenida Aviación, mientras el menor jugaba cerca del puesto de trabajo de su padre.

Testigos señalaron que el vehículo realizaba una maniobra de retroceso cuando embistió al pequeño, provocándole la muerte de forma instantánea. El conductor, identificado comoBenjamín Rojas, fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría Apolo, mientras que la madre del menor intentó auxiliarlo sin éxito.