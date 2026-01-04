Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital peruana

Diversos factores modifican el valor
Diversos factores modifican el valor de las gasolinas.

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dio a conocer los precios de la gasolina y el diésel en la capital del país para este domingo 4 de enero.

Consulta a continuación los precios más baratos y más caros de los hidrocarburos registrados durante la jornada.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

Fecha: 4 de enero

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,8 soles el galón

Precio mínimo: 12,49 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 17,7 soles el galón

Precio mínimo: 13,09 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,8 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

