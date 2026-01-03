Perú

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

El conductor deportivo se mostró incómodo por recibir una reacción más dura de la periodista por su encuentro con Jefferson Farfán, en comparación a la actitud comprensiva hacia su Copello y el contrato con Guerrero

El conductor y exfutbolista Paco Bazán realizó una crítica directa a Magaly Medina por la forma en que, según él, la conductora de espectáculos ha manejado públicamente su distanciamiento tras su reunión con Jefferson Farfán. Bazán señaló que la ‘Urraca’ lo juzgó con severidad por un encuentro laboral, pero no adopta la misma postura cuando se trata de su amiga María Pía Copello, quien trabaja con Paolo Guerrero, con quien Medina mantiene un historial de enfrentamientos judiciales.

Paco Bazán a Magaly: “Hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella”

En entrevista reciente con Trome, Paco Bazán aclaró que no está “peleado” con Magaly Medina, pero sí admitió que la relación se resquebrajó luego de la mencionada reunión con Jefferson Farfán, encuentro que Medina interpretó como una “traición”. Bazán explicó que la visita a la casa de Farfán, en la que participó la producción del exfutbolista, se debió a una oferta laboral que finalmente no se concretó y no a un vínculo personal.

Con Magaly no me he peleado, lo cierto es que hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, pero entiendo que es el negocio de la televisión. Resistí durante un año y sigo guardando la misma admiración por ella”, sostuvo Bazán.

Paco Bazán también resaltó que, pese a la distancia, mantiene respeto profesional por Medina y que incluso durante la reunión con Farfán intervino para pedirle que reconsiderara los procesos judiciales con la presentadora. “Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije [a Farfán] que tenía que posponer esos temas judiciales porque esto era un show, parte del negocio”, relató en una entrevista anterior.

Sin embargo, ahora, Bazán se mostró crítico con la reacción de Medina al enterarse de su encuentro con Farfán. La conductora calificó su actitud como decepcionante, lo que para Bazán evidencia un doble estándar. “Yo me senté en la casa de Jefferson, con su producción, para escuchar una oferta de trabajo que no se concretó, ¿eso es traición? Lo de Jefferson no fue más allá de lo laboral”, apuntó.

“¿Dónde está la vara?”: La comparación con María Pía Copello y Paolo Guerrero

El conductor deportivo fue más allá y comparó el tratamiento que recibió de Medina con el caso de María Pía Copello, amiga cercana de la periodista, quien recientemente inició un canal digital donde tendrá como invitado principal a Paolo Guerrero. Medina y Guerrero mantienen una enemistad pública desde hace años, luego de un proceso judicial por difamación que llevó a la periodista a prisión en 2010.

Bazán cuestionó la falta de imparcialidad de Magaly Medina ante estas situaciones. “Ahora veo que su amiga María Pía va a trabajar con Paolo Guerrero, quien la mandó a la cárcel, y ha dicho al respecto ‘negocios son negocios’. Entonces, ¿dónde está la vara?”, expresó Bazán, remarcando que la presentadora no aplica el mismo criterio en todos los casos.

Medina, por su parte, reconoció públicamente que Copello le avisó con anticipación sobre la colaboración con Guerrero y aseguró que no existe resentimiento, subrayando que los negocios no interfieren en su amistad. “María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, declaró Medina.

La conductora también defendió la separación entre lo profesional y lo personal, señalando que cada una maneja sus proyectos de manera independiente y que “business son business”.

La comparación hecha por Bazán pone en evidencia su malestar por lo que considera un trato desigual. Mientras Medina interpretó su reunión con Farfán como un acto de deslealtad, celebró la actitud de María Pía Copello ante una colaboración que, en circunstancias similares, podría haber generado el mismo nivel de críticas.

A pesar de la polémica, Bazán reafirmó que no hay enemistad. “Para que exista una pelea tiene que haber dos; desde mi lugar, no la hay. Guardo respeto y admiración”, concluyó.

