Magaly Medina lanza fuerte crítica contra María Pía Copello por entrevista a Paolo Guerrero: “Una franeleada que me indigestó”

Magaly Medina lanza fuerte crítica contra María Pía por entrevista a Paolo Guerrero. Magaly TV LA Firme

En la edición del 1 de julio, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para expresar su molestia por la reciente entrevista que le hicieron a Paolo Guerrero en Mande quien Mande (MQM). La conductora de TV sorprendió al criticar abiertamente a su gran amiga Maria Pía Copello.

Como se recuerda, la exanimadora infantil tuvo en sus set a Paolo Guerrero y a Ana Paula Consorte. Para Magaly Medina, la entrevista no se llevó de forma objetiva. Al contrario, señala que fueron muy complacientes con el futbolista.

“Esta vez llevaron a Paolo Guerrero y era como si les hubiera hecho el gran favor. No, no solo le pusieron una alfombra roja, sino que todo el rato lo llenaron de elogios. Una franela que ya me sabía a indigestión”, dijo Magaly Medina notoriamente incómoda.

Magaly Medina lanza fuerte crítica contra su amiga Maria Pía Copello.

“Este será un ídolo popular pero un ídolo popular que ha venido a terminar su carrera acá, que está lesionado, que ya no es el mismo jugador de hace muchos años. Es lo único que lamento porque el jugador puede ir allá (Mande quien Mande), seguramente la Ana Paula lo presionó para que vaya, porque ella lo trae así de las narices a él donde quiera que ella necesita.

Magaly Medina dejó de lado su amistad con Maria Pía para, esta vez, arremeter con todo. “A mí realmente, como dije, me indigesto”, concluyó.

Maria Pía Copello recibió fuerte crítica por llenar de elogios a Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reciben sorpresa en MQM

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte protagonizaron un emotivo momento durante su reciente visita al programa Mande Quien Mande (MQM), donde fueron sorprendidos con un tierno gesto por parte de la producción. La pareja se mostró emocionada al recibir un retrato en versión caricatura que desató risas, ternura y agradecimiento.

El futbolista y su pareja, que estuvieron presentes en el set del programa para compartir un momento con el público, no esperaban que recibirían un obsequio tan especial. Cuando se reveló el cuadro con sus rostros caricaturizados, las cámaras captaron sus reacciones espontáneas: primero, muchas risas; luego, una profunda gratitud.

Paolo Guerrero recibió obsequio de la producción.

“Lindo, es un dibujo increíble y seguro va a ir para nuestra galería. Muy agradecido con la persona que lo hizo”, expresó Paolo Guerrero, visiblemente conmovido por el detalle. Ana Paula Consorte también se mostró sorprendida y feliz por la sorpresa, abrazando el cuadro con una gran sonrisa.

La visita del delantero peruano al programa no solo fue para disfrutar del momento en pareja, sino también para ser parte de una emotiva historia. Guerrero llegó al set como la gran sorpresa de la tarde, especialmente para Kiara, una joven quinceañera que es hincha incondicional del club Alianza Lima y admiradora del capitán de la selección peruana.

La emoción de la adolescente fue evidente desde el primer instante. Al ver al ‘Depredador’ ingresar al set, quedó impactada y no pudo contener las lágrimas. Conmovido por la reacción de la joven, Paolo no dudó en abrazarla y entregarle un regalo que jamás olvidará: una camiseta oficial de Alianza Lima autografiada por él mismo.

“Un gusto conocer a Kiara, sé que es muy hincha de Alianza. Yo más que feliz porque soy hincha de corazón y toda mi familia también. Alianza es el pueblo y tener una hincha más, creo que es lindo. Sabemos que Kiara es una niña increíble y acaba de cumplir 15”, expresó Paolo Guerrero en vivo.

Paolo Guerrero y ANa Paula Consorte estuvieron en mande quien Mande.