Magaly cuestiona llegada de Paolo Guerrero al streaming y advierte a María Pía: “No tiene el don de la comunicación”

Magaly Medina cuestiona llegada de Paolo Guerrero al streaming y advierte a María Pía Copello: “No tiene el don de la comunicación".

La reciente incorporación de Paolo Guerrero al canal de streaming de María Pía Copello ha generado un intenso debate entre el público, especialmente tras las declaraciones de Magaly Medina, quien expresó serias dudas sobre la capacidad del futbolista para destacar en el formato digital.

Según la conductora, la presencia del delantero en el nuevo canal de YouTube representa un fuerte impulso publicitario para el proyecto, pero no garantiza su éxito frente a las cámaras, ya que, a su juicio, Guerrero carece de las habilidades comunicativas necesarias para conectar con la audiencia.

Magaly Medina cuestiona la capacidad comunicativa de Paolo Guerrero

En sus intervenciones televisivas, Magaly Medina fue enfática al señalar que, a diferencia de Jefferson Farfán, Guerrero no posee la espontaneidad ni el desenvolvimiento requeridos para conducir o participar activamente en un pódcast. “A diferencia de Farfán, Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora. A las justas puede decir cuatro palabras. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación”, afirmó Medina durante su programa.

Esta comparación con el exfutbolista y actual conductor de ‘Enfocados’ sorprendió a muchos, pero la periodista insistió en que el carisma y la facilidad de palabra de Farfán marcan una diferencia sustancial. La conductora de ATV también planteó interrogantes sobre la dinámica que podría adoptar el espacio digital para facilitar la participación de Guerrero.

“Tienen que sentarlo con alguien que le haga preguntas, que le saque con cucharitas las palabras”, sostuvo Medina. Para la presentadora, el éxito del canal dependerá en parte de la capacidad del equipo para acompañar y guiar al futbolista en las conversaciones, dado que, en su opinión, no cuenta con el don de las palabras como para sostener un programa por sí solo.

Magaly Medina cuestiona llegada de Paolo Guerrero al streaming y advierte a María Pía Copello: “No tiene el don de la comunicación”. Video: Magaly TV La Firme / ATV

A pesar de sus críticas, Magaly Medina reconoció el valor estratégico de sumar a Paolo Guerrero al proyecto de María Pía Copello. “Es un golpe publicitario tener al compadre, que también ha lanzado hace unas semanas su canal de YouTube. Entonces va a haber una competencia ahí”, destacó la conductora. Medina subrayó que la apuesta de Copello y su equipo, liderado por el productor Peter Fajardo, consiste en atraer figuras que generen conversación y expectativa en el público digital.

El canal de María Pía Copello apuesta por figuras mediáticas

En cuanto a la relación personal entre ambas conductoras, Medina aclaró que no existe ningún tipo de resentimiento por la decisión de Copello de contratar a Guerrero. “Es su empleado y ella es la jefa, la dueña de ese canal de YouTube, y yo le deseo muchísima suerte. Hay que verlo como una competencia y una competencia sana”, manifestó la periodista. Además, Medina felicitó la apuesta empresarial de su colega y resaltó la importancia de rodearse de un equipo creativo para innovar en el entorno digital.

El lanzamiento de “+QTV”, el nuevo canal de streaming de María Pía Copello, incluye, además de Guerrero, a otras personalidades como Daniela Darcourt, ‘Flaco’ Granda, Dafonseka y Karina Rivera,. El propio Guerrero compartió que la decisión de unirse al proyecto no fue sencilla y que contó con el apoyo de su esposa para dar este paso: “Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión”, declaró el futbolista.

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

Por su parte, Magaly Medina reveló que tiene planes de lanzar su propio canal de streaming en el futuro, aunque por el momento mantiene su formato en pódcast. “El próximo año lanzaré mi canal de streaming. Ahora lo tengo como pódcast y lo haré streaming, pero definitivamente no estoy en condiciones de lanzar un canal de YouTube, por muchísimas razones”, explicó la conductora.

La llegada de Paolo Guerrero al mundo del streaming, en un contexto donde figuras del deporte y el espectáculo exploran nuevos formatos digitales, abre un escenario de competencia y expectativa en el público peruano,