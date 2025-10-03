Paco Bazán asegura que abogó por Magaly Medina cuando conversó con Jefferson Farfán: “Sobre sus temas judiciales”

Paco Bazán dice que abogó con Jefferson Farfán sobre su enfrentamiendo judicial con Magaly Medina.

El conductor y actor Paco Bazán se refirió públicamente a su participación en el conflicto mediático y judicial que durante meses ha enfrentado a Magaly Medina con el exfutbolista Jefferson Farfán.

En una entrevista concedida a Trome, Bazán explicó que durante un reciente encuentro con Farfán intervino para pedirle que reconsiderara la continuidad de los procesos legales contra la presentadora. La conversación se produjo en medio de la supuesta enemistad que existe entre Bazán y Medina, dado que la presentadora ya no lo considera su “ahijado” en el medio televisivo.

“Es cierto, no le pedí permiso a Magaly para la entrevista que tuve con el ‘galáctico’ (Jefferson Farfán)”, indicó. Según narró, el encuentro tuvo lugar en la vivienda de Farfán, que actualmente se encuentra en proceso de venta, e incluyó una comida y momentos de distensión. “No creo que haya sido una traición y no es cierto que a raíz de esa reunión, que se dio en su casa que ahora está vendiendo y donde comimos una pollada, me haya peleado con ella”, sostuvo Bazán.

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”.

Defendió a Magaly Medina

Durante el diálogo, el conductor destacó que defendió la posición de Magaly Medina ante Farfán. “Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije que tenía que posponer todos esos temas judiciales que no tenían sentido porque esto era un show, que era parte del negocio. Cuando hubo que defender a mi madrina, defendí a mi madrina, nos reímos un rato, nos dimos la mano y para la casa”, indicó Paco Bazán.

Consultado sobre su vínculo personal con la periodista, Bazán señaló: “Para que exista una pelea tiene que haber dos, desde mi lugar no la hay”. Pese a la molestia que, según versiones difundidas, la figura principal de ATV mantiene con él, Bazán resaltó que tiene estima y respeto por ella.

Magaly Medina y Jefferson Farfán mantienen enfrentamientos judiciales.

Explicó además que recientemente se cruzaron en los pasillos de los estudios y, aunque la saludó, Medina estaba concentrada en su trabajo y pasó de frente. Bazán interpretó el momento como parte de una etapa de distancia, la cual cree que se superará: “Hay que darle tiempo, está enfadada porque creo que no ha recibido toda la información”.

El interés por la relación entre Bazán y Medina surgió cuando la conductora dejó entrever en diversos espacios que ya no tenía la misma cercanía con su examigo televisivo, lo que fue interpretado como una reacción a la entrevista sostenida entre Bazán y Farfán.

Admiración por Magaly Medina

No es la primera vez que Paco Bazán se refiere a Magaly Medina. En septiembre, habló sobre los rumores de distanciamiento con la conductora de TV. El aquel entonces, el comunicador aseguró que no existe un conflicto personal con la periodista.

Además, resaltó que mantiene respeto y admiración hacia la figura de TV, a quien considera una profesional influyente. “Yo a Magaly le guardo respeto, hay admiración y es la reina de ATV”, dijo Bazán.

Bazán reconoció que la labor de Medina se caracteriza por la firmeza y el criterio propio. Señaló que la presentadora cumple su rol periodístico y ejerce la crítica como parte de su estilo. “Magaly hace su trabajo y lo hace muy bien, da su opinión y puede venir con una crítica”, manifestó el conductor deportivo, destacando su experiencia frente a las cámaras.

Magaly Medina critica fuertemente a Paco Bazán por defender a Jefferson Farfán y Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Respecto a los comentarios recibidos, Bazán indicó que ha enfrentado fuertes críticas de parte de su exmadrina, sin embargo, selecciona las que suman en su vida. “Si ha habido muchas opiniones de Magaly que han sido muy duras, no todas las he visto, y las he tomado las que correspondían de manera constructiva”, confesó.