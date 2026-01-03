Perú

María Pía Copello confiesa por qué le paga a su hijo Samuel Dyer para aparecer en sus videos

La presentadora sorprendió al contar que su hijo, ahora universitario y más independiente, negoció un trato económico para colaborar en redes sociales, mostrando el lado más real y profesional de su dinámica familiar

María Pía Copello confiesa por qué le paga a su hijo Samuel Dyer para aparecer en sus videos.

María Pía Copello, una de las figuras más influyentes de la televisión y el entretenimiento digital en el Perú, sorprendió al público al confesar abiertamente que le paga a su hijo mayor, Samuel Dyer, cada vez que participa en los videos y contenidos que publica en sus redes sociales. La revelación, realizada durante una entrevista para el pódcast de Clarissa Molina, arroja luz sobre la dinámica familiar de la exconductora y su hijo, quien recientemente cumplió 18 años y se encuentra en plena etapa de independencia.

Un acuerdo inusual: “Le estoy pagando, si no, ¿cómo hago?”

Durante la conversación, María Pía Copello relató cómo cambió la disposición de Samuel para grabar contenido a medida que fue creciendo. Según explicó, al inicio su hijo participaba sin inconvenientes, pero con el tiempo, la naturalidad y espontaneidad dieron paso a cierta resistencia adolescente. “El mayor tuvo su etapa donde grababa conmigo, luego me dijo: ‘Ni hablar, no grabo nada contigo, me da cringe, no quiero’”, detalló la conductora entre risas.

La situación la llevó a buscar alternativas para continuar produciendo los populares clips madre-hijo que tanto disfrutan sus seguidores. Fue entonces cuando Samuel le propuso un trato: “Me dijo una vez ‘Bueno, necesito plata, ¿me vas a pagar?’ Obvio (le dije), me sirve porque es muy bueno, me sirve para hacer cosas para mamá e hijo y ahora hemos tranzado”, relató Copello.

La influencer aclaró que el acuerdo económico no fue sencillo y que, aunque muchos creían que las escenas eran completamente espontáneas, detrás de cada video hay una negociación. “Hemos negociado, créeme que no ha sido una negociación fácil”, agregó, sin dar detalles sobre la suma que le paga a su hijo. “La gente no sabe eso, lo estoy aclarando por primera vez aquí, pero le estoy pagando, si no, ¿cómo hago?”, zanjó.

Esta revelación desmitifica la idea de que las colaboraciones familiares en redes sociales son siempre naturales y revela el profesionalismo con el que María Pía gestiona su contenido digital, cuidando también la autonomía y los intereses de sus hijos.

María Pía Copello confiesa por qué le paga a su hijo Samuel Dyer para aparecer en sus videos.

Independencia y complicidad: la nueva etapa de Samuel Dyer

El vínculo entre María Pía Copello y Samuel Dyer ha sido siempre cercano, como lo evidencian las publicaciones de la presentadora. Sin embargo, el 20 de diciembre pasado, Samuel cumplió la mayoría de edad, marcando el inicio de una nueva etapa tanto para él como para la familia Copello-Dyer. “Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (…) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta”, compartió la conductora en redes sociales.

En tono de broma, Samuel aprovechó la ocasión para dejar claro que la independencia ya forma parte de su vida. “Ya soy libre (…) ya no tengo que pedirte permiso”, le dijo a su madre, generando risas y muestras de complicidad que rápidamente se hicieron virales.

El cambio en la dinámica familiar se acentuó recientemente, cuando Samuel viajó a Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios. María Pía acompañó a su hijo en el proceso, compartiendo con sus seguidores momentos de nostalgia y alegría. “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando”, escribió en una publicación desde el aeropuerto, mostrando la mezcla de orgullo y melancolía propia de toda madre ante la partida de un hijo.

La familia Copello-Dyer ha afrontado este cambio con humor y unión. Incluso, María Pía aprovechó el contexto para bromear sobre un supuesto embarazo en un video viral, aclarando que no planea tener un cuarto hijo y que la familia está completa. “Ya cerramos la fábrica”, sentenció, recibiendo el apoyo y las carcajadas de sus seguidores.

