Lima amaneció con más de 850 toneladas de residuos tras celebración por Año Nuevo

La madrugada del 1 de enero, Lima enfrentó un acumulado de basura tras celebraciones de Año Nuevo. Más de 850 toneladas de residuos sólidos fueron retirados de las calles del Cercado de Lima luego de las festividades, según datos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El operativo, a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, movilizó a un contingente superior a 300 operarios de limpieza, respaldados por cisternas de lavado, compactadoras y maquinaria pesada, para restaurar la normalidad en seis zonas clave de la capital.

Las tareas de limpieza iniciaron en las primeras horas del año y se extendieron a lo largo de la jornada. El subgerente de la gerencia, Héctor Salvatierra, detalló que el despliegue incluyó barrido, lavado de veredas, recolección de desechos y la intervención en 62 puntos de quema de residuos identificados tras los festejos.

“Lo que estamos haciendo es repasar para dejar las calles de Lima y, especialmente, las zonas más concurridas, en perfecto estado de limpieza y orden”, indicó Salvatierra al supervisar las labores en el eje comercial de jirón Ayacucho y Montevideo.

Focos de residuos

El operativo se concentró en sectores como Barrios Altos y Mirones Bajo, donde se recogieron aproximadamente 200 toneladas de desechos en cada área. En zonas como Santa Beatriz, Chacra Ríos y Cipreses, la cifra superó las 100 toneladas por sector, mientras que el Centro Histórico sumó más de 150 toneladas retiradas. Estos volúmenes reflejan la magnitud de la celebración y la acumulación extraordinaria de residuos tras la noche festiva.

Durante la jornada, equipos municipales debieron atender más de 40 focos de quema de basura, colchones y muñecos en áreas como Manzanilla, Ayllón, Aviación, Grau y Monserrat.

“El humo contamina el ambiente y representa riesgos de incendio. Con el trabajo de las cisternas y el equipo de limpieza, evitamos daños mayores”, afirmó el funcionario. Además, recordó que la quema de residuos conlleva multas superiores a 440 soles, de acuerdo con la normativa vigente.

Más de 100 toneladas por fiestas de fin de año

Según precisó la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, solo en el emporio comercial de Mesa Redonda, entre el 20 y el 31 de diciembre, se recolectaron más de 110 toneladas de residuos sólidos generados por la intensa actividad comercial y la alta afluencia de visitantes.

La municipalidad mantiene campañas de reciclaje para separar materiales como cartón, papel y plástico, logrando recolectar entre diez y quince toneladas diarias de cartón en el emporio comercial.

El funcionario explicó que el cartón es el material reciclable que predomina en el emporio comercial, debido al tipo de comercio y al flujo de mercadería propio de la temporada. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo retirar los residuos, sino también promover la separación y el reciclaje en origen, aliviando la presión sobre los servicios de limpieza.