Esports en el Perú 2025: títulos mundiales, finales históricas y Lima como epicentro del competitivo internacional

Tundra Esports será el rival de Heroic en el duelo decisivo por la permanencia en el torneo.

A lo largo del 2025, la escena de los esports en el Perú mostró un recorrido diverso en competencias internacionales y regionales. Los protagonistas surgieron desde disciplinas distintas y llevaron el nombre del país a instancias decisivas. Cada resultado reveló esfuerzo, preparación y un trabajo constante dentro de equipos y selecciones que buscaron presencia en torneos de alto nivel. El calendario competitivo dejó historias que se construyeron en escenarios presenciales y en plataformas digitales, con públicos atentos a cada serie.

Las actuaciones se desarrollaron en contextos exigentes, con planteles que midieron sus estrategias frente a rivales de América, Europa y Asia. Jugadores peruanos viajaron a sedes como Hamburgo, California y Dubái, donde disputaron campeonatos oficiales de alcance mundial. En paralelo, eventos importantes se realizaron en Lima, con asistencia masiva y respaldo institucional, lo que fortaleció la visibilidad de la industria local.

Las voces de los protagonistas y de las organizaciones reflejaron los objetivos que guiaron la temporada. En varios momentos, el mensaje fue claro: “el único representante peruano en The International 2025”, “se consagró campeón mundial” y “medalla de oro” fueron expresiones que resumieron logros concretos dentro de la competencia global. Cada frase puso en relieve el impacto deportivo de los resultados obtenidos por jugadores y equipos del país.

Scofield y el camino en The International 2025

Elvis “Scofield” De la Cruz Peña integró el roster de Heroic en The International 2025, torneo considerado el principal escenario competitivo de Dota 2. El jugador peruano avanzó junto a su escuadra hasta el top 6 del campeonato disputado en Hamburgo. Dentro del equipo cumplió un rol clave como support en series decisivas, con participación activa en estrategias y rotaciones.

Heroic superó momentos complejos en la fase de grupos y luego sostuvo una actuación sólida en el evento principal. La eliminación llegó frente a BB Team, resultado que cerró la mejor participación internacional del jugador en este certamen y mantuvo presencia sudamericana en las etapas finales. Durante el torneo, la propia organización destacó que Scofield fue “el único representante peruano en The International 2025”.

Perú Unite y el título en el Mundial de Pokémon Unite

El competitivo de Pokémon Unite entregó uno de los resultados más relevantes del año. El equipo Perú Unite “se consagró campeón mundial” en el Pokémon World Championships 2025, realizado en California. El plantel representó a Latinoamérica Sur y logró imponerse frente a los mejores combinados del circuito. Zynuz, Khea, Tempo, Anemo y DrakenN integraron la alineación que obtuvo el trofeo y un premio de 100 mil dólares. Este título expresó la culminación de un proceso previo de competencias regionales y permitió que el país se consolidara dentro de la escena internacional de esta disciplina.

Medalla de oro para la selección peruana en los Juegos Bolivarianos

El Perú logró resultados históricos en campeonatos mundiales y torneos regionales de alto nivel.

En el plano de selecciones nacionales, el Perú obtuvo la “medalla de oro” en Dota 2 durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La final frente a Colombia terminó 3-1 en el Coliseo Dibós. El equipo estuvo integrado por Yheremi “Payk” Paucar, Gonzalo “DarkMago” Herrera, Rafael “Sacred” Jhonatan, Rodrigo “N1ght” Cueva y José “Panda” Padilla. El resultado aseguró el primer lugar del podio y confirmó el nivel competitivo del combinado en un torneo regional que reunió a representantes de distintos países.

Proyección individual en el Mundial de Red Bull Tetris

El desempeño individual también tuvo un capítulo relevante con la presencia de Leo Solórzano en el Mundial de Red Bull Tetris. El jugador peruano alcanzó la final del evento desarrollado en Dubái, luego de superar fases clasificatorias con representantes de 60 países y vencer a Francia en semifinales. Aunque el título quedó en manos del competidor de Turquía, Solórzano cerró la temporada entre los mejores del mundo dentro de este juego de puzzle. Durante el año se mantuvo en posiciones destacadas del ranking de la plataforma TETR.IO, lo que reforzó su proyección internacional.

Lima como sede del Global Esports Tour 2025

Con la presencia de equipos de los cinco continentes, el Perú se consolida como un destino clave en el calendario mundial de los Esports. (Composición: Infobae)

El calendario competitivo incluyó un hecho clave para la industria local con la designación de Lima como sede del Global Esports Tour 2025. El evento se desarrolló del 1 al 7 de junio y reunió a más de 15 mil espectadores en actividades presenciales, junto a miles de usuarios en transmisiones en línea. Más de 1,000 jugadores profesionales participaron en las competencias oficiales. De acuerdo con información de la Global Esports Federation, el torneo fue declarado de Interés Nacional y contó con apoyo de entidades vinculadas a los deportes electrónicos. En un país con una comunidad estimada en más de 11 millones de jugadores, cerca del 30 % de la población, el GET Lima 2025 reforzó la visibilidad internacional del Perú y su posición dentro del ecosistema del gaming y los esports en Sudamérica.