Seis personas fueron asesinadas por día en el 2025: Ni los 17 estados de emergencia frenaron los homicidios en Perú

Según Sinadef, hasta el 30 de diciembre se registró 2218 homicidios en todo el Perú | Video: Exitosa Noticias

El año 2025 se despide con un saldo alarmante de violencia en el país. De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 30 de diciembre se han registrado 2 218 homicidios a nivel nacional, superando ampliamente los 2 083 asesinatos reportados en todo el año 2024.

El aumento de la criminalidad ocurre en medio de un fuerte cuestionamiento ciudadano a la estrategia de seguridad del Poder Ejecutivo. Amplios sectores consideran que las consignas oficiales contrastan con la realidad, caracterizada por el avance del sicariato y la extorsión, delitos que aumentaron durante el gobierno de Pedro Castillo, persistieron en la gestión de Dina Boluarte y no han sido controlados por las administración actual de José Jerí.

Durante una entrevista con Exitosa, el analista de datos Juan Carbajal explicó que el Sinadef, al ser un sistema del propio Estado, permite un seguimiento diario y territorial de las muertes violentas, detallando incluso el agente causal, información que —según indicó— no siempre es transparentada por otros registros oficiales.

“Desde su creación en 2017, el Sinadef nos muestra con claridad cómo evoluciona la violencia en el país. No clasifica si un homicidio es por sicariato, pero sí evidencia si fue cometido con arma de fuego o arma blanca, y eso ya es una señal contundente de la magnitud del problema”, señaló.

Más de 440 homicidios en solo 80 días de gestión

Homicidios en Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Uno de los datos que más preocupa es que 444 homicidios se registraron durante los primeros 80 días del gobierno de José Jerí, lo que mantiene una tendencia promedio de entre cinco y seis asesinatos diarios, sin que hasta el momento se observe una reducción significativa.

Carbajal precisó que, si se retomara el conteo uno a uno que se realizaba hasta 2021, las cifras actuales podrían ser incluso mayores. “Hoy hablamos de más de 2 200 homicidios, pero con un sistema unificado y exhaustivo, el número real podría ser más alto”, advirtió.

Estados de emergencia sin efecto disuasivo

Otro punto crítico es la efectividad de los 17 estados de emergencia decretados a lo largo del año. Según el análisis de la data del Sinadef, en zonas como Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, los homicidios —principalmente con arma de fuego— aumentaron durante los periodos de emergencia, en comparación con etapas sin esta medida.

Distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador figuran entre los más golpeados. Además, se observa un fenómeno de migración del delito hacia de la región Lima.

“Es una guerra de largo aliento”

Las cifras coinciden con recientes declaraciones del ministro Ernesto Álvarez, quien reconoció que la lucha contra la inseguridad no tendrá resultados inmediatos. “Esta es una guerra en la que no se verá la victoria ni siquiera en los próximos cinco años”, afirmó, en lo que ha sido interpretado como un sinceramiento frente a la crisis.

Para los especialistas, la clave está en el uso estratégico de la información. “La data existe. El Sinadef y los registros policiales permiten hacer geolocalización, análisis poblacional y focalización del delito. El reto es tomar decisiones correctas y oportunas”, sostuvo Carbajal.

Balance final

Con el 2026 a pocas horas de comenzar, el país enfrenta un escenario complejo: más homicidios que el año anterior, medidas de emergencia sin resultados visibles y una ciudadanía que exige acciones concretas. Mientras tanto, las cifras continúan recordando que, más allá de estadísticas, son vidas las que se pierden día a día.