Perú

Seis personas fueron asesinadas por día en el 2025: Ni los 17 estados de emergencia frenaron los homicidios en Perú

Solo en el gobierno de José Jerí, el Sinadef registró 444 homicidios, con un promedio de hasta seis asesinatos diarios

Guardar
Según Sinadef, hasta el 30 de diciembre se registró 2218 homicidios en todo el Perú | Video: Exitosa Noticias

El año 2025 se despide con un saldo alarmante de violencia en el país. De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 30 de diciembre se han registrado 2 218 homicidios a nivel nacional, superando ampliamente los 2 083 asesinatos reportados en todo el año 2024.

El aumento de la criminalidad ocurre en medio de un fuerte cuestionamiento ciudadano a la estrategia de seguridad del Poder Ejecutivo. Amplios sectores consideran que las consignas oficiales contrastan con la realidad, caracterizada por el avance del sicariato y la extorsión, delitos que aumentaron durante el gobierno de Pedro Castillo, persistieron en la gestión de Dina Boluarte y no han sido controlados por las administración actual de José Jerí.

Durante una entrevista con Exitosa, el analista de datos Juan Carbajal explicó que el Sinadef, al ser un sistema del propio Estado, permite un seguimiento diario y territorial de las muertes violentas, detallando incluso el agente causal, información que —según indicó— no siempre es transparentada por otros registros oficiales.

“Desde su creación en 2017, el Sinadef nos muestra con claridad cómo evoluciona la violencia en el país. No clasifica si un homicidio es por sicariato, pero sí evidencia si fue cometido con arma de fuego o arma blanca, y eso ya es una señal contundente de la magnitud del problema”, señaló.

Más de 440 homicidios en solo 80 días de gestión

Homicidios en Perú. Foto: Composición
Homicidios en Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Uno de los datos que más preocupa es que 444 homicidios se registraron durante los primeros 80 días del gobierno de José Jerí, lo que mantiene una tendencia promedio de entre cinco y seis asesinatos diarios, sin que hasta el momento se observe una reducción significativa.

Carbajal precisó que, si se retomara el conteo uno a uno que se realizaba hasta 2021, las cifras actuales podrían ser incluso mayores. “Hoy hablamos de más de 2 200 homicidios, pero con un sistema unificado y exhaustivo, el número real podría ser más alto”, advirtió.

Estados de emergencia sin efecto disuasivo

Otro punto crítico es la efectividad de los 17 estados de emergencia decretados a lo largo del año. Según el análisis de la data del Sinadef, en zonas como Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, los homicidios —principalmente con arma de fuego— aumentaron durante los periodos de emergencia, en comparación con etapas sin esta medida.

Distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador figuran entre los más golpeados. Además, se observa un fenómeno de migración del delito hacia de la región Lima.

“Es una guerra de largo aliento”

Las cifras coinciden con recientes declaraciones del ministro Ernesto Álvarez, quien reconoció que la lucha contra la inseguridad no tendrá resultados inmediatos. “Esta es una guerra en la que no se verá la victoria ni siquiera en los próximos cinco años”, afirmó, en lo que ha sido interpretado como un sinceramiento frente a la crisis.

Para los especialistas, la clave está en el uso estratégico de la información. “La data existe. El Sinadef y los registros policiales permiten hacer geolocalización, análisis poblacional y focalización del delito. El reto es tomar decisiones correctas y oportunas”, sostuvo Carbajal.

Balance final

Con el 2026 a pocas horas de comenzar, el país enfrenta un escenario complejo: más homicidios que el año anterior, medidas de emergencia sin resultados visibles y una ciudadanía que exige acciones concretas. Mientras tanto, las cifras continúan recordando que, más allá de estadísticas, son vidas las que se pierden día a día.

Temas Relacionados

Año Nuevo 2026homicidios del 2025José Jeríinseguridad ciudadanasicariatoasesinatosperu-noticias

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

JNE deberá decidir si aplica o no la Ley 30717 que impide que condenados por corrupción postulen incluso si han sido rehabilitados. El máximo intérprete no logró declararla inconstitucional, pero solo este año la ha inaplicado en 6 casos

¿Es constitucional la ley que

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Universidad Politécnica del Perú buscará captar a egresados de universidades no licenciadas en 2026

La estrategia de la Politécnica pasa por no perder del radar a los estudiantes de bajo rendimiento escolar, mientras recupera el “prestigio” de los egresados de universidades rechazadas por SUNEDU

Universidad Politécnica del Perú buscará

Así es como deberías recibir el Año Nuevo 2026, según recomendación de ChatGPT y Gemini de Google

Recibir el Año Nuevo 2026 con intención, orden y gratitud es la clave, según las recomendaciones de ChatGPT y Gemini, que proponen combinar tradición, bienestar y hábitos sostenibles para comenzar el año con energía renovada

Así es como deberías recibir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es constitucional la ley que

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

ENTRETENIMIENTO

Hugo García resalta la conexión

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Las bodas de 2025: El año en que la farándula peruana se rindió ante el amor

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”