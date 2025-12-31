Perú

Neuralgia: tipos de dolor en los nervios, según la zona del cráneo

La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios

Guardar
La neuralgia del trigémino afecta
La neuralgia del trigémino afecta al nervio trigémino, responsable de la sensibilidad en la cara (CuidatePlus)

La salud del sistema nervioso es fundamental para el bienestar general y la calidad de vida. En el Perú, un gran número de personas enfrenta enfermedades neurológicas que pueden llegar a limitar sus actividades cotidianas y afectar su desempeño laboral y social. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) reportan que los trastornos del dolor neuropático, entre ellos la neuralgia, representan una causa frecuente de consulta médica. La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios. Conocer los distintos tipos de neuralgia según la zona del cráneo que se es afectada permite identificar las señales de alerta y buscar atención especializada para un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Neuralgia: tipos de dolor en los nervios, según la zona del cráneo

La neuralgia se caracteriza por
La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuralgia puede manifestarse en diferentes regiones del cráneo, dependiendo del nervio comprometido. Los tipos más frecuentes son:

  • Neuralgia del trigémino: es una de las formas más comunes y dolorosas de neuralgia craneal. Afecta al nervio trigémino, responsable de la sensibilidad en la cara. Los episodios de dolor suelen ser breves pero intensos, con sensación de descarga eléctrica o punzadas en la mandíbula, mejilla, frente o alrededor de los ojos. Las crisis pueden desencadenarse por estímulos leves como hablar, masticar, cepillarse los dientes o incluso el viento en el rostro.
  • Neuralgia del glosofaríngeo: esta neuralgia afecta al nervio glosofaríngeo, que se encarga de la sensibilidad en la garganta, parte posterior de la lengua, amígdalas y oído. El dolor es agudo y punzante, suele aparecer al tragar, hablar o toser y puede irradiar hacia el oído. Los episodios pueden confundirse con problemas dentales o infecciones de garganta.
  • Neuralgia occipital: la neuralgia occipital compromete a los nervios occipitales, ubicados en la parte posterior del cráneo. El dolor se percibe desde la base del cráneo, detrás de las orejas, y puede extenderse hacia la parte superior de la cabeza. Suele manifestarse como una sensación de quemazón, punzadas o presión persistente. Movimientos bruscos del cuello, peinarse o apoyar la cabeza sobre una superficie dura pueden intensificar las molestias.

Otras neuralgias comunes

La neuralgia periférica se refiere
La neuralgia periférica se refiere al dolor que afecta a cualquier nervio fuera del cerebro y la médula espinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen otras formas de neuralgia que, si bien no afectan directamente el cráneo, pueden comprometer diferentes áreas del cuerpo y generar dolor neuropático relevante:

  • Neuralgia Postherpética (NPH): aparece después de un episodio de herpes zóster. El dolor se localiza en la zona donde surgieron las lesiones cutáneas y puede persistir por meses o años. Suele ser ardoroso, persistente y resistente a los tratamientos convencionales.
  • Neuralgia Intercostal: afecta los nervios ubicados entre las costillas. El dolor suele ser punzante, constante y se agrava con los movimientos respiratorios, la tos o la risa. Puede confundirse con problemas cardíacos o musculares.
  • Neuralgia Periférica: se refiere al dolor que afecta a cualquier nervio fuera del cerebro y la médula espinal. Puede producirse por lesiones, compresión nerviosa, infecciones o enfermedades metabólicas como la diabetes.

Diferencia entre neuralgia y dolor de cabeza

Aunque la neuralgia y el dolor de cabeza pueden presentarse en la misma zona, se diferencian por su origen y características. La neuralgia se produce por irritación o daño en los nervios y suele manifestarse como un dolor agudo, punzante o en descargas eléctricas, a diferencia del dolor de cabeza común, que tiende a ser más difuso, sordo o pulsátil. La neuralgia también puede estar acompañada de sensibilidad extrema en la zona afectada y, en muchos casos, se activa por estímulos leves que normalmente no generan dolor.

Reconocer los síntomas específicos de la neuralgia permite diferenciarla de otros tipos de dolor y favorece una consulta temprana con el especialista. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen este trastorno.

Temas Relacionados

neuralgiaenfermedad nerviosaneuralgias cranealesperu-salud

Más Noticias

Louis Vuitton acusó a peruano de vender productos falsificados de su marca: ahora él los demanda por USD 20 millones

Tres años después de que una compra realizada en una tienda oficial en Nueva York terminara en una incautación y una denuncia por presunta falsificación, el proceso legal se cerró a favor del consumidor, quien ahora apunta a una reparación económica por el perjuicio personal, político y patrimonial sufrido

Louis Vuitton acusó a peruano

Este es el precio de la gasolina hoy, martes 30 de diciembre de 2025, en Lima

Así se encuentran los precios de los carburantes en la capital de Perú

Este es el precio de

Perú: cotización del euro hoy, 30 de diciembre de 2025 (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Perú: cotización del euro hoy,

AAP pide reunión urgente con el MTC tras postergación de placas Mercosur para motocicletas

La Asociación Automotriz del Perú alertó sobre posibles perjuicios para quienes han adquirido o planean adquirir motocicletas y trimotos nuevas durante el periodo de transición definido por la nueva norma

AAP pide reunión urgente con

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

Andrés Fassi se ilusiona con la trascendencia del ‘Tanque’ en La Victoria. Asegura que su sola presencia puede inyectar profesionalismo al plantel

“Llega para ser goleador del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Está el Perú al borde

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal confiesa sus retoquitos

Luigui Carbajal confiesa sus retoquitos antes de Año Nuevo: “Las arruguitas hay que plancharlas”

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

Jaime Bayly y la confesión que le hizo su hija Paola Bayly antes de casarse: “Estaba cansada de ser mi hija”

DEPORTES

“Llega para ser goleador del

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios