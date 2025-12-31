La neuralgia del trigémino afecta al nervio trigémino, responsable de la sensibilidad en la cara (CuidatePlus)

La salud del sistema nervioso es fundamental para el bienestar general y la calidad de vida. En el Perú, un gran número de personas enfrenta enfermedades neurológicas que pueden llegar a limitar sus actividades cotidianas y afectar su desempeño laboral y social. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) reportan que los trastornos del dolor neuropático, entre ellos la neuralgia, representan una causa frecuente de consulta médica. La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios. Conocer los distintos tipos de neuralgia según la zona del cráneo que se es afectada permite identificar las señales de alerta y buscar atención especializada para un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Neuralgia: tipos de dolor en los nervios, según la zona del cráneo

La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuralgia puede manifestarse en diferentes regiones del cráneo, dependiendo del nervio comprometido. Los tipos más frecuentes son:

Neuralgia del trigémino : es una de las formas más comunes y dolorosas de neuralgia craneal. Afecta al nervio trigémino, responsable de la sensibilidad en la cara . Los episodios de dolor suelen ser breves pero intensos, con sensación de descarga eléctrica o punzadas en la mandíbula, mejilla, frente o alrededor de los ojos . Las crisis pueden desencadenarse por estímulos leves como hablar, masticar, cepillarse los dientes o incluso el viento en el rostro.

Neuralgia del glosofaríngeo : esta neuralgia afecta al nervio glosofaríngeo, que se encarga de la sensibilidad en la garganta, parte posterior de la lengua, amígdalas y oído . El dolor es agudo y punzante, suele aparecer al tragar, hablar o toser y puede irradiar hacia el oído. Los episodios pueden confundirse con problemas dentales o infecciones de garganta.

Neuralgia occipital: la neuralgia occipital compromete a los nervios occipitales, ubicados en la parte posterior del cráneo. El dolor se percibe desde la base del cráneo, detrás de las orejas, y puede extenderse hacia la parte superior de la cabeza. Suele manifestarse como una sensación de quemazón, punzadas o presión persistente. Movimientos bruscos del cuello, peinarse o apoyar la cabeza sobre una superficie dura pueden intensificar las molestias.

Otras neuralgias comunes

La neuralgia periférica se refiere al dolor que afecta a cualquier nervio fuera del cerebro y la médula espinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen otras formas de neuralgia que, si bien no afectan directamente el cráneo, pueden comprometer diferentes áreas del cuerpo y generar dolor neuropático relevante:

Neuralgia Postherpética (NPH) : aparece después de un episodio de herpes zóster. El dolor se localiza en la zona donde surgieron las lesiones cutáneas y puede persistir por meses o años. Suele ser ardoroso, persistente y resistente a los tratamientos convencionales.

Neuralgia Intercostal : afecta los nervios ubicados entre las costillas. El dolor suele ser punzante, constante y se agrava con los movimientos respiratorios, la tos o la risa. Puede confundirse con problemas cardíacos o musculares.

Neuralgia Periférica: se refiere al dolor que afecta a cualquier nervio fuera del cerebro y la médula espinal. Puede producirse por lesiones, compresión nerviosa, infecciones o enfermedades metabólicas como la diabetes.

Diferencia entre neuralgia y dolor de cabeza

Aunque la neuralgia y el dolor de cabeza pueden presentarse en la misma zona, se diferencian por su origen y características. La neuralgia se produce por irritación o daño en los nervios y suele manifestarse como un dolor agudo, punzante o en descargas eléctricas, a diferencia del dolor de cabeza común, que tiende a ser más difuso, sordo o pulsátil. La neuralgia también puede estar acompañada de sensibilidad extrema en la zona afectada y, en muchos casos, se activa por estímulos leves que normalmente no generan dolor.

Reconocer los síntomas específicos de la neuralgia permite diferenciarla de otros tipos de dolor y favorece una consulta temprana con el especialista. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen este trastorno.