¿Cuál es la diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia?

La cefalea tensional y la migraña son los dos tipos de cefaleas primarias (Freepik)

El dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes en la población peruana y constituye una de las principales causas de consulta en centros de salud, según reportes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). En 2024, Minsa registró más de 600 mil atenciones relacionadas con dolores de cabeza, lo que refleja el impacto de esta afección en la calidad de vida y en la productividad de las personas.

La mayoría de los casos corresponden a cefaleas tensionales o migrañas, pero existe otro tipo de dolor que puede confundirse con el dolor de cabeza común: la neuralgia. Aunque muchas personas consideran cualquier molestia en la cabeza como dolor de cabeza, la neuralgia presenta características propias y requiere un manejo distinto. Conocer las diferencias entre ambos trastornos permite solicitar atención médica oportuna y recibir el tratamiento adecuado.

El dolor de cabeza

La cefalea es el término médico para definir el dolor de cabeza. Puede manifestarse de diversas formas, desde una molestia leve hasta un dolor intenso e incapacitante. Las cefaleas se clasifican en dos grandes grupos: primarias y secundarias. Las primarias, como la cefalea tensional y la migraña, no están causadas por otra enfermedad subyacente. Las secundarias, en cambio, son consecuencia de afecciones como infecciones, traumatismos o problemas vasculares.

El dolor de cabeza puede localizarse en cualquier parte de la cabeza, afectar ambos lados o presentarse en forma de presión, punzadas o latidos. Los episodios pueden durar desde minutos hasta varios días y, especialmente en el caso de la migraña, se acompañan de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz o al sonido, y fatiga. Factores como el estrés, la falta de sueño, la deshidratación y los cambios hormonales suelen desencadenar la cefalea.

La migraña puede provocar náuseas, sensibilidad a la luz o al sonido (AdobeStock)

Según EsSalud, la cefalea tensional es la más común en la población adulta peruana, mientras que la migraña tiende a afectar con mayor frecuencia a mujeres jóvenes. El tratamiento depende del tipo de dolor y va desde analgésicos comunes hasta medicamentos específicos para prevenir episodios recurrentes.

La neuralgia

La neuralgia es un tipo de dolor que se origina en los nervios y se caracteriza por su intensidad y localización específica. En la cabeza, la neuralgia más frecuente es la neuralgia del trigémino, que afecta uno de los principales nervios faciales. El dolor suele describirse como punzante, eléctrico o lacerante, y aparece en crisis breves pero muy intensas. A diferencia de la cefalea, la neuralgia afecta zonas concretas, como la frente, la mandíbula o los pómulos, y puede desencadenarse por estímulos leves como masticar, hablar o tocarse la cara.

Las causas de la neuralgia pueden ser variadas e incluyen compresión o irritación del nervio, infecciones, traumatismos o enfermedades sistémicas como la diabetes. El dolor neural suele ser unilateral y, a menudo, incapacita al paciente durante los episodios. EsSalud reporta que, aunque menos frecuente que la cefalea, la neuralgia del trigémino representa un reto diagnóstico y terapéutico, ya que responde de manera limitada a los analgésicos convencionales y requiere medicación específica o intervenciones neurológicas.

Diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia

La neuralgia más frecuente es la neuralgia del trigémino, que afecta uno de los principales nervios faciales (CuidatePlus)

La principal diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia radica en el origen, la naturaleza y la localización del dolor. El dolor de cabeza o cefalea es generalmente difuso, afecta amplias zonas o toda la cabeza y puede presentarse como presión, latidos o pesadez. Suele asociarse a factores como el estrés, problemas musculares o cambios vasculares y, en la mayoría de los casos, responde a analgésicos y a cambios en el estilo de vida.

La neuralgia, en cambio, es un dolor de origen nervioso, agudo y localizado. Se presenta en forma de descargas eléctricas, punzadas o quemazón, suele ser unilateral y afecta áreas delimitadas que corresponden al trayecto de un nervio, como en el caso de la neuralgia del trigémino. Los episodios son breves pero muy intensos y pueden desencadenarse por estímulos mínimos. El tratamiento de la neuralgia requiere medicamentos específicos para el dolor neuropático y, en ocasiones, procedimientos especializados.

Reconocer las diferencias entre la cefalea y la neuralgia es fundamental para acceder al tratamiento adecuado y reducir el impacto del dolor en la vida diaria. Ante la presencia de dolores intensos, persistentes o localizados, se recomienda acudir a un especialista para evaluar el origen del síntoma y establecer el manejo más efectivo.