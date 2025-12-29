Perú

¿Cuál es la diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia?

Aunque muchas personas consideran cualquier molestia en la cabeza como dolor de cabeza, la neuralgia presenta características propias y requiere un manejo distinto

Guardar
La cefalea tensional y la
La cefalea tensional y la migraña son los dos tipos de cefaleas primarias (Freepik)

El dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes en la población peruana y constituye una de las principales causas de consulta en centros de salud, según reportes del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). En 2024, Minsa registró más de 600 mil atenciones relacionadas con dolores de cabeza, lo que refleja el impacto de esta afección en la calidad de vida y en la productividad de las personas.

La mayoría de los casos corresponden a cefaleas tensionales o migrañas, pero existe otro tipo de dolor que puede confundirse con el dolor de cabeza común: la neuralgia. Aunque muchas personas consideran cualquier molestia en la cabeza como dolor de cabeza, la neuralgia presenta características propias y requiere un manejo distinto. Conocer las diferencias entre ambos trastornos permite solicitar atención médica oportuna y recibir el tratamiento adecuado.

El dolor de cabeza

La cefalea es el término médico para definir el dolor de cabeza. Puede manifestarse de diversas formas, desde una molestia leve hasta un dolor intenso e incapacitante. Las cefaleas se clasifican en dos grandes grupos: primarias y secundarias. Las primarias, como la cefalea tensional y la migraña, no están causadas por otra enfermedad subyacente. Las secundarias, en cambio, son consecuencia de afecciones como infecciones, traumatismos o problemas vasculares.

El dolor de cabeza puede localizarse en cualquier parte de la cabeza, afectar ambos lados o presentarse en forma de presión, punzadas o latidos. Los episodios pueden durar desde minutos hasta varios días y, especialmente en el caso de la migraña, se acompañan de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz o al sonido, y fatiga. Factores como el estrés, la falta de sueño, la deshidratación y los cambios hormonales suelen desencadenar la cefalea.

La migraña puede provocar náuseas,
La migraña puede provocar náuseas, sensibilidad a la luz o al sonido (AdobeStock)

Según EsSalud, la cefalea tensional es la más común en la población adulta peruana, mientras que la migraña tiende a afectar con mayor frecuencia a mujeres jóvenes. El tratamiento depende del tipo de dolor y va desde analgésicos comunes hasta medicamentos específicos para prevenir episodios recurrentes.

La neuralgia

La neuralgia es un tipo de dolor que se origina en los nervios y se caracteriza por su intensidad y localización específica. En la cabeza, la neuralgia más frecuente es la neuralgia del trigémino, que afecta uno de los principales nervios faciales. El dolor suele describirse como punzante, eléctrico o lacerante, y aparece en crisis breves pero muy intensas. A diferencia de la cefalea, la neuralgia afecta zonas concretas, como la frente, la mandíbula o los pómulos, y puede desencadenarse por estímulos leves como masticar, hablar o tocarse la cara.

Las causas de la neuralgia pueden ser variadas e incluyen compresión o irritación del nervio, infecciones, traumatismos o enfermedades sistémicas como la diabetes. El dolor neural suele ser unilateral y, a menudo, incapacita al paciente durante los episodios. EsSalud reporta que, aunque menos frecuente que la cefalea, la neuralgia del trigémino representa un reto diagnóstico y terapéutico, ya que responde de manera limitada a los analgésicos convencionales y requiere medicación específica o intervenciones neurológicas.

Diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia

La neuralgia más frecuente es
La neuralgia más frecuente es la neuralgia del trigémino, que afecta uno de los principales nervios faciales (CuidatePlus)

La principal diferencia entre el dolor de cabeza y la neuralgia radica en el origen, la naturaleza y la localización del dolor. El dolor de cabeza o cefalea es generalmente difuso, afecta amplias zonas o toda la cabeza y puede presentarse como presión, latidos o pesadez. Suele asociarse a factores como el estrés, problemas musculares o cambios vasculares y, en la mayoría de los casos, responde a analgésicos y a cambios en el estilo de vida.

La neuralgia, en cambio, es un dolor de origen nervioso, agudo y localizado. Se presenta en forma de descargas eléctricas, punzadas o quemazón, suele ser unilateral y afecta áreas delimitadas que corresponden al trayecto de un nervio, como en el caso de la neuralgia del trigémino. Los episodios son breves pero muy intensos y pueden desencadenarse por estímulos mínimos. El tratamiento de la neuralgia requiere medicamentos específicos para el dolor neuropático y, en ocasiones, procedimientos especializados.

Reconocer las diferencias entre la cefalea y la neuralgia es fundamental para acceder al tratamiento adecuado y reducir el impacto del dolor en la vida diaria. Ante la presencia de dolores intensos, persistentes o localizados, se recomienda acudir a un especialista para evaluar el origen del síntoma y establecer el manejo más efectivo.

Temas Relacionados

dolor de cabezacefaleaneuralgiaperu-salud

Más Noticias

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ cerraron el encuentro a su favor, imponiéndose a las chorrillanas y consolidando su posición en la tabla de la competencia. Revive las incidencias

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen

Mochila de emergencia y caja de reserva: qué deben incluir los combos de supervivencia para estar preparados ante un sismo

Indeci indicó que ambos equipos deben ajustarse al clima y realidad de cada zona, revisarse con frecuencia y renovarse antes de su fecha de vencimiento

Mochila de emergencia y caja

Denuncian a 20 exministros ante el Ministerio Público por no asignar 6 % del PBI al presupuesto educativo

Infobae Perú accedió a la denuncia del congresista Segundo Montalvo contra los extitulares del MEF y PCM ante el fiscal de la Nación. Lista incluye a los actuales ministros Denisse Miralles y Ernesto Álvarez y otros de gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte

Denuncian a 20 exministros ante

Sismo de magnitud 5.1 en Chimbote: es el cuarto movimiento en menos de 24 horas

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico presentó una profundidad de 51 kilómetros y una intensidad IV

Sismo de magnitud 5.1 en

Sismos en Perú EN VIVO: los últimos reportes del IGP, balance de heridos y de daños materiales

La noche del 27 de diciembre se registró un sismo de 6.0 frente a la costa de Chimbote y tuvo una profundidad de 52 km. Otras tres réplicas mantienen en alerta la costa norte del país

Sismos en Perú EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de la

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

DEPORTES

Resultados de la fecha 10

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero en 2026 y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

Juan Cruz González reveló detalles de su contrato con Sporting Cristal y de su adaptación a la altura: “Se me hizo muy fácil jugar en Ecuador”

Juan Pablo Goicochea reconoce que el paso realizado a Platense “fue muy duro” y abre una evaluación de su futuro con Alianza Lima como posibilidad