Los cambios en la forma o el tamaño de la pupila es uno de los síntomas del cáncer de ojo (Pulzo)

La salud ocular es un aspecto fundamental del bienestar general y requiere atención constante para prevenir la aparición de enfermedades que pueden afectar la visión y la calidad de vida. En el Perú, numerosas personas enfrentan problemas oculares que, de no ser tratados a tiempo, pueden derivar en complicaciones graves. Entre estas enfermedades, el cáncer de ojo ocupa un lugar de preocupación creciente. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los casos de cáncer ocular han ido en aumento, lo que subraya la importancia de la detección temprana y la educación sobre los síntomas de esta enfermedad. Conocer las señales de alerta puede marcar la diferencia en el pronóstico y la posibilidad de recibir un tratamiento oportuno.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de ojo

Algunos pacientes con cáncer de ojo experimentan molestias oculares que no desaparecen con el tiempo ni con tratamientos convencionales (AdobeStock)

El cáncer de ojo puede presentarse con síntomas sutiles en las etapas iniciales, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Sin embargo, existen señales que deben motivar una consulta médica inmediata:

Pérdida progresiva de la visión: uno de los síntomas más frecuentes es la disminución repentina o gradual de la visión, en uno o ambos ojos, sin causa aparente. Esta alteración puede pasar desapercibida en un inicio, pero suele avanzar con el tiempo. Presencia de una mancha oscura o bulto visible: la aparición de una mancha en el iris, la esclerótica o en cualquier parte visible del ojo, así como la presencia de un bulto, puede ser una señal de crecimiento anormal de células. Dolor ocular persistente: aunque muchos tipos de cáncer de ojo no causan dolor en las primeras etapas, algunos pacientes experimentan molestias oculares que no desaparecen con el tiempo ni con tratamientos convencionales. Cambios en la forma o el tamaño de la pupila: alteraciones en el color, la forma o el tamaño de la pupila, o la presencia de una pupila blanca en lugar de negra, pueden indicar la existencia de un tumor intraocular. Visión doble o destellos de luz: la percepción de imágenes dobles, destellos luminosos o la aparición de sombras en el campo visual constituyen signos de alarma que merecen una evaluación oftalmológica inmediata.

Reconocer estos síntomas y buscar atención especializada a tiempo aumenta las probabilidades de un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo.

Factores de riesgo del cáncer de ojo

La aparición de una mancha en el iris, la esclerótica o en cualquier parte visible del ojo, puede ser una señal de crecimiento anormal de células (iStock)

El desarrollo del cáncer de ojo está influido por varios factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que una persona lo padezca. Entre los principales se encuentran:

Edad avanzada : el riesgo aumenta con el paso de los años, especialmente a partir de los 50 años.

Exposición a radiación ultravioleta : la exposición prolongada al sol sin protección adecuada incrementa el riesgo de desarrollar tumores oculares.

Antecedentes familiares : tener familiares directos con antecedentes de cáncer de ojo eleva la probabilidad de padecer la enfermedad.

Color claro de ojos : las personas con ojos claros (azules o verdes) presentan mayor susceptibilidad a ciertas formas de cáncer ocular.

Trastornos genéticos: enfermedades hereditarias como el retinoblastoma infantil aumentan la incidencia de este tipo de cáncer.

Cómo prevenir el cáncer de ojo

La prevención del cáncer de ojo se basa en la adopción de medidas que reduzcan la exposición a los factores de riesgo y promuevan la salud visual. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

Proteger los ojos del sol : utilizar gafas con filtro ultravioleta y sombreros de ala ancha durante la exposición al sol ayuda a minimizar el daño causado por la radiación.

Realizar controles oftalmológicos periódicos : las revisiones regulares permiten detectar anomalías en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan los síntomas.

Evitar el contacto con sustancias químicas peligrosas : el uso de equipos de protección en ambientes laborales reduce el riesgo de lesiones oculares y la exposición a agentes carcinógenos.

Adoptar un estilo de vida saludable : seguir una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes, y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo contribuye al cuidado de la salud ocular.

Atender los antecedentes familiares: las personas con antecedentes de cáncer de ojo deben mantener un seguimiento médico más estricto.