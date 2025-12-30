Qué se celebra el 30 de diciembre en el Perú: entre modernización nacional y el desafío de la violencia

Inauguraciones, nombramientos y decisiones de emergencia confluyen en esta fecha, simbolizando el progreso junto a episodios de profunda inestabilidad que han definido el devenir de una nación compleja (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 30 de diciembre reúne hechos relevantes de la historia peruana en distintos ámbitos.

Ese día nacieron figuras como José Lizardo Alzamora Porras, alcalde de Lima y destacado banquero, y se recuerda el fallecimiento del músico criollo Alejandro Ayarza Morales, referente del criollismo limeño.

En 1965 se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, símbolo de modernización nacional. En 1982 se decretó el estado de emergencia en varias provincias por la expansión de la violencia terrorista.

La fecha también marca la muerte del astrólogo Zandrox en 1998 y el cierre del mandato de Javier Pérez de Cuéllar en la ONU en 1991.

30 de diciembre - nace José Lizardo Arístides Antonio Alzamora Porras, alcalde y banquero peruano

Un 30 de diciembre vino al mundo José Lizardo Alzamora Porras, político, banquero y empresario que dejó huella tanto en la gestión municipal como en el sector privado. (BNP)

José Lizardo Arístides Antonio Alzamora Porras fue un político y empresario nacido en Lima el 30 de diciembre de 1928 y fallecido el 27 de agosto de 2021.

Perteneció a una familia con tradición pública y se desempeñó como presidente del Banco de Crédito del Perú entre 1971 y 1978. Tras el fallecimiento del alcalde Eduardo Dibós Chappuis, fue designado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado como alcalde de Lima, cargo que ejerció entre 1973 y 1975.

Además, lideró una destacada empresa de muebles e industria de la madera bajo la marca “Estudio 501”, consolidándose como figura relevante tanto en la política local como en el sector empresarial peruano.

30 de diciembre de 1955 - fallece el músico criollo Alejandro Ayarza Morales “Karamanduka”

Alejandro Ayarza Morales, conocido como Karamanduka, murió un 30 de diciembre, dejando un legado decisivo en la tradición criolla y en la memoria cultural de Lima. (criollismoperu.pe)

Alejandro Ayarza Morales, apodado “Karamanduka”, fue un compositor, escritor y militar limeño nacido en 1884, figura destacada del criollismo peruano.

Integrante del grupo bohemio “La Palizada”, Ayarza se destacó por su aporte a la música popular capitalina y por componer piezas emblemáticas del género criollo, entre ellas el vals “La Palizada”.

Hijo de progenitores vinculados al arte, su vida transcurrió en Barrios Altos, donde desarrolló su carrera musical y literaria en un contexto de efervescencia cultural tras la ocupación chilena. Falleció el 30 de diciembre de 1955 en Lima, dejando un legado importante en la tradición musical criolla peruana.

30 de diciembre de 1965 - Se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se abre una nueva era aérea en el Perú 1965

Con la inauguración del Jorge Chávez en 1965, el Perú dio un paso clave en conectividad internacional, convirtiendo al nuevo terminal en su principal puerta aérea. (Arkiv)

El 30 de diciembre de 1965, el Perú inauguró oficialmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Esta obra reemplazó al aeropuerto de Limatambo y simbolizó un salto clave en la modernización de la aviación nacional. Aunque ya operaba desde 1960, la apertura integral consolidó una infraestructura considerada avanzada para su época.

El terminal, nombrado en honor al aviador Jorge Chávez Dartnell, se convirtió en puerta estratégica del país y operó hasta la apertura de una nueva terminal en 2025, marcando el fin de una etapa histórica para millones de viajeros peruanos y visitantes internacionales.

30 de diciembre de 1982 - Estado de emergencia en Ayacucho y otras provincias marca giro en la guerra interna peruana<b> </b>

Ante el avance de Sendero Luminoso, el gobierno declaró emergencia un 30 de diciembre, confirmando que la violencia ya superaba su carácter regional inicial. (Línea de Tiempo)

El 30 de diciembre de 1982, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en siete provincias ante el avance de la violencia de Sendero Luminoso en la sierra sur, especialmente en Ayacucho.

La medida respondió al incremento de atentados y asesinatos que evidenciaron la expansión del conflicto armado iniciado en 1980. Ese año estuvo marcado por un notable aumento de acciones terroristas, incluso en Lima, lo que confirmó que la amenaza superaba su carácter regional.

La decisión implicó la suspensión de garantías constitucionales y la militarización de zonas afectadas, intensificando una guerra interna que marcaría profundamente al país.

30 de diciembre de 1998 - fallece el astrólogo peruano Pedro Paradizo Boscaglia “Zandrox”

Pedro Paradizo Boscaglia, conocido como Zandrox, falleció en esta fecha dejando una fuerte huella en el imaginario popular y en la cultura mediática peruana. (GEC)

Pedro Paradizo Boscaglia, conocido como Zandrox, murió el 30 de diciembre de 1998 a los 72 años, dejando una huella importante en la astrología peruana.

Figura mediática por su trabajo en radio, televisión y prensa, combinó sus conocimientos en astrología, cosmobiología, parapsicología y grafología, difundiendo lecturas y predicciones a lo largo de varias décadas.

Su estilo atrajo a un amplio público, y realizó pronósticos de eventos globales en medios masivos. Aunque fue periodista, su pasión fue el estudio de lo esotérico. Su fallecimiento ocurrió el mismo día que conmemoraba gran parte de su carrera pública, impactando a seguidores que recordarían sus enseñanzas y presencia.

30 de diciembre de 1991: Javier Pérez de Cuéllar cierra su histórico mandato como secretario general de la ONU

Javier Pérez de Cuéllar cerró su periodo en Naciones Unidas un 30 de diciembre, consolidando un legado reconocido por su equilibrio, diálogo y proyección internacional. (AFP)

El 30 de diciembre de 1991 marcó el cierre del periodo de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de las Naciones Unidas, cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos desde 1982.

Diplomático peruano y único latinoamericano en ocupar ese puesto, destacó por su capacidad de mediación en conflictos internacionales de alta complejidad.

Su gestión estuvo vinculada a procesos clave como el alto al fuego entre Irán e Irak, la guerra del Golfo Pérsico, la independencia de Namibia y negociaciones en América Latina. Su despedida coincidió con la firma del acuerdo de paz en El Salvador, símbolo de su legado diplomático.