Incendio de gran magnitud en Iquitos: Al menos 15 casas fueron consumidas en el distrito de Belén

Un siniestro desatado durante la madrugada dejó a decenas de familias sin hogar en la zona de 15 de Noviembre en vísperas de fiestas de fin de año

Aproximadamente 15 viviendas quedaron totalmente consumidas por un incendio de gran magnitud en el asentamiento humano 15 de Noviembre, en el distrito de Belén, en Iquitos durante la madrugada de este martes. De acuerdo con información recogida en el lugar, el siniestro se inició cerca de las 3:00 de la mañana y se propagó rápidamente entre las estructuras de madera de la zona, dejando a decenas de familias sin hogar pocas horas antes de las celebraciones de Año Nuevo.

Según testimonios de los propios afectados y vecinos, las llamas se expandieron con rapidez debido a la alta densidad de las viviendas y la naturaleza inflamable de los materiales de construcción. Muchos residentes intentaron contener el avance del fuego utilizando baldes y recipientes con agua extraída del río cercano, mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

Las dificultades de acceso complicaron el trabajo de las unidades de emergencia, ya que los camiones cisterna no lograron ingresar a algunas áreas debido a las condiciones del terreno, como relató un representante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

“Estamos trabajando para evitar que el incendio se propague a otras casas. El acceso es complicado y necesitamos que la máquina pueda ingresar, pero el suelo es inestable”, explicó el comandante Henry Ramirez, jefe de la compañía de bomberos local, a Loreto Informes.

No se reportaron heridos

Fuentes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informaron que el fuego logró ser controlado tras varias horas de trabajo, aunque algunas casas continuaban ardiendo en la mañana. No se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque el número exacto de familias damnificadas todavía se encuentra en evaluación.

La destrucción de las viviendas dejó a muchas personas sin pertenencias personales y en situación de vulnerabilidad en vísperas de fin de año.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar el origen del incendio, que hasta el momento permanece desconocido.

Recomendaciones ante un incendio

  • Mantener la calma y buscar una salida segura lo antes posible.
  • Llamar de inmediato a los bomberos (116) y proporcionar la ubicación exacta del incendio.
  • No intentar apagar grandes incendios si hay peligro para la vida. Priorizar la evacuación.
  • Cerrar puertas y ventanas al salir para intentar contener el avance del fuego.
  • No usar ascensores en edificios; utilizar siempre las escaleras.
  • Si hay humo, cubrirse la boca y nariz con un paño húmedo y desplazarse agachado para evitar inhalarlo.
  • Cortar la electricidad y el gas solo si es seguro hacerlo.
  • No regresar al lugar del incendio hasta que las autoridades lo indiquen.
  • Tener un plan de evacuación familiar y practicarlo periódicamente.
  • Contar con un extintor en casa y saber cómo utilizarlo.

Canales de emergencia

  • Bomberos Voluntarios: Ante un incendio, la línea 116 conecta directamente con el personal especializado que acude a emergencias relacionadas con fuego, rescates y situaciones de riesgo.
  • La Policía Nacional del Perú atiende reportes de emergencias, accidentes y situaciones que requieran intervención inmediata para garantizar la seguridad y el orden público.
  • El serenazgo es el servicio de patrullaje y auxilio rápido que depende de cada municipio. Ante emergencias locales, los ciudadanos pueden comunicarse con la central del serenazgo para recibir apoyo en la evacuación.

