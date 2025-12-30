Perú

¿En enero de 2026 habrá feriados o días no laborables? Conoce lo que establece la norma oficial

El Gobierno peruano confirmó un feriado nacional y un día no laborable compensable para el inicio de 2026. La normativa detalla cómo se aplicarán estas jornadas para empleados públicos y privados

El calendario oficial incluye 16 feriados nacionales distribuidos a lo largo del año, aplicables a empleados públicos, privados y estudiantes

El Gobierno peruano ha fijado 16 feriados nacionales para 2026, válidos para empleados públicos, privados y estudiantes. Estas fechas suponen descansos remunerados y se distribuyen durante todo el año, lo que facilita la planificación de actividades personales y familiares.

El jueves 1 de enero es el único feriado oficial para Año Nuevo. Adicionalmente, el Ejecutivo declaró el viernes 2 como día no laborable compensable para los trabajadores estatales a nivel nacional.

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en abril pasado en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo fomentar el turismo interno y reactivar las economías locales en el primer mes del año.

A diferencia de los feriados, los días no laborables —dirigidos principalmente al sector público— funcionan como jornadas de “puente” establecidas por el Ejecutivo. Los empleados reciben su salario habitual, pero deben recuperar las horas posteriormente, según lo disponga cada entidad. No existe pago adicional ni compensación económica por estos días.

En enero de 2026 solo el jueves 1 es feriado nacional por Año Nuevo, mientras que el viernes 2 fue declarado día no laborable compensable para el sector público

El decreto, emitido durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte y firmado también por la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, precisa que “las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos se compensan en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la entidad”.

“Los titulares de las entidades del sector público adoptan las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios públicos que sean indispensables para la sociedad, durante los días no laborables establecidos”, agrega el texto oficial.

La medida forma parte de la política estatal para “impulsar el viaje de cercanías en el marco de los feriados largos para incentivar los viajes intrarregionales”. El decreto señala que el turismo interno “constituye un instrumento dinamizador de las economías locales y contribuye al conocimiento de los atractivos turísticos y de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país”.

Respecto al sector privado, el documento indica que los centros de trabajo pueden acogerse a la disposición previo acuerdo entre empleador y trabajadores, quienes definirán el mecanismo para recuperar las horas no laboradas. “A falta de acuerdo, decide el empleador”, puntualiza.

Las empresas de servicios esenciales como salud, limpieza, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte y actividades financieras pueden determinar los puestos excluidos del descanso para asegurar la continuidad de los servicios.

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM busca fomentar el turismo interno y dinamizar las economías locales mediante la creación de jornadas de descanso adicionales en fechas estratégicas

La norma establece que “para fines tributarios, dichos días serán considerados hábiles”, con el objetivo de mantener la regularidad de trámites y obligaciones fiscales, incluso en los días no laborables del sector público.

¿Cuáles son todos los feriados de 2026?

Feriado Enero

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Feriado Febrero

Sin feriados este mes.

Feriado Marzo

Sin feriados este mes.

Feriados Abril

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Feriado Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Feriados Junio

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Feriados Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Feriados Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Feriado Septiembre

Sin feriados este mes.

Feriado Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Feriado Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Feriados Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

