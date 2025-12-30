El mejor momento para comer uvas si quieres tener energía, bajar de peso o dormir profundamente

Las uvas no solo forman parte de las celebraciones, sino que también aportan beneficios nutricionales a lo largo del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de comer 12 uvas al compás de las campanadas de medianoche para atraer la buena suerte es una tradición arraigada en Perú y en muchos otros países. Este ritual de Año Nuevo marca el inicio de un ciclo y simboliza deseos de prosperidad. Sin embargo, las uvas no solo forman parte de las celebraciones, sino que también aportan beneficios nutricionales a lo largo del año. Pocos conocen que el momento en que se consumen puede potenciar sus efectos, ya sea para aumentar la energía, apoyar la pérdida de peso o mejorar la calidad del sueño. Elegir el horario adecuado para comer uvas puede marcar la diferencia en los resultados que se buscan.

El mejor momento para comer uvas si quieres tener energía

Para quienes buscan un impulso de energía, las uvas resultan una excelente opción por su contenido de azúcares naturales, principalmente glucosa y fructosa. El mejor momento para consumirlas es durante las primeras horas del día, como parte del desayuno o una merienda a media mañana. Al ingerirlas en la mañana, el cuerpo aprovecha su aporte calórico y vitamínico para activar el metabolismo y preparar el organismo para las actividades diarias.

Las uvas aportan carbohidratos de rápida absorción, ideales para reponer energía tras el ayuno nocturno o antes de una jornada de trabajo o estudio. Además, su contenido de antioxidantes y vitaminas ayuda a combatir el cansancio y mejora la concentración. Incorporarlas en el desayuno, junto a yogur, avena o frutos secos, potencia su efecto revitalizante.

El mejor momento para comer uvas si quieres bajar de peso

Para quienes buscan un impulso de energía, el mejor momento para consumir uvas es durante las primeras horas del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es la pérdida de peso, las uvas pueden formar parte de una alimentación saludable, siempre que se consuman en el momento adecuado y en porciones controladas. La mejor hora para comer uvas en este caso es durante la mañana o antes del ejercicio físico. Incluirlas como colación a media mañana o en el almuerzo permite aprovechar su efecto saciante gracias a su contenido de agua y fibra, lo que ayuda a controlar el apetito y reduce la tentación de recurrir a snacks ultraprocesados.

Consumir uvas antes de una sesión de actividad física aporta energía rápida sin exceso de calorías, facilitando el rendimiento y evitando la fatiga temprana. Es preferible evitar su consumo en grandes cantidades por la noche, ya que su aporte de azúcares puede interferir en la reducción de calorías diarias necesaria para bajar de peso. La clave está en moderar las porciones y combinarlas con otros alimentos ricos en proteínas y grasas saludables.

El mejor momento para comer uvas si quieres dormir profundamente

El consumo de uvas por la noche puede favorecer el descanso, ya que contienen melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño. La mejor hora para comerlas es al menos una hora antes de acostarse, como postre de la cena o merienda nocturna ligera. La melatonina presente en las uvas ayuda a sincronizar el reloj biológico y favorece la conciliación del sueño, especialmente en personas con dificultades para dormir.

La mejor hora para comer uvas si el objetivo es la pérdida de peso es durante la mañana o antes del ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las uvas aportan antioxidantes que protegen el sistema nervioso y pueden contribuir a reducir el estrés, facilitando un sueño más profundo y reparador. Es importante consumirlas con moderación, ya que un exceso de azúcares antes de dormir podría generar energía extra y dificultar el descanso en personas sensibles.

Beneficios de las uvas para la salud

Las uvas están compuestas en su mayoría por agua, lo que las hace refrescantes e hidratantes. Son fuente de fibra, vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como potasio y magnesio. Sus antioxidantes, especialmente el resveratrol, protegen el corazón, mejoran la circulación y fortalecen el sistema inmunológico. Además, ayudan a prevenir el envejecimiento celular y tienen efectos antiinflamatorios.

El consumo regular de uvas contribuye a la salud digestiva, promueve la eliminación de toxinas y apoya el control de la presión arterial. Por su bajo aporte calórico y alto poder saciante, resultan una excelente opción en dietas equilibradas.