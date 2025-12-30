Perú

Amenazas de extorsión obligan a la empresa de transporte ‘La Verde’ a suspender sus servicios

Extorsionadores exigen pagos elevados y intimidan con violencia mediante mensajes intimidatorios que incluyen imágenes de armas y frases como “plata o plomo”

a empresa de transporte que conecta Ate con el Callao paralizó su servicio tras recibir amenazas con armas y exigencias de pago de bandas criminales, dejando a cientos de usuarios sin alternativas de movilidad en plena temporada festiva.

La empresa de transporte público Etsamigsa o más conocida como ‘La Verde’, encargada de la ruta entre Ate y el Callao, suspendió sus operaciones tras recibir amenazas directas de extorsionadores.

Desde el viernes, los vehículos permanecen varados, especialmente en paraderos y grifos ubicados en Santa Anita, mientras los pasajeros habituales enfrentan dificultades para desplazarse a distritos como Surquillo y Miraflores. La repentina paralización, en plenas fiestas de fin de año, ha dejado sin alternativas a quienes dependen de esta línea para movilizarse a diario.

De acuerdo con información presentada por Panamericana TV, el origen de la crisis está en una serie de mensajes intimidatorios enviados a la gerencia de la empresa y a los propios conductores.

Las amenazas, acompañadas por fotografías y videos de armas de fuego, exigen el pago de 20 mil soles por “inscripción” y una suma adicional de dos mil soles semanales para permitir la circulación de los buses sin represalias.

La empresa ya había estado pagando extorsión en el Callao desde hace ocho meses, y algunos directivos eran intermediarios en la entrega de dinero a las bandas criminales - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Los delincuentes, identificados como los ‘Chukys’, utilizan frases como “plata o plomo” y advierten explícitamente sobre acciones violentas si no reciben respuesta inmediata. El contenido de estos mensajes fue difundido por el canal a través de capturas de pantalla y eso evidencia el nivel de amenaza y la presión ejercida sobre la empresa y sus trabajadores.

Un usuario frecuente de la línea relató que, tras conversar con conductores y cobradores, tuvo acceso a varias de estas amenazas y fotografías. Explicó que la preocupación va en aumento, ya que los empleados temen por su seguridad y la de los pasajeros.

El mismo usuario señaló que la empresa ya venía pagando extorsiones en el Callao desde hace unos ocho meses, entregando montos similares a otras bandas criminales que controlan el sector transporte en esa jurisdicción. Según su testimonio, algunos directivos estarían recibiendo el dinero de los conductores para luego transferirlo a las cuentas indicadas por los extorsionadores.

La paralización de la línea afecta directamente a miles de pasajeros, especialmente en Santa Anita y otros distritos como Surquillo o Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La paralización de ‘La Verde’ afecta principalmente a quienes utilizan esta ruta como única conexión directa entre Ate y distritos del sur y oeste de Lima. El usuario entrevistado lamentó la noticia, lo que dejó a muchos pasajeros sin información sobre la suspensión del servicio y sin opciones para reorganizar sus desplazamientos.

A la preocupación por la continuidad del servicio se suma el riesgo de ataques violentos. Según lo mostrado en las capturas difundidas por Panamericana TV, los criminales no solo exigen dinero, sino que también amenazan con incendiar unidades y atentar contra la vida de los choferes.

“Acá la única solución es el dinero. Esperamos su respuesta y esperamos que sea positiva”, insisten los extorsionadores. La presión es constante y los contactos, según declaraciones, se han producido a diario desde la tarde del viernes, intensificándose durante el fin de semana.

De acuerdo con el citado medio, pese a que la denuncia ante la Policía ya fue presentada, tanto los trabajadores como los pasajeros consideran que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.

El usuario entrevistado afirmó que los delincuentes utilizan números de teléfono peruanos, lo que facilitaría el rastreo e intervención de la División de Extorsiones. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances concretos en la investigación, lo que contribuye a la sensación de desamparo.

