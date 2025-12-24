Navidad 2025: horarios especiales del transporte público durante el feriado del 25 de diciembre

La ATU ha dispuesto horarios especiales este 25 de diciembre, por las celebraciones de Navidad - crédito composición Infobae

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios de funcionamiento de los principales servicios de transporte público para el feriado de Navidad.

El jueves 25 de diciembre, las operaciones se ajustarán para facilitar los traslados de miles de ciudadanos en la capital y el puerto. Los usuarios podrán planificar sus recorridos considerando las siguientes disposiciones.

El transporte regular habilitará sus unidades desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, con una frecuencia sujeta a la demanda de usuarios.

Los taxis autorizados estarán disponibles durante las 24 horas, permitiendo traslados en cualquier momento del día o la noche. Los corredores complementarios funcionarán entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., ofreciendo sus rutas habituales para cubrir los principales ejes viales.

El servicio Aerodirecto mantendrá su operación en los horarios y rutas habituales, facilitando el acceso hacia y desde el aeropuerto.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con frecuencias de paso que oscilarán entre 7,5 y 15 minutos, según la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 del Metro seguirá su horario regular de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Foto: Perú Construye

Modificaciones para el Metropolitano

Los horarios del Metropolitano se ajustarán desde el miércoles 24 de diciembre. Ese día, los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 comenzarán a operar desde el mediodía. Los demás servicios regulares y alimentadores mantendrán sus horarios habituales.

El jueves 25, los servicios regulares A, B y C circularán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. El Expreso 5 funcionará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m.

Metropolitano.

El viernes 26, declarado no laborable para el sector público, así como el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, el transporte público operará con normalidad en toda la ciudad.

La ATU recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización y evitar contratiempos durante sus desplazamientos en las fiestas.

Tráfico en Lima por fiestas de fin de año

El tráfico en Lima se intensificó en los días previos a Navidad y Año Nuevo, con congestión severa en arterias clave como Javier Prado, Abancay, Brasil, Arequipa y las avenidas del centro histórico.

Los usuarios reportaron demoras de hasta dos horas para cruzar algunos tramos, principalmente en horarios de la tarde y noche.

El incremento del flujo vehicular se atribuye a las compras de fin de año, ferias, actividades comerciales y el cierre de calles para eventos públicos.

Según la Policía de Tránsito y la ATU, los puntos más críticos se ubican en el Cercado de Lima, San Isidro, Miraflores y La Victoria. Se recomendó a los conductores usar rutas alternas y, de ser posible, el transporte público para evitar mayores complicaciones.

Las autoridades intensificaron el patrullaje y el control en las principales intersecciones para agilizar el tránsito y resguardar a los peatones durante las celebraciones.