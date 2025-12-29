Samahara Lobatón arremete contra Yahaira Plasencia y su hermana: “no puedes disfrutar de romper una familia”

Una transmisión en vivo encendió nuevamente el debate en la farándula local. Samahara Lobatón, acompañada por Jossmery Toledo, realizó una serie de declaraciones que apuntaron directamente contra Yahaira Plasencia y su hermana Silvana, aludiendo a situaciones pasadas vinculadas a relaciones sentimentales y conflictos familiares.

El intercambio, cargado de frases contundentes y comparaciones directas, se difundió rápidamente en redes sociales y generó reacciones divididas entre seguidores y críticos. Lobatón no solo cuestionó conductas específicas, sino que también introdujo una reflexión moral sobre el daño causado a terceros, especialmente cuando existen hijos involucrados.

Un live que derivó en acusaciones directas

En una transmisión junto a Jossmery Toledo, Samahara Lobatón habló sin filtros, revivió hechos ligados a Yahaira Plasencia y convirtió el live en un nuevo foco de polémica. (TikTok)

El detonante fue una conversación transmitida en vivo en la que Samahara Lobatón participó junto a Jossmery Toledo. En ese espacio, la hija de Melissa Klug expresó sin filtros su rechazo hacia Yahaira Plasencia y su entorno cercano. “No, a mí no me cae ni de broma”, afirmó al ser consultada sobre la cantante, dejando claro que su postura estaba marcada por hechos que considera graves.

Lobatón sostuvo que no se puede trivializar el sufrimiento ajeno ni utilizarlo como espectáculo. “Tú no te puedes burlar del dolor de otra persona porque Dios castiga. Y mucho menos del dolor de una familia”, señaló durante la transmisión. Sus palabras estuvieron acompañadas de gestos de indignación y silencios prolongados que reforzaron la tensión del momento.

La influencer fue más allá al recordar episodios del pasado relacionados con Jefferson Farfán, expareja de Yahaira Plasencia. Según su versión, la cantante habría actuado de forma similar a otros casos mediáticos recientes, en los que se expusieron relaciones bajo presión. “Eso de ponerle el tiempo que le puso Silvana a Marito también lo hizo Yahaira con Jefferson. Vamos a hablar las cosas como son”, lanzó, generando una reacción inmediata de su interlocutora.

Jossmery Toledo intervino brevemente para confirmar la comparación. “Bueno, en realidad sí, pues…”, respondió, lo que reforzó la narrativa planteada por Lobatón y dio mayor fuerza al intercambio.

Familias, dolor y una línea moral marcada

El dolor de terceros fue el eje del mensaje de Samahara Lobatón, quien afirmó que existen consecuencias cuando se rompen vínculos familiares y se exhibe el sufrimiento ajeno. (Facebook)

El eje central del discurso de Samahara Lobatón fue el impacto emocional que, según ella, generan ciertas conductas cuando hay niños y familias de por medio. En uno de los momentos más intensos del live, acusó directamente a Yahaira Plasencia de haber roto algo más que una relación sentimental. “Ella había roto una familia, porque ya estaban mis hermanos”, expresó, aludiendo a una experiencia personal que, para ella, no puede separarse del juicio que emite.

La influencer insistió en que cada persona es libre de tomar decisiones sobre su vida privada, pero estableció un límite claro cuando esas decisiones afectan a terceros. “Tú puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida, pero tú no puedes disfrutar de romper una familia”, remarcó.

Lobatón también cuestionó la exposición pública de situaciones íntimas y el aparente disfrute de ese proceso. “¿Quién se puede burlar del dolor de una familia, del dolor de una mujer?”, se preguntó en voz alta, antes de lanzar una frase que se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del video: “Las lágrimas de una mujer se pagan caro, las lágrimas de una familia se pagan caro”.

Sus declaraciones instalaron nuevamente un debate recurrente en el espectáculo peruano: la responsabilidad emocional de los personajes públicos y el efecto que sus actos tienen más allá de la pantalla.

Reacciones, silencios y un debate que se reactiva

La ausencia de respuesta pública de Yahaira Plasencia alimentó nuevas especulaciones y reavivó discusiones sobre exposición mediática y culpas compartidas en conflictos sentimentales. (América TV)

Tras la difusión del live, el intercambio no tardó en circular por distintas plataformas, acompañado de comentarios que oscilaron entre el respaldo y la crítica. Algunos usuarios defendieron la postura de Samahara Lobatón, destacando que puso sobre la mesa una experiencia personal y una mirada ética sobre relaciones mediáticas. Otros cuestionaron el tono utilizado y señalaron que la responsabilidad no recae únicamente en una de las partes involucradas.

Incluso dentro del propio espacio digital donde surgió la polémica, se deslizó esa idea. En el contexto del video, se mencionó que la culpa no puede atribuirse solo a la mujer que expone una relación, sino también a la persona que decide participar en ella pese a compromisos previos. Esa observación, aunque no fue desarrollada por Lobatón, quedó flotando como un contrapunto a sus acusaciones.

Hasta el momento, Yahaira Plasencia no ha respondido públicamente a los comentarios. El silencio, habitual en este tipo de episodios, alimentó nuevas especulaciones y mantuvo el tema vigente en programas de espectáculos y redes sociales.