¿Cómo estará el clima en los últimos días de 2025? Senamhi advierte calor extremo en Lima y 11 regiones

Los últimos días de 2025 estarán marcados por un aumento inusual de la temperatura diurna en la sierra y la costa sur de Perú, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Entre el 29 y el 31 de diciembre, la institución prevé temperaturas superiores a los valores habituales, junto con elevados índices de radiación ultravioleta, cielos despejados al mediodía y ráfagas de viento.

El Aviso Meteorológico N.º 466, calificado con nivel de peligro naranja, anticipa que algunas zonas podrían registrar condiciones extremas al cierre del año.

El Senamhi emitió la alerta el sábado 27 de diciembre, señalando que el periodo crítico comprenderá desde las 10:00 del lunes 29 hasta las 23:59 del miércoles 31 de diciembre, con una duración total de 61 horas.

El pronóstico advierte sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos, lo que representa riesgos relevantes para la salud y la seguridad de la población en las regiones señaladas. La entidad subrayó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos al desarrollo de la situación.

Durante el periodo previsto, el incremento de la temperatura será de moderada a fuerte intensidad en la sierra y la costa sur, lo que favorecerá la exposición a radiación ultravioleta extrema en determinados sectores. El pronóstico contempla también ráfagas de viento y posibles chubascos, sobre todo en las tardes, lo que añade complejidad al escenario climático de los últimos días del año.

Senmahi.

Zonas con mayor impacto según el Senamhi

El fenómeno anunciado por el Senamhi afectará principalmente a una amplia franja del territorio nacional, incluyendo tanto áreas de la sierra como de la costa sur. Los departamentos contemplados en el Aviso Meteorológico N.º 466 son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. Estas regiones forman parte del listado de zonas con mayor riesgo de experimentar el incremento de las temperaturas diurnas y los efectos asociados.

Los mapas difundidos por la institución muestran que el calor será más intenso en sectores específicos de la franja costera y en determinadas zonas de la sierra. A medida que avance el evento, la intensidad del fenómeno variará, con áreas que podrían alcanzar niveles extremos de temperatura y radiación ultravioleta. Este patrón responde a las condiciones propias de cada región, incluidas las características topográficas y climáticas que favorecen la acumulación de calor.

Las precipitaciones, típicas del verano limeño, se esperan principalmente en horas vespertinas y nocturnas, siendo consecuencia de las condiciones climáticas en la cuenca media y alta de Lima. (Andina)

Dentro de las regiones señaladas, las zonas costeras y las áreas bajas de la sierra son las más vulnerables al incremento de temperatura y radiación ultravioleta. La población residente en estos lugares enfrenta un mayor riesgo de exposición, especialmente cerca del mediodía, cuando la nubosidad disminuye y la radiación solar alcanza sus valores máximos. El Senamhi recomienda especial precaución en estos puntos críticos mientras dure la alerta.

Pronóstico del clima en los últimos días de diciembre

El escenario meteorológico de los últimos días de diciembre presentará una combinación de escasa nubosidad, incremento sostenido de temperaturas máximas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h. Además, se espera un aumento de la nubosidad y la aparición de chubascos, particularmente durante las tardes, lo que podría generar variaciones puntuales del clima en algunas localidades.

Para el lunes 29 de diciembre, las temperaturas máximas pronosticadas en la sierra norte oscilarán entre 19℃ y 30℃, mientras que en la sierra centro se prevén valores de 12℃ a 29℃. En la sierra sur, los registros alcanzarán entre 15℃ y 24℃. En la zona costera, las máximas se ubicarán entre 15℃ y 27℃, lo que implica un incremento respecto a los promedios habituales para la época.

El martes 30 de diciembre, las temperaturas máximas previstas se mantendrán en rangos similares: de 19℃ a 29℃ en la sierra norte, de 12℃ a 29℃ en la sierra centro y de 15℃ a 24℃ en la sierra sur. Para el miércoles 31 de diciembre, el pronóstico indica máximas de 19℃ a 28℃ en la sierra norte, de 14℃ a 26℃ en la sierra centro y de 15℃ a 24℃ en la sierra sur. Desde ese día, el nivel de emergencia descenderá de naranja a amarillo, lo que señala una disminución en la peligrosidad de los fenómenos previstos.

Recomendaciones ante el incremento de temperaturas

Frente al incremento de temperaturas y los altos niveles de radiación ultravioleta advertidos por el Senamhi, las autoridades han difundido una serie de recomendaciones para la población de las regiones afectadas. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y adoptar medidas de protección como el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera de colores claros.

Consumo de bloqueadores solares se incremento Perú por concientización sobre el ciudado de la piel. (Foto: Andina)

La hidratación constante es fundamental para prevenir los efectos negativos del calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados grupos vulnerables ante estos episodios meteorológicos. Se recomienda consumir abundantes líquidos, preferentemente agua, y evitar la realización de actividades físicas intensas al aire libre durante las horas críticas.

El Senamhi y las autoridades locales instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y cumplir con las instrucciones que se emitan en todo momento. El seguimiento permanente de la situación meteorológica permitirá ajustar las medidas de protección a medida que evolucione el evento, lo que contribuirá a minimizar los riesgos derivados de las altas temperaturas y la radiación solar en los últimos días del año.