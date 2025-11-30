Obra pública registra su peor desempeño en más de un año y frena avance de la construcción, según Capeco

Sector construcción consolida su recuperación y apunta a cerrar el año con su mejor ritmo desde 2021. (Foto: Difusión)

El sector construcción volvió a crecer en octubre, aunque a un ritmo considerablemente menor al de setiembre, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Mientras en el noveno mes del año el Producto Bruto Interno (PBI) construcción avanzó 10.2%, su mejor resultado desde enero de 2024, en octubre habría registrado solo un 4.8% de expansión. Este descenso responde, principalmente, a la fuerte contracción de la inversión pública, que cayó 9.6%, el peor resultado en más de un año.

A pesar de esta desaceleración, la actividad constructora acumularía seis meses consecutivos de crecimiento y cerraría el periodo enero-octubre con un avance de 5.5%. Este desempeño se explica, en primer lugar, por el aumento del consumo de cemento (6.1%) y, en menor medida, por el incremento acumulado de la inversión pública regional y municipal (3.5%).

Proyecciones para el cierre del 2025

Capeco señala que, para alcanzar la proyección de 4.5% de crecimiento del PBI construcción al cierre del 2025 —promedio del informe anterior—, solo se requeriría un avance marginal de 0.4% en el último bimestre. Y si se busca cumplir con la expectativa empresarial de 4.9% —cifra estimada por constructores encuestados por el gremio empresarial el mes pasado—, la actividad debería crecer 2.4% entre noviembre y diciembre.

Sin embargo, el comportamiento de la inversión estatal muestra señales de enfriamiento. Entre enero y octubre se ejecutó el 59.3% del presupuesto anual de inversión, casi un punto menos que en el mismo periodo de 2024. De mantenerse este ritmo, quedarían sin ejecutar alrededor de S/ 19.300 millones al cierre del año.

Desempeño desigual

Capeco detalla que, dentro de la estructura estatal, los gobiernos locales y regionales aumentaron su ejecución en 10.1% y 9.3%, respectivamente. Por el contrario, el Gobierno Nacional redujo su avance en 2.4%. La entidad ANIN casi culminó todo su presupuesto en octubre, y se proyecta que la ATU y PRONIS harán lo mismo antes de fin de año. No obstante, PRONIED solo alcanzaría el 62% de ejecución, mientras que Agua Segura, PSI y PNSR cerrarían el ejercicio anual con menos del 80% del presupuesto invertido.

En paralelo, la construcción privada continúa mostrando dinamismo. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada creció 11.4% en el tercer trimestre, acelerándose respecto a los periodos anteriores (8.9% y 9.2%). Para cumplir la proyección promedio de 6.0% anual, sería necesario un retroceso en el último trimestre, algo que el gremio considera improbable.

Impulso privado por minería y vivienda

La expectativa empresarial respecto a la economía registró su nivel más alto desde marzo de 2019, de acuerdo con encuestas del BCRP. CAPECO asocia este ambiente favorable al incremento de inversiones vinculadas a la minería y al mercado inmobiliario residencial. Este último superaría las 26 mil viviendas nuevas vendidas en Lima Metropolitana durante el 2025, lo que constituiría el nivel más alto desde que se comenzó a registrar esta cifra en 1996.

Además, entre octubre de 2024 y setiembre de 2025 se desembolsaron S/ 16.355 millones en inversión privada asociada al sector, un incremento de 29.1% respecto al periodo comparable anterior. En el caso de la inversión minera, esta acumuló cuatro meses de crecimiento consecutivo a tasas de dos dígitos y cerró el tercer trimestre con un aumento de 16.7% interanual.

Precios, empleo y perspectivas en 2026

El empleo formal en construcción en Lima Metropolitana registró un incremento de 7.2% en el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre, según el INEI. Sin embargo, el subempleo cayó 17.5%, lo que produjo un estancamiento en el empleo total del sector, tendencia también observada a nivel nacional.

Los costos de materiales y los precios de viviendas han mostrado una ligera caída en los últimos tres meses, lo que ha contribuido a sostener el dinamismo del sector. Para 2026, no obstante, se espera una desaceleración: el PBI construcción crecería 2.8%, la inversión pública 2.4% y la privada 3.5%.

Riesgos y recomendaciones

Capeco precisa que la reducción del presupuesto público para 2026 —incluida una caída de casi 30% en subsidios de vivienda— impactaría en el ritmo del mercado residencial. La disminución responde a la necesidad oficial de reducir el déficit fiscal, aunque el gremio cuestiona los criterios utilizados para asignar los recursos.

Entre los factores que condicionan el panorama destacan el clima político, la interferencia judicial en controversias de APP y la incertidumbre generada por el proceso electoral. Ante este escenario, el gremio recomienda impulsar Asociaciones Público-Privadas (APP), ampliar el uso de Obras por Impuestos y limitar los convenios de gobierno a gobierno a obras de alta complejidad que requieran asistencia técnica especializada.

Adhesión a la OCDE

Finalmente, Capeco plantea la necesidad de acelerar el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, siguiendo las recomendaciones emitidas por la organización en su informe de setiembre. Esta medida, sostiene el gremio, permitiría fortalecer la confianza en las oportunidades de inversión del país.

También insiste en la urgencia de promover mayor oferta de vivienda, alineando los programas del Ministerio de Vivienda con la demanda real y reforzando el rol de las municipalidades en planificación urbana y habilitación de proyectos inmobiliarios.