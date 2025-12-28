Video registra a trabajadores municipales cuando atropellan a un perro y arrojan su cuerpo al camión de basura

Indignación en San Juan de Lurigancho: camión municipal atropella a perro y lo arroja a compactadora. (Facebook)

Un caso de presunto maltrato animal conmovió a residentes de San Juan de Lurigancho durante las últimas horas. El episodio ocurrió en una calle residencial del distrito, donde un camión recolector de residuos de la municipalidad pasó por una zona en la que permanecía un perro acostado. El registro de una cámara de seguridad mostró el desarrollo de los hechos con claridad y generó preocupación en el vecindario.

Las primeras imágenes difundidas revelaron que el animal intentó apartarse del trayecto del vehículo. Su desplazamiento resultó limitado y su reacción no logró evitar el impacto. El camión continuó su recorrido y el cuerpo del perro quedó tendido sobre el asfalto por solo unos segundos.

El episodio no solo despertó rechazo por el atropello. La respuesta posterior del personal de limpieza motivó cuestionamientos adicionales. Los trabajadores no solicitaron apoyo inmediato ni informaron lo ocurrido en ese momento, sino que uno de los recolectores se acercó al cuerpo del animal, pero lejos de reportar el incidente, procedió a recogerlo y arrojarlo al interior de la compactadora junto con el resto de los desechos.

Reacción de los vecinos en redes sociales

Trabajadores municipales atropellan a perrito en San Juan de Lurigancho y botan sus restos al camión de basura

En redes sociales se desató críticas: “Este camión de basura de SAN JUAN DE LURIGANCHO atropello sin compasión a este perrito, le pasó las dos llantas y no con eso, los mismos trabajadores del camión que inmediatamente lo levantaron de la pata al perrito y lo lanzaron al camión de basura como si fuera cualquier costal de basura”. Ese mensaje resume la indignación de los vecinos y describe la acción posterior de los operarios.

La secuencia completa impulsó pedidos de explicación por parte de la comunidad. Residentes del sector solicitaron información oficial sobre los protocolos de actuación en situaciones similares y plantearon la necesidad de mecanismos claros para la protección de animales en la vía pública.

¿Qué dice la ley peruana sobre el maltrato animal?

Susu fue rescatada por vecinos luego de que un hombre intentara asfixiarla en plena vía pública. Foto: Composición Infobae Perú

En Perú, el maltrato animal constituye un delito sancionado penalmente bajo la Ley N.º 30407 de Protección y Bienestar Animal, que incorporó el artículo 206-A al Código Penal. Esta legislación establece que quienes incurran en actos de crueldad o abandono de animales domésticos o silvestres pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas de 100 a 180 días-multa.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles

Cuando el maltrato resulta en la muerte del animal, la sanción aumenta a penas privativas de libertad no menores de tres ni mayores de cinco años, y multas de entre 150 y 360 días-multa. Adicionalmente, la ley contempla la inhabilitación para la tenencia de animales, que puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de los hechos.

La normativa también prohíbe prácticas como peleas entre animales, mutilaciones sin justificación médica y espectáculos que impliquen crueldad, conductas que pueden acarrear sanciones administrativas y penales. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato animal ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o las municipalidades, promoviendo la protección efectiva de los animales y la aplicación estricta de la ley.