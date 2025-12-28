Venezolanos retiraron estatua del dictador Hugo Chávez y la reemplazan con busto de Simón Bolivar

Estatua de Hugo Chávez es retirada en Chincha y se inaugura la Plaza Simón Bolívar. (Crédito: YT/@Panamericana TV)

La estatua del fallecido expresidente y dictador venezolano Hugo Chávez fue retirada de un espacio público en la provincia de Chincha, en la región Ica, y reemplazada por un busto de Simón Bolívar. La medida fue impulsada por la comunidad venezolana residente en la zona y se concretó el pasado 17 de diciembre, tras un proceso de gestiones formales ante la municipalidad local.

De acuerdo con información difundida por Panamerica Televisión, la remoción del monumento no se realizó de manera improvisada. Por el contrario, formó parte de un procedimiento administrativo coordinado con las autoridades municipales, luego de solicitudes presentadas durante varios meses y de trámites que se remontan, al menos, a un año atrás.

En el mismo emplazamiento donde se encontraba la estatua de Chávez se inauguró oficialmente la Plaza Simón Bolívar. La iniciativa tuvo como objetivo redefinir el significado histórico y simbólico del espacio público, en línea con los valores que, según los promotores, representa la figura del libertador sudamericano.

Retiran estatua de Hugo Chávez en Chincha y la reemplazan por un busto de Simón Bolívar. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@La Palta/@Mario Vallejo)

Iniciativa de la comunidad venezolana

Según informó el movimiento Venezolanos en Perú, la propuesta de retirar la estatua surgió desde la propia comunidad migrante asentada en Chincha. Sus integrantes señalaron que la figura de Hugo Chávez no los representaba ni reflejaba su experiencia como ciudadanos venezolanos que residen fuera de su país de origen.

Para este colectivo, el exmandatario simboliza el inicio de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela desde hace más de una década. En ese sentido, indicaron que el pedido se formuló a través de canales institucionales y con respeto a las normas locales, buscando una solución consensuada con las autoridades.

Las gestiones incluyeron solicitudes formales ante la municipalidad, evaluaciones administrativas y coordinaciones previas para ejecutar el retiro del monumento y la posterior instalación del busto de Simón Bolívar, considerado una figura histórica compartida por varios países de la región.

Chincha retira monumento a Hugo Chávez tras pedido de la comunidad venezolana. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Captura video: Panamerica/FB:@Mario Vallejo)

Algunos vecinos se opusieron

La decisión no estuvo exenta de controversia. Un sector de vecinos de Chincha expresó su desacuerdo con el retiro de la estatua de Hugo Chávez, recordando que esta fue instalada como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria brindada por el gobierno venezolano tras el terremoto de 2007.

Algunos residentes señalaron que, tras el sismo, se entregaron viviendas a familias de bajos recursos, lo que generó un sentimiento de gratitud que, a su juicio, justificaba la permanencia del monumento. Estas posiciones contrastaron con las de la comunidad venezolana, que sostuvo su rechazo a la figura del fallecido dictador.

El reclamo para retirar la estatua se venía gestando desde 2024, cuando ciudadanos venezolanos residentes en la provincia solicitaron públicamente la eliminación del busto, al que calificaron como una figura no grata. La molestia se intensificó en un contexto marcado por cuestionamientos a los procesos electorales en Venezuela y denuncias sobre el deterioro democrático en ese país.

Municipalidad de Chincha retira estatua de Hugo Chávez tras gestiones de migrantes venezolanos. (Foto: Video captura: Panamericana TV)

Significado simbólico del reemplazo

En conversación con el citado medio, Euclides Sánchez, representante de la comunidad venezolana en Chincha, calificó el monumento retirado como una “apología a una persona que ha hecho mucho daño a Venezuela”. Precisó, además, que el pedido se realizó desde el respeto a la población peruana y el agradecimiento al país que acoge a miles de migrantes.

Con la instalación del busto de Simón Bolívar, los promotores de la iniciativa buscan cerrar un episodio de confrontación simbólica y promover un espacio de integración regional. La figura del libertador fue elegida por su carácter histórico y por representar valores compartidos como la libertad y la independencia.

Las autoridades locales indicaron que el procedimiento se ajustó a los marcos administrativos vigentes y que el nuevo espacio público queda abierto a la ciudadanía. En tanto, la comunidad venezolana señaló que el cambio de monumento representa un gesto de reconciliación simbólica y una apuesta por la convivencia en el ámbito local.