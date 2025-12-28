Sedapal lanza convocatoria laboral para este fin del 2025 y ofrece contratos indeterminados

Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) es la empresa pública encargada de asegurar que la población de Lima y Callao tenga acceso a agua potable y a un sistema de desagüe, ocupándose de captar, tratar, distribuir y gestionar el recurso hídrico, así como de procesar y reutilizar las aguas residuales con estándares de calidad para proteger la salud y el entorno ambiental. Además, planifica, proyecta, financia y ejecuta obras de infraestructura hidráulica y de saneamiento, entre otras tareas.
Para finales de este 2025, Sedapal ha lanzado una convocatoria laboral donde se ofrecen contratos a plazo indeterminado para desempeñar funciones en Lima, con vacantes dirigidas tanto a personas con secundaria completa como a profesionales titulados, especialmente en las áreas de ingeniería civil, ingeniería de mecánica de fluidos, ingeniería sanitaria y operación especializada de maquinaria pesada. Las remuneraciones oscilan entre S/ 3.895 y S/ 7.290, según el puesto y el perfil requerido.
¿Qué vacantes están disponibles en Sedapal?
Estos son los dos puestos disponibles en la presente convocatoria de trabajo de Sedapal:
Operario especializado de maquinaria pesada y operaciones
- Número de vacantes: 1.
- Formación académica: secundaria completa.
- Experiencia laboral: mínimo dos (2) años en labores propias y/o relacionadas con el puesto, evaluada según el MOF adjunto.
- Cursos y/o programas de especialización: mecánica automotriz, seguridad vial, electricidad automotriz u otros afines al puesto.
- Licencia de conducir: profesional categoría A-III.
Especialista de proyectos
- Número de vacantes: 1.
- Formación académica: título universitario, colegiado y habilitado en ingeniería sanitaria, ingeniería civil, ingeniería de mecánica de fluidos o carreras afines.
- Experiencia laboral: mínimo cinco (05) años en labores propias y/o relacionadas al puesto, evaluada según el MOF adjunto.
- Cursos y/o programas de especialización: proyectos de inversión, gestión pública, elaboración y/o evaluación de proyectos, administración o gerenciamiento de proyectos, sistemas de inversión pública, normatividad sobre contrataciones del Estado, ejecución de obras, control de calidad de productos industriales usados en obras, normatividad para la elaboración de estudios de proyectos, construcción de obras, metodología BIM u otros relacionados al puesto.
- Otros conocimientos: manejo deseable de software para trabajo de oficina o de ingeniería.
¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?
Para participar en la convocatoria, los interesados deben registrar su postulación a través del formulario habilitado por Sedapal, al cual podrán ACCEDER AQUÍ, donde deberán consignar la información solicitada y adjuntar la documentación correspondiente, la cual será evaluada durante el proceso de selección. La entidad recuerda que la presentación de documentos falsos o adulterados constituye un delito, conforme a lo establecido en los artículos 427° y 428° del Código Penal Peruano, y puede derivar en la exclusión inmediata del postulante.
Asimismo, Sedapal enfatiza que está prohibido ofrecer, sugerir, recibir o aceptar sobornos, así como ocultar posibles conflictos de interés en la información requerida. La empresa se encuentra facultada para retirar al candidato del proceso y comunicar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, en concordancia con su Política del Sistema de Gestión Antisoborno y con los artículos 8.1 y 8.2 del Código de Ética y Conducta, bajo la supervisión permanente de su oficina de integridad.