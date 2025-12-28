Perú

Sedapal lanza convocatoria laboral para este fin del 2025 y ofrece contratos indeterminados

La oferta laboral está dirigida a postulantes con secundaria completa y a profesionales titulados en distintas especialidades de ingeniería y operación de maquinaria pesada, con sueldos que van desde S/ 3.895 hasta S/ 7.290

Guardar
La convocatoria estará disponible hasta
La convocatoria estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025. Foto: Diario Digital Construcción

Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) es la empresa pública encargada de asegurar que la población de Lima y Callao tenga acceso a agua potable y a un sistema de desagüe, ocupándose de captar, tratar, distribuir y gestionar el recurso hídrico, así como de procesar y reutilizar las aguas residuales con estándares de calidad para proteger la salud y el entorno ambiental. Además, planifica, proyecta, financia y ejecuta obras de infraestructura hidráulica y de saneamiento, entre otras tareas.

Para finales de este 2025, Sedapal ha lanzado una convocatoria laboral donde se ofrecen contratos a plazo indeterminado para desempeñar funciones en Lima, con vacantes dirigidas tanto a personas con secundaria completa como a profesionales titulados, especialmente en las áreas de ingeniería civil, ingeniería de mecánica de fluidos, ingeniería sanitaria y operación especializada de maquinaria pesada. Las remuneraciones oscilan entre S/ 3.895 y S/ 7.290, según el puesto y el perfil requerido.

¿Qué vacantes están disponibles en Sedapal?

Estos son los dos puestos disponibles en la presente convocatoria de trabajo de Sedapal:

Operario especializado de maquinaria pesada y operaciones

  • Número de vacantes: 1.
  • Formación académica: secundaria completa.
  • Experiencia laboral: mínimo dos (2) años en labores propias y/o relacionadas con el puesto, evaluada según el MOF adjunto.
  • Cursos y/o programas de especialización: mecánica automotriz, seguridad vial, electricidad automotriz u otros afines al puesto.
  • Licencia de conducir: profesional categoría A-III.
Al puesto de operario especializado
Al puesto de operario especializado de maquinaria pesada y operaciones tiene un sueldo de S/ 3.895. Foto: Tecsup

Especialista de proyectos

  • Número de vacantes: 1.
  • Formación académica: título universitario, colegiado y habilitado en ingeniería sanitaria, ingeniería civil, ingeniería de mecánica de fluidos o carreras afines.
  • Experiencia laboral: mínimo cinco (05) años en labores propias y/o relacionadas al puesto, evaluada según el MOF adjunto.
  • Cursos y/o programas de especialización: proyectos de inversión, gestión pública, elaboración y/o evaluación de proyectos, administración o gerenciamiento de proyectos, sistemas de inversión pública, normatividad sobre contrataciones del Estado, ejecución de obras, control de calidad de productos industriales usados en obras, normatividad para la elaboración de estudios de proyectos, construcción de obras, metodología BIM u otros relacionados al puesto.
  • Otros conocimientos: manejo deseable de software para trabajo de oficina o de ingeniería.

¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?

Para participar en la convocatoria, los interesados deben registrar su postulación a través del formulario habilitado por Sedapal, al cual podrán ACCEDER AQUÍ, donde deberán consignar la información solicitada y adjuntar la documentación correspondiente, la cual será evaluada durante el proceso de selección. La entidad recuerda que la presentación de documentos falsos o adulterados constituye un delito, conforme a lo establecido en los artículos 427° y 428° del Código Penal Peruano, y puede derivar en la exclusión inmediata del postulante.

Asimismo, Sedapal enfatiza que está prohibido ofrecer, sugerir, recibir o aceptar sobornos, así como ocultar posibles conflictos de interés en la información requerida. La empresa se encuentra facultada para retirar al candidato del proceso y comunicar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, en concordancia con su Política del Sistema de Gestión Antisoborno y con los artículos 8.1 y 8.2 del Código de Ética y Conducta, bajo la supervisión permanente de su oficina de integridad.

Son dos las vacantes disponibles
Son dos las vacantes disponibles en Sedapal. Foto: ATV

Temas Relacionados

Sedapalconvocatoria de trabajoconvocatoria laboralperu-economia

Más Noticias

Venezolanos retiraron estatua del dictador Hugo Chávez y la reemplazan con busto de Simón Bolivar

La comunidad migrante señaló que la figura del exmandatario no los representaba y que el cambio busca resignificar el espacio público

Venezolanos retiraron estatua del dictador

Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

El atacante africano, de 30 años, viene de marcar apenas dos dianas en la última temporada de la Primera Federación. Su presencia en el plantel ‘crema’ será su primera experiencia en el fútbol del continente sudamericano

Universitario anuncia al ansiado ‘9’:

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente con las ‘santas’ y definirán el liderato del campeonato. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Alianza Lima vs San Martín

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Los fanáticos ‘blanquiazules’ se hicieron sentir en el Polideportivo Lucha Fuentes con silbidos hacia su exjugadora. También, la abuchearon en la presentación

Aixa Vigil fue pifiada por

Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

El actual campeón de la Major League Soccer aterrizará, por primera vez, en Matute acompañado de su legión de estrellas, en las que figura Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul

Inter Miami confirma su presencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero lleva como candidata

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 mejores canciones

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario anuncia al ansiado ‘9’: oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

Carlos Garcés elige seguir en Cienciano, desestima propuestas de Ecuador y espera completar su nacionalización