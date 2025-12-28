¿Frío en verano? Senamhi pronostica el clima para hoy, domingo 28 de diciembre

Dos ciudadanos caminan por diferentes calles de Lima: una señora luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que hoy, domingo 28 de diciembre, Lima Metropolitana registrará condiciones climáticas diferenciadas entre el este y el oeste de la ciudad, con temperaturas máximas de 26 ° en la zona este y 22 °C en el lado oeste y el Callao.

Según el pronóstico oficial, en Lima Este, el cielo se mantiene nublado a parcialmente nublado por la mañana, y se prevé la presencia de nubes dispersas durante la tarde, mientras que la temperatura mínima alcanza los 14 °C. Esto dará una sensación de frío que con el pasar de las horas se verá contrastado con la presencial de brillo solar.

De acuerdo con el informe de Senamhi, en la zona de Lima Oeste y Callao se observa cielo cubierto en las primeras horas, con tendencia a brillo solar hacia el mediodía. Las temperaturas mínimas en esta área llegan a 18 °C, manteniendo un ambiente templado.

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El pronóstico señala que estos patrones climáticos se mantendrán durante la jornada, reflejando la típica variabilidad entre las distintas zonas de la capital.

Además, el Senamhi recomendó consultar canales oficiales para actualizaciones, especialmente ante cambios súbitos de las condiciones climáticas en la capital peruana.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

La entidad precisó que estas variaciones responden a las condiciones propias de la estación y a la influencia de la nubosidad costera. (Infobae Perú)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.