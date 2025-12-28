Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Darinka Ramírez asegura que su pareja no es un hombre casado y se preocupa por su hija. IG : Instarandula

El anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez en Navidad no solo fue motivo de celebraciones, sino también un detonante para comentarios y especulaciones en redes sociales.

Apenas la influencer compartió la noticia en Instagram, algunos usuarios comenzaron a vincular al padre de su futura hija con integrantes de “Los conquistadores de la Salsa”, generando una ola de rumores sobre la identidad de su pareja actual.

Lejos de dejarse llevar por la polémica, Darinka respondió directamente a Samuel Suárez, conductor del portal Instarandula, aclarando la situación y desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban.

"Hola, bb. Él tiene su esposa. Jajaja. Yo no me meto con hombres casados ni ando quita marido a nadie. Y si no di más info es porque quiero mi relación y mi embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien", señaló, subrayando su deseo de proteger su vida privada.

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja. Instarandula.

Darinka Ramírez envía indirecta a Jefferson Farfán

En su mensaje, Darinka Ramírez fue enfática al destacar que su pareja es un hombre soltero y dedicado, que cuida tanto de ella como de su hija mayor.

“Mi hija está muy bien. Mi pareja se preocupa al cien de ella, que anda matriculándola al cole, que no hacen otras personas ni preguntan. Estamos felices, mi familia también. Nada más puedo decir, Samu, un beso y felices fiestas”, agregó, dejando en claro la estabilidad y armonía que vive en el presente.

La empresaria también ha hecho referencia en sus redes sociales al apoyo que recibe diariamente de su compañero, resaltando su papel activo en la crianza de Luana, la niña que tuvo con Jefferson Farfán en 2022. La influencer mostró imágenes familiares en las que su pareja aparece compartiendo rutinas y demostrando cercanía y afecto en el día a día.

Respondiendo a críticas sobre su pareja

La noticia del embarazo también trajo consigo comparaciones con Jefferson Farfán, exfutbolista y padre biológico de Luana. Algunos mensajes en redes sociales cuestionaron la situación económica de la familia y sugirieron que el bienestar de la niña dependía de la manutención proporcionada por Farfán, quien costea un departamento para su hija.

Ante estos comentarios, Darinka no dudó en responder con firmeza: “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, escribió, defendiendo el compromiso y la entrega de su actual pareja. Así, la influencer desacreditó la idea de que su felicidad y estabilidad familiar dependan de la figura del exfutbolista.

En reiteradas ocasiones, Darinka ha señalado públicamente la ausencia de Jefferson Farfán en la vida de su hija, cuestionando su involucramiento real en la crianza. “No entiendo su forma de amar”, expresó en una entrevista reciente, enfatizando las diferencias entre ambas paternidades.

Darinka Ramírez defiende a su pareja y critica a Jefferson Farfán.

La ilusión de una nueva etapa para Darinka

El segundo embarazo ha significado para Darinka Ramírez el inicio de una etapa llena de ilusión y gratitud. En sus publicaciones, la empresaria ha compartido la emoción que vive junto a su hija y su pareja, enfocándose en la construcción de una familia sólida y feliz.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió al anunciar la noticia.

La influencer reveló que su hija Luana está entusiasmada con la llegada de su hermanita, y que la familia se encuentra preparando todos los detalles para recibirla en un ambiente de alegría y amor. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Darinka sonriente, rodeada de su núcleo más cercano y alejada de los dramas mediáticos.

Jefferson Farfán se muestra más cercano a su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez. Infobae Perú / Captura: IG

Enfrentando la crítica con seguridad y transparencia

A pesar de los cuestionamientos y rumores, Darinka Ramírez ha optado por enfrentar la polémica con mensajes claros y directos, priorizando la tranquilidad de su entorno y el bienestar de sus hijas. “Quiero mi relación y mi embarazo tranquilo”, reiteró, rechazando las insinuaciones sobre infidelidades y dejando en claro que no existe ninguna tercera persona involucrada.

La empresaria agradeció también las muestras de cariño recibidas y pidió respeto para su vida privada. Su testimonio resalta la importancia de construir relaciones basadas en el apoyo mutuo, el compromiso y la dedicación, más allá de la opinión pública.