Perú

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Luego de confirmar que espera a su segunda hija, la influencer remarcó el apoyo recibido por su pareja actual y criticó la ausencia de Jefferson Farfán en la vida de su primogénita

Darinka Ramírez defiende a su
Darinka Ramírez defiende a su pareja y critica a Jefferson Farfán.

La influencer Darinka Ramírez causó revuelo tras anunciar su segundo embarazo en Navidad y, sobre todo, por la defensa que realizó del padre de su futura hija ante comentarios que involucran al exfutbolista Jefferson Farfán. La noticia del embarazo fue recibida con mensajes de felicitación y alegría de sus seguidores, pero también con preguntas y comparaciones que la llevaron a pronunciarse con firmeza sobre su vida familiar actual.

El 25 de diciembre, Darinka Ramírez compartió en redes sociales que espera a su segunda hija. En el mensaje, la empresaria celebró la llegada de una nueva etapa junto a su pareja y su primogénita Luana, nacida en 2022 fruto de su relación con Jefferson Farfán. “El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija”, escribió, acompañando la publicación con imágenes en las que se muestra sonriente junto a su hija y el hombre con quien comparte su vida, aunque hasta ahora ha preferido mantener su identidad en reserva.

Calla a detractora

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Mientras la mayoría le deseó lo mejor en esta nueva experiencia, algunos comentarios hicieron referencia al vínculo con Farfán y a la situación económica de la familia. Una usuaria, en particular, aludió al departamento que el exfutbolista costea para que Luana viva con comodidad. “Uy, ahora vivirán los tres en el departamento que paga Farfán”, se leía en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lejos de esquivar la polémica, Darinka Ramírez respondió de manera directa y contundente. “¿Qué te hace pensar que mi nueva pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, expresó la influencer, resaltando el rol presente y activo que su actual pareja desempeña en la vida de su hija mayor. De esta forma, defendió el compromiso de su compañero y rechazó la idea de que su bienestar familiar dependa exclusivamente de la manutención proporcionada por Farfán.

Controversia con Jefferson Farfán

Desde el nacimiento de Luana, la relación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán ha sido objeto de atención mediática, alimentada por declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales. En reiteradas ocasiones, la empresaria ha señalado que el exfutbolista es un padre ausente y ha cuestionado su involucramiento en la crianza de su hija. “No entiendo su forma de amar”, declaró en una entrevista reciente, enfatizando las diferencias en la manera de asumir la paternidad.

La defensa pública de su pareja actual se suma a una serie de mensajes en los que Darinka Ramírez ha destacado el apoyo y la dedicación que recibe en su vida cotidiana. En vísperas de la llegada de su segunda hija, la influencer remarcó la importancia de la familia que ha formado y la ilusión que acompaña a este nuevo ciclo. Según relató, su pequeña Luana está entusiasmada con la idea de convertirse en hermana mayor y la familia se prepara con expectativa para recibir a la nueva integrante.

A pesar de las controversias, Darinka Ramírez eligió enfocar la atención en el presente, celebrando el apoyo y la estabilidad que vive junto a su pareja y sus hijas. La empresaria agradeció las muestras de cariño recibidas y reiteró que prioriza el bienestar y la felicidad de su familia.

