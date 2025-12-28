Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

El popular conductor Bruno Pinasco confirma el final de 'Cinescape' en América Televisión. En esta conversación, detalla cómo continuará el programa en redes sociales y qué nuevos proyectos tiene preparados para la pantalla chica.

Después de un cuarto de siglo en la pantalla chica, Cinescape cierra una etapa clave de su historia. Bruno Pinasco, rostro emblemático del programa, anunció que el espacio dedicado al cine culminará su ciclo televisivo a fines de 2025.

Pero la decisión no implica una despedida definitiva, sino un giro estratégico hacia el entorno digital, donde la marca ha consolidado una audiencia masiva. El conductor explicó que los cambios en el consumo de contenidos, la inmediatez de las plataformas y la evolución natural de los formatos influyeron en esta determinación.

A la par, confirmó que su relación con América Televisión continúa vigente, abriendo paso a nuevos proyectos dentro del canal que marcó su trayectoria profesional.

El final de una era televisiva tras 25 años

El conductor explicó que el cierre de Cinescape en señal abierta no es abrupto, sino una decisión pensada para cerrar una etapa simbólica dentro de la historia del programa. (Willax TV)

Durante una conversación con Milagros Leiva, Bruno Pinasco explicó que el cierre de Cinescape en señal abierta responde a una convicción personal sobre los ciclos de la vida y de los formatos. “Yo creo mucho en que la vida es por ciclos. Todo es por ciclos y por tendencias”, señaló al anunciar que diciembre marcará la última emisión del programa en televisión.

El conductor precisó que el espacio cumplirá 25 años al aire, una cifra que considera simbólica. “Queremos cerrar el bloque de los 25 años de Cinescape en televisión. El último programa será este año”, afirmó. La decisión no obedece a una cancelación abrupta, sino a una planificación que busca dar cierre a una etapa extensa y reconocida dentro de la televisión peruana.

Cinescape se estrenó a inicios de los años 2000, en un contexto mediático distinto, donde la información cinematográfica llegaba de manera semanal y los estrenos se esperaban con anticipación. Con el paso del tiempo, ese modelo comenzó a mostrar limitaciones frente a la velocidad del entorno digital. “Salimos una vez a la semana y cuando el programa ya se emitía, los tráilers habían salido por todos lados”, explicó Pinasco al describir el desfase que enfrentaba el formato televisivo.

El giro estratégico hacia lo digital

El programa apostará por contenidos más breves y directos en redes sociales, adaptándose a nuevas audiencias y a la dinámica del consumo audiovisual contemporáneo. (Facebook)

Lejos de significar una despedida del público, el cierre televisivo de Cinescape apunta a reforzar su presencia en plataformas digitales. Pinasco sostuvo que el proyecto cuenta con una base sólida en redes sociales, donde suma millones de seguidores entre Facebook, TikTok y YouTube. “En digital tenemos una fortaleza enorme”, remarcó durante la entrevista.

Según explicó, el entorno digital ofrece una frescura que la televisión abierta ya no podía garantizar. La inmediatez, la posibilidad de reaccionar al instante y el contacto directo con la audiencia se convirtieron en factores decisivos. “Nos permite una versión más corta, más condensada, más directa”, señaló al describir cómo se transformará el contenido en esta nueva etapa.

El conductor coincidió en que el cambio no responde a una moda pasajera, sino a una realidad consolidada. “Es el presente”, dijo al referirse al ecosistema digital como el espacio natural para continuar desarrollando la marca. En ese sentido, destacó que Cinescape ya funciona como un proyecto autónomo en redes, con identidad propia y una comunidad activa que consume y comparte el contenido de forma constante.

América TV, una casa que se mantiene abierta

Pese al cierre de Cinescape, Bruno Pinasco confirmó que su relación con América Televisión continúa vigente tras más de dos décadas de trabajo conjunto. (Facebook)

Pese al anuncio del fin de Cinescape en televisión, Bruno Pinasco dejó en claro que su vínculo con América Televisión no se rompe. “América es nuestra casa hace tantos años, desde el 2003”, afirmó, subrayando una relación profesional que se ha extendido por más de dos décadas.

El conductor recordó sus inicios en el canal y repasó parte de su trayectoria, que comenzó detrás de cámaras antes de consolidarse como figura al frente de la pantalla. “Literal, he nacido ahí”, comentó al referirse a su historia dentro de la señal. Desde sus primeros trabajos en programas juveniles hasta la conducción de Cinescape, Pinasco ha construido una carrera estrechamente ligada al canal.

En ese contexto, confirmó que otros proyectos continúan en la parrilla. “TEC va a continuar los domingos en América”, precisó, añadiendo que este espacio también cuenta con presencia en plataformas digitales. Además, señaló que el canal ha brindado la posibilidad de mantener el horario que ocupaba Cinescape para desarrollar una nueva propuesta. “Nos han dado la posibilidad de crear otra cosa. Estamos en eso”, adelantó sin revelar mayores detalles.

Pinasco coincidió con la apreciación de que Cinescape no desaparece, sino que se transforma. “Es una marca potente que funciona”, sostuvo, al describir el programa como un proyecto que ya no depende exclusivamente de la televisión abierta. La decisión marca el cierre de una etapa histórica y, al mismo tiempo, el inicio de una fase distinta, donde el cine, la cultura pop y el análisis audiovisual seguirán encontrando espacio, ahora desde otras pantallas.