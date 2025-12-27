La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”. TikTok: Milagros Leiva.

En una entrevista reciente con Milagros Leiva, Bruno Pinasco sorprendió al público al compartir detalles íntimos sobre su infancia y el impacto que tuvo crecer tras la separación de sus padres.

Con sinceridad, el conductor de ‘Cinescape’ relató que su historia familiar no fue fácil: “Sí, no fue fácil la época del divorcio. Para mí fue muy compleja tratar de entender todo lo que pasó”.

Pinasco tenía apenas un año cuando sus padres, Luis Ángel ‘Rulito’ Pinasco y Bárbara Conde, se separaron.

“Era muy chiquito ya. Yo crecí sin mi papá. Nunca estuvo en casa conmigo viviendo como papá. Entonces, mi recuerdo familiar de niño es sin papá”, confesó. a la periodista.

La ausencia de un padre como ‘Rulito’ Pinasco

Bruno explicó que, tras el divorcio, su padre solo podía visitarlo una vez por semana, siguiendo el esquema clásico de custodia de la época.

“Mi papá venía una vez por semana a visitarnos, como en los típicos casos de divorcio, tienes dos días a la semana y ese tipo de cosas. Otras épocas, otra manera de ver los temas familiares hoy en día, no sé si sea más fácil, igual es un tema complejo”, reflexionó.

El conductor recordó cómo la ausencia de su padre se hacía evidente en situaciones cotidianas.

“Ibas al colegio y el profesor decía: ‘Ya, cuando su papá llegue en la noche a la casa, le muestran no sé qué, no sé cuánto’. Y yo decía: ‘Pero mi papá nunca llega a la casa. ¿Cómo que cuando llegue?’ No le entendía esas cosas”, relató.

Además, el hecho de que su padre fuera una figura pública agregaba otra capa de complejidad. “Encima, sumar que tu papá era superfamoso y todo el mundo te preguntaba por tu papá todo el tiempo y tú decías: ‘No, pero no está en mi casa’. Entonces, era un cambalache”.

La normalización de la fama de su padre

Milagros Leiva le preguntó si recordaba el momento en que fue consciente de la fama de su padre. Bruno admitió que, como muchos niños, naturalizó la situación:

“No sé si hubo un momento exacto, pero obviamente como los niños tienen esa cosa maravillosa de naturalizar todo, por más que sea una situación extrema, los niños lo incorporan en su día a día como si fuese lo más normal del mundo. Para mí era lo más normal que todo el mundo me pregunte por él o que cuando salíamos a la calle, todo el mundo lo saludaba”.

Bruno incluso pensó durante mucho tiempo que todos los padres eran así de populares: “Yo pensé que todos los papás eran así”.

Bruno Pinasco y la ausencia de ‘Rulito’ Pinasco en su infancia.

¿Quién es la madre de Bruno Pinasco?

Detrás de la infancia de Bruno Pinasco estuvo la figura constante de su madre, Bárbara Pérez (conocida artísticamente como Bárbara Conde), una cantante española con una destacada trayectoria en los años 60.

Bárbara se estableció en Lima y, tras su divorcio de ‘Rulito’, se dedicó de lleno a la crianza de sus tres hijos varones: Luis Ángel, Aldo y Bruno.

Aunque Bruno ha preferido mantener su vida familiar en reserva, en ocasiones comparte mensajes emotivos dedicados a su madre, especialmente en fechas importantes como el Día de la Madre. En las elecciones de 2021, por ejemplo, publicó una foto junto a Bárbara, orgulloso de acompañarla a votar a sus 84 años: “84 y ella vota”, escribió en Instagram.

‘Rulito’ Pinasco y Sonia Oquendo

Luis Ángel ‘Rulito’ Pinasco rehízo su vida sentimental junto a la actriz Sonia Oquendo, con quien tuvo dos hijas: Johanna y Chiara.

Así, Bruno creció en un entorno de medios y arte, pero con una estructura familiar compleja: cinco hermanos, dos ramas familiares y una infancia marcada por encuentros esporádicos con su padre.

A pesar de la distancia, Bruno y ‘Rulito’ han compartido en los últimos 20 años momentos entrañables en televisión, especialmente en “Cinescape”, donde el padre acompañó con frecuencia al hijo en el set. El reencuentro profesional sirvió para fortalecer los lazos y permitir una relación más cercana en la adultez, aunque la infancia de Bruno estuvo marcada por la ausencia.

El testimonio de Bruno Pinasco expone que, a pesar del reconocimiento público y las ventajas materiales, la vida de los hijos de figuras mediáticas puede estar llena de retos emocionales. “Era complicado, pero uno aprende a vivir con eso”, confesó el conductor.