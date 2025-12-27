Perú

Con una inversión de USD 500 millones, este será el nuevo edificio más alto de Sudamérica: superará a Costanera Center de Chile

El complejo contará con residencias de lujo con vistas panorámicas al océano, un hotel exclusivo, casino, club de playa y espacios para eventos. Apuesta por atraer, principalmente, a turistas brasileños

Punta del Este se prepara para recibir Cipriani Resort Residences & Casino, un complejo residencial y hotelero que superará en altura al Costanera Center de Santiago de Chile. Con una inversión de USD 500 millones, el desarrollo contará con un casino, restaurante, bar, salón VIP, espacio para eventos, club de playa y un hotel de lujo con 64 habitaciones.

El edificio residencial alcanzará 320 metros de altura y ofrecerá apartamentos de dos dormitorios desde USD 1,7 millones, con entregas previstas para 2027. Las unidades tendrán ventanales de piso a techo, techos de 3,4 metros y tecnología de vanguardia para conserjería, valet parking y seguridad.

Residencias con vistas al mar: edificio será orientado al público brasileño

Cada apartamento permitirá disfrutar de vistas panorámicas al océano Atlántico. El diseño a cargo del arquitecto Rafael Viñoly y Cipriani combina lujo, tecnología y confort en todos los espacios. El proyecto busca ofrecer servicios exclusivos para residentes y visitantes, integrando comodidades modernas con diseño sofisticado.

Dado que Punta del Este es un destino popular entre turistas brasileños, la segunda fase del proyecto incluirá 120 suites y 68 residencias adicionales. Giuseppe Cipriani, director ejecutivo, indicó que el desarrollo fue diseñado “especialmente para este público”.

El complejo ofrecerá un estilo de vida exclusivo frente al mar, con opciones de alojamiento, entretenimiento y gastronomía.

Revitalización del Hotel San Rafael

Cipriani Resort revitalizará el histórico Hotel San Rafael, inaugurado en 1948, que fue centro de lujo y atrajo a celebridades y aristócratas. Román Viñoly, socio de Rafael Viñoly Arquitectos, señaló: “Se trata de reconstruir el monumento histórico de Punta del Este, honrando al mismo tiempo el legado de un arquitecto que supo combinar la rica historia del lugar con una visión de futuro”.

El proyecto preservará la esencia del hotel original mientras integra los servicios del nuevo desarrollo. La marca italiana planea abrir una Casa Cipriani en São Paulo para 2028. Giuseppe Cipriani comentó que están “muy cerca de encontrar un lugar” en el barrio Jardins, aunque los detalles se mantienen en reserva.

¿Cuál es el edificio más alto del Perú?

El edificio más alto del Perú actualmente es la Torre Banco de la Nación, una estructura imponente que domina el perfil urbano de Lima con sus 140 metros de altura y 30 pisos. Esta edificación está ubicada en el distrito de San Borja, sobre la avenida Javier Prado Este, y se terminó de construir en 2015, convirtiéndose desde entonces en el punto más elevado entre las construcciones peruanas terminadas.

Este rascacielos no es solo alto por comparación en el contexto nacional, sino que también ha sido diseñado con tecnologías modernas que le dan mayor resistencia frente a los frecuentes sismos que se experimentan en el país. Además de su altura, cuenta con elementos funcionales como un helipuerto y varios sótanos para estacionamientos y servicios técnicos, lo que lo convierte en una obra destacada tanto por su estética como por su utilidad.

Antes de que la Torre Banco de la Nación tomara la delantera, el título de mayor altura lo ostentaba el Edificio BBVA Continental, con 137 m, situado en San Isidro y diseñado para uso corporativo. Ese edificio y otros como la Torre Begonias o el hotel Westin Libertador —ambos con alrededor de 120 m de altura— eran los más reconocidos por su prominencia en el skyline limeño antes del ascenso de la torre gubernamental. Aunque en términos globales la altura de 140 m puede parecer modesta frente a rascacielos de otras ciudades, en Lima y en el Perú la Torre Banco de la Nación representa un hito arquitectónico.

