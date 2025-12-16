Perú

100 extranjeros expulsados del Perú quedaron varados en la frontera con Ecuador

Un grupo de cien personas, procedentes principalmente de Venezuela, vivió momentos de incertidumbre cuando fue impedido de ingresar a Ecuador luego de ser deportado desde Perú, permaneciendo sin asistencia en la franja internacional

Guardar
Cerca de un centenar de extranjeros, en su mayoría venezolanos, vivieron momentos de incertidumbre al quedar varados por más de seis horas en la frontera entre Perú y Ecuador. Tras ser expulsados por las autoridades peruanas, Ecuador les negó inicialmente el ingreso, generando una tensa espera en el puente internacional.

La mañana del lunes se vivió una escena de tensión en el puente internacional que conecta al distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, con la provincia ecuatoriana de Huaquillas. Cerca de cien extranjeros, en su mayoría venezolanos, quedaron varados durante más de seis horas al no ser admitidos por Ecuador tras haber sido expulsados de Perú. Hombres, mujeres y familias presenciaron la incertidumbre de estar sin la protección de ningún país, expuestos al sol y la falta de un lugar seguro donde permanecer.

Estas personas, según relataron, fueron intervenidas hace cinco días en operativos migratorios realizados en Lima. Al no contar con la documentación requerida, permanecieron detenidas hasta el lunes, cuando fueron trasladadas al límite binacional. “Nos dejaron aquí tirados y ellos se fueron”, declaró uno de los afectados. La mayoría no tenía pasaporte porque, según explicaron, la ausencia de embajada venezolana en Perú obstruyó cualquier intento de regularización legal.

Barreras y desaliento en la frontera

El inicio de la mañana estuvo marcado por la llegada de los expulsados al puente internacional, donde esperaban ser conducidos a migraciones ecuatorianas. Sin embargo, la policía de ese país, al notar el ingreso masivo de extranjeros indocumentados, colocó un cerco para impedir el acceso. Aunque el personal de migraciones ecuatoriano permanecía apostado en el lugar, no fue posible avanzar hacia territorio ecuatoriano.

El grupo fue trasladado desde
El grupo fue trasladado desde Lima hasta la frontera norte, donde autoridades ecuatorianas bloquearon el paso tras detectar su situación migratoria irregular. - 24 Horas

“Nos dijeron que nos iban a llevar a migración acá. Hay personas con hijos, personas casadas con peruanos. Mucha gente no pudo regularizar sus papeles porque no había manera de sacar pasaporte”, explicó una madre de familia que buscaba cruzar con sus hijos a 24 Horas Noticias. La tensión aumentó entre los expulsados, quienes, rodeados por agentes, veían pasar las horas bajo la vigilancia de ambas fuerzas policiales.

Mientras tanto, los peruanos de la zona fronteriza manifestaron preocupación por el posible retorno irregular de los extranjeros a su territorio por pasos clandestinos. “Los extranjeros intentan reingresar por sectores que la policía no vigila, como Playa Sur, donde continúa el pase ilegal de mercadería y personas”, declaró un comerciante de Aguas Verdes.

Soluciones momentáneas y temor local

Pasado el mediodía, se llegó a un acuerdo y los cien extranjeros finalmente cruzaron hacia Ecuador. Sin embargo, el episodio alimentó la percepción de inseguridad en la población local, ante la posibilidad de que quienes fueron expulsados intenten retornar sin autorización. Las rutas ilegales en las zonas limítrofes permanecen activas, lo que dificulta el control efectivo sobre el flujo migratorio.

Decenas de venezolanos y otros
Decenas de venezolanos y otros migrantes pasaron seis horas bajo el sol en el puente internacional de Aguas Verdes, entre controles policiales y la negativa de Ecuador a permitir su ingreso - 24 Horas Noticias

El operativo que originó esta situación formó parte de una intervención migratoria a gran escala iniciada en Lima, donde más de 1.500 extranjeros fueron intervenidos en los últimos días. Las autoridades peruanas, en su estrategia para luchar contra la migración irregular, han incrementado la vigilancia y los procedimientos de control, afectando especialmente a personas sin documentación actualizada.

Entre los expulsados hay historias de familias separadas, madres que buscan proteger a sus hijos y personas que, sin opción de regularizar su situación, quedan a la deriva en tierra de nadie. En sus palabras, la falta de representación consular y las trabas burocráticas impidieron que pudieran acceder a permisos para permanecer legalmente en Perú.

Temas Relacionados

Ecuadorextranjerosperu-noticiasTumbes

Más Noticias

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Se viralizó un video de la líbero confrontando a la atacante luego de la victoria ante Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Mirian Patiño aclaró polémica tras

Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

La conductora de streaming sorprendió al dejarse ver constantemente en la casa de un conocido empresario

Laura Spoya descarta romance con

BCRP lanza nueva moneda de S/1 de plata, pero solo 5.000 unidades: Así luce

El Banco Central de Reserva lanzó una nueva pieza de colección para los seguidores de la numimástica, pero solo podrán adquirirla algunos

BCRP lanza nueva moneda de

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

El Consejo Regional tomó la decisión unánime de suspender a Ciro Castillo ante su ausencia y situación judicial, otorgando a Edita Vargas la responsabilidad de conducir la gestión mientras continúan las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao

Edita Vargas asume el Gobierno

Asesinan a concursante de ‘Yo Soy’ en la puerta de su casa en Puente Piedra

Dominic Sánchez Lozano, un cantante urbano de 38 años, participó hasta en seis oportunidades en el programa de imitación

Asesinan a concursante de ‘Yo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edita Vargas asume el Gobierno

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya descarta romance con

Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

DEPORTES

Mirian Patiño aclaró polémica tras

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Javier Rabanal, próximo DT de Universitario, confesó que se llevaría a 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales en la Fase 1 del torneo internacional

Carlos Galván aseguró que Jorge Fossati forzó su salida de Universitario por oferta de la selección de Costa Rica: “Le faltó el respeto al club”

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares