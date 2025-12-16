100 extranjeros expulsados del Perú quedaron varados en la frontera con Ecuador

Cerca de un centenar de extranjeros, en su mayoría venezolanos, vivieron momentos de incertidumbre al quedar varados por más de seis horas en la frontera entre Perú y Ecuador. Tras ser expulsados por las autoridades peruanas, Ecuador les negó inicialmente el ingreso, generando una tensa espera en el puente internacional.

La mañana del lunes se vivió una escena de tensión en el puente internacional que conecta al distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, con la provincia ecuatoriana de Huaquillas. Cerca de cien extranjeros, en su mayoría venezolanos, quedaron varados durante más de seis horas al no ser admitidos por Ecuador tras haber sido expulsados de Perú. Hombres, mujeres y familias presenciaron la incertidumbre de estar sin la protección de ningún país, expuestos al sol y la falta de un lugar seguro donde permanecer.

Estas personas, según relataron, fueron intervenidas hace cinco días en operativos migratorios realizados en Lima. Al no contar con la documentación requerida, permanecieron detenidas hasta el lunes, cuando fueron trasladadas al límite binacional. “Nos dejaron aquí tirados y ellos se fueron”, declaró uno de los afectados. La mayoría no tenía pasaporte porque, según explicaron, la ausencia de embajada venezolana en Perú obstruyó cualquier intento de regularización legal.

Barreras y desaliento en la frontera

El inicio de la mañana estuvo marcado por la llegada de los expulsados al puente internacional, donde esperaban ser conducidos a migraciones ecuatorianas. Sin embargo, la policía de ese país, al notar el ingreso masivo de extranjeros indocumentados, colocó un cerco para impedir el acceso. Aunque el personal de migraciones ecuatoriano permanecía apostado en el lugar, no fue posible avanzar hacia territorio ecuatoriano.

El grupo fue trasladado desde Lima hasta la frontera norte, donde autoridades ecuatorianas bloquearon el paso tras detectar su situación migratoria irregular. - 24 Horas

“Nos dijeron que nos iban a llevar a migración acá. Hay personas con hijos, personas casadas con peruanos. Mucha gente no pudo regularizar sus papeles porque no había manera de sacar pasaporte”, explicó una madre de familia que buscaba cruzar con sus hijos a 24 Horas Noticias. La tensión aumentó entre los expulsados, quienes, rodeados por agentes, veían pasar las horas bajo la vigilancia de ambas fuerzas policiales.

Mientras tanto, los peruanos de la zona fronteriza manifestaron preocupación por el posible retorno irregular de los extranjeros a su territorio por pasos clandestinos. “Los extranjeros intentan reingresar por sectores que la policía no vigila, como Playa Sur, donde continúa el pase ilegal de mercadería y personas”, declaró un comerciante de Aguas Verdes.

Soluciones momentáneas y temor local

Pasado el mediodía, se llegó a un acuerdo y los cien extranjeros finalmente cruzaron hacia Ecuador. Sin embargo, el episodio alimentó la percepción de inseguridad en la población local, ante la posibilidad de que quienes fueron expulsados intenten retornar sin autorización. Las rutas ilegales en las zonas limítrofes permanecen activas, lo que dificulta el control efectivo sobre el flujo migratorio.

Decenas de venezolanos y otros migrantes pasaron seis horas bajo el sol en el puente internacional de Aguas Verdes, entre controles policiales y la negativa de Ecuador a permitir su ingreso - 24 Horas Noticias

El operativo que originó esta situación formó parte de una intervención migratoria a gran escala iniciada en Lima, donde más de 1.500 extranjeros fueron intervenidos en los últimos días. Las autoridades peruanas, en su estrategia para luchar contra la migración irregular, han incrementado la vigilancia y los procedimientos de control, afectando especialmente a personas sin documentación actualizada.

Entre los expulsados hay historias de familias separadas, madres que buscan proteger a sus hijos y personas que, sin opción de regularizar su situación, quedan a la deriva en tierra de nadie. En sus palabras, la falta de representación consular y las trabas burocráticas impidieron que pudieran acceder a permisos para permanecer legalmente en Perú.