Perú

El precio de la gasolina en Lima hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Guardar
Diversos factores modifican el precio
Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

Este es el precio de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este viernes 26 de diciembre. Las tarifas de más caras y más baratas, según con datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes varía cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas

Fecha: 26 de diciembre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 17,5 soles el galón

Precio mínimo: 12,49 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 18,5 soles el galón

Precio mínimo: 13,09 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,2 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

¿Qué es Facilito?

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Cronograma de pago de sueldos, aguinaldos y bono de escolaridad en el Banco de la Nación: Fechas en 2026

Para trabajadores públicos. Los estatales ya tienen confirmadas sus fechas de pago en enero y el resto del siguiente año

Cronograma de pago de sueldos,

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Hugo Romero, mandamás del club paraguayo, se mostró confiado en el choque tendrá frente los ‘blanquiazules’ por la Fase 1 del torneo internacional. Además, detalló los refuerzos que tendrá su equipo

Presidente de Club 2 de

Bodega es atacada a balazos en San Martín de Porres: proyectiles ingresaron al local

Sujetos desconocidos dispararon más de 15 veces contra una bodega en la urbanización Los Vencedores

Bodega es atacada a balazos

Asesinan a dirigente de construcción civil en la puerta de su casa en Comas por no pagar cupo de S/ 10 mil semanal

La familia relató que Salazar Sabuco era víctima de extorsiones desde hace varios meses y que una organización criminal estaba tras sus pasos

Asesinan a dirigente de construcción

Osiptel autoriza baja inmediata de líneas móviles vinculadas a extorsión y estafas

La normativa también contempla la reactivación del servicio o desbloqueo del equipo si la entidad competente lo solicita dentro de los 90 días posteriores a la baja

Osiptel autoriza baja inmediata de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Generales 2026: estos son

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán se reúne con

Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

Melissa Paredes emociona a su hija en Navidad con lujoso iPhone: “El color que tanto quería”

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney: “Te amo”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras llamada en Navidad en presunto estado de ebriedad: “Hiciste llorar a mis 3 hijos”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

DEPORTES

Federico Girotti fichó por Alianza

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025