Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que tuvo información privilegiada para el ampay de Said Palao: “No te voy a decir la fuente”

Además de defender el trabajo periodístico de su equipo, Magaly Medina aseguró que no cree que la empresaria conociera todos los detalles del viaje de Said Palao a Argentina. ATV/ peru-entretenimiento.

La polémica por el ampay de Said Palao durante su despedida de soltero volvió a encenderse luego de que Magaly Medina respondiera a las declaraciones que Alejandra Baigorria ofreció en el programa ‘Día D’.

La empresaria había asegurado que conocía de antemano que su ahora esposo asistiría a una celebración en Argentina, donde compartiría un yate con varias mujeres, afirmando que ambos habían conversado previamente sobre esa situación.

Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no tardó en reaccionar y dejó en claro que no comparte la versión de la popular ‘Gringa de Gamarra’. Durante su programa defendió el trabajo de investigación realizado por su equipo y sorprendió al revelar que el reportaje no fue producto de la casualidad, sino que contó con información privilegiada proporcionada por una fuente cuya identidad, aseguró, jamás será revelada.

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Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.

Magaly Medina responde a Alejandra Baigorria tras su entrevista en ‘Día D’

Luego de escuchar las declaraciones de Alejandra Baigorria, Magaly Medina afirmó que la empresaria continúa mostrando incomodidad con su programa debido a que fue precisamente su equipo el que difundió las imágenes que mostraban a Said Palao disfrutando de una despedida de soltero en un yate junto a un grupo de amigos y varias mujeres en territorio argentino.

Para la conductora, la molestia de Baigorria tendría una explicación clara. “Ella se agarra con este programa porque fuimos los que sacamos este video. Ella hubiera preferido que jamás hubiéramos investigado y no hubiéramos ido a Argentina a grabar esto porque le malogramos su cuento de hadas, su familia ideal, al que ella considera el hombre perfecto”, manifestó.

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Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.

La conductora revela que el ampay contó con información privilegiada

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ fue cuando Magaly Medina decidió hablar sobre el proceso de investigación detrás del reportaje.

La periodista aseguró que el viaje de su equipo a Argentina no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un trabajo previo sustentado en información obtenida de una fuente confiable. Dirigiéndose directamente a Alejandra Baigorria, expresó:

“Ay Alejandra, ¿tú crees que nosotros para hacer ese reportaje lo improvisamos? Tuvimos información privilegiada ciertamente y la fuente no se dice jamás. Los periodistas nunca decimos nuestra fuente y no voy a dar más rastros por defender mi reportaje ni la veracidad de las imágenes”, sentenció.

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Además, dejó claro que no piensa revelar ningún dato que permita identificar a la persona que brindó la información que hizo posible registrar el polémico encuentro de Said Palao en tierras argentinas.

Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.

Magaly Medina pone en duda que Alejandra Baigorria conociera todos los detalles

Más allá de defender su investigación, Magaly Medina también cuestionó la versión que Alejandra Baigorria ofreció durante su entrevista en ‘Día D’, donde aseguró que sabía cómo sería la despedida de soltero de Said Palao. Para la conductora, resulta poco creíble que la empresaria estuviera completamente informada sobre lo ocurrido durante ese viaje.

Según explicó, considera que Baigorria únicamente sabía que su entonces pareja viajaría acompañado por un grupo de amigos, pero no que la celebración incluiría la presencia de mujeres contratadas.

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“Pero sí tuvimos acceso a información privilegiada y creo que tú no sabías nada, solo sabías que se iba con un grupo de amigos, pero no sabías cómo lo planificaron. Esas mujeres eran contratadas. Si tú dices que le diste permiso, ¿por qué poner una pausa en tu matrimonio y salir llorando diciendo que no sabes qué hacer?”, cuestionó.

Con estas palabras, Magaly Medina recordó la crisis que atravesó la pareja luego de la difusión del reportaje y puso sobre la mesa la contradicción que, a su juicio, existiría entre las recientes declaraciones de Alejandra Baigorria y las reacciones que mostró públicamente cuando el ampay salió a la luz.

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Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.

Alejandra Baigorria defendió a Said Palao en entrevista

Las declaraciones de Magaly Medina llegan después de que Alejandra Baigorria ofreciera una extensa entrevista para ‘Día D’, donde habló sobre uno de los episodios más mediáticos de su relación con Said Palao. En esa conversación, la empresaria sostuvo que siempre supo que el deportista asistiría a una despedida de soltero en Argentina, donde habría mujeres y diversas actividades recreativas. Incluso dio a entender que ambos conversaron previamente sobre el tema y que existía confianza dentro de la relación.

Además, durante esa entrevista lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta respecto a experiencias sentimentales pasadas. “No estaría con alguien que en el break que tuvimos, estuvo con otra”, afirmó.

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Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.

El ampay de Said Palao continúa generando repercusiones

A pesar del tiempo transcurrido desde la difusión del ampay de Said Palao, el tema continúa despertando interés entre los seguidores de la farándula peruana. Cada nueva declaración de los protagonistas reaviva el debate sobre lo ocurrido durante aquella despedida de soltero y sobre las consecuencias que tuvo para la relación entre Alejandra Baigorria y el integrante de Esto es Guerra.

En esta oportunidad, Magaly Medina reafirmó que el reportaje fue elaborado con una investigación seria y sustentada en información obtenida antes del viaje a Argentina, descartando cualquier insinuación de improvisación o manipulación de los hechos.

Asimismo, insistió en que la protección de las fuentes forma parte de la ética periodística y reiteró que no revelará la identidad de la persona que permitió acceder a la información que dio origen al reportaje.

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Magaly Medina rompe su silencio y responde a Alejandra Baigorria tras entrevista en ‘Día D’. Captura: Magalt RV La Firme.