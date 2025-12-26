Agredió a su perrita en plena avenida de Independencia, fue intervenido por los vecinos y ahora es investigado por maltrato animal

Susu fue rescatada por vecinos luego de que un hombre intentara asfixiarla en plena vía pública. Foto: Composición Infobae Perú

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió una investigación contra Óscar Balarezo tras ser señalado por el presunto delito de abandono y actos de crueldad contra animales. El caso se registró en la avenida Contisuyo, en el distrito de Independencia, donde testigos denunciaron que Balarezo habría intentado ahorcar a una perra llamada Susu, de seis años. La acusación ha generado conmoción y la intervención inmediata de las autoridades, quienes buscan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.

El incidente ocurrió cuando varios transeúntes observaron a Balarezo atando al animal a un árbol, lo que motivó la reacción de quienes transitaban por la zona. La mascota no falleció en el lugar, pero fue llevada a una veterinaria en Los Olivos, donde se resolvió aplicar la eutanasia debido a su delicado estado de salud. El acusado alegó que actuó porque la perra padecía cáncer y sufría intensamente, argumento que no ha evitado el rechazo social y el inicio de acciones legales en su contra.

Las organizaciones defensoras de animales y sectores ciudadanos han expresado su indignación por el caso. Se cuestiona, además, la relación de Balarezo con la perra, ya que, según versiones recogidas por colectivos animalistas, el tutor principal de Susu sería su hijo y no el investigado. La respuesta social incluye convocatorias públicas para exigir sanciones ejemplares.

Investigación fiscal y diligencias en curso

El Ministerio Público dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer los hechos. El fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites ordenó que personal de la comisaría de Tahuantinsuyo tomara declaración tanto al investigado como a los posibles testigos presenciales. Además, se solicitó a la veterinaria donde fue atendida Susu la historia clínica y el informe médico correspondiente, con el objetivo de conocer a detalle el estado de salud del animal y las razones que motivaron la eutanasia.

Entre las acciones decididas por la fiscalía, también se incluyó la identificación del médico veterinario que practicó el procedimiento y la recopilación de registros de cámaras de seguridad y videos que hayan captado el hecho. Estas pruebas serán fundamentales para determinar si existió maltrato o si la actuación se ajustó a lo permitido por la ley.

La fiscalía evalúa, asimismo, la versión del acusado, quien sostiene que pretendía evitar un mayor sufrimiento a la perra debido a una enfermedad terminal. La investigación busca establecer si esta justificación tiene sustento médico y legal, así como la existencia de responsabilidad penal por los actos cometidos.

Vecinos intervinieron a sujeto cuando maltrataba a un perro

El incidente se produjo en la cuadra cuatro de la avenida Contisuyo, donde testigos observaron que Balarezo ataba a Susu con una cuerda, presuntamente para asfixiarla. Al notar la situación, los transeúntes intervinieron y encararon al sujeto, quien respondió que su accionar tenía como propósito acabar con el sufrimiento de la perra, diagnosticada con cáncer.

De acuerdo con el acta policial, la perra sobrevivió a la agresión inicial y fue trasladada a una clínica veterinaria en Los Olivos. Allí, el personal médico evaluó su estado y optó por la eutanasia, decisión adoptada tras constatar la gravedad de la enfermedad y el dolor que experimentaba el animal.

Balarezo, en su defensa, manifestó que actuó movido por el padecimiento de Susu, pero esta explicación no ha convencido a los colectivos defensores de animales ni a la fiscalía. La investigación se centra en determinar si existió crueldad innecesaria y si se vulneraron los procedimientos establecidos para casos de eutanasia animal.

Colectivos animalistas exigen justicia y sanciones ejemplares

La Unión de Animalistas y otras organizaciones han condenado públicamente los hechos, exigiendo una investigación exhaustiva y sanciones proporcionales. Erika Yara, vocera del colectivo, señaló que, según la información recibida, el investigado sería un policía en retiro, circunstancia que consideran relevante para el proceso.

Plantón por la vida de Susu.

Los colectivos han hecho hincapié en que, independientemente del estado de salud de Susu, nada justifica el método empleado para intentar terminar con su vida. “La forma como la intentó asesinar fue muy cruel”, afirmó Erika Yara en diálogo con RPP Noticias. Además, recalcaron que el tutor principal del animal no sería Balarezo, sino su hijo, lo que añade un elemento de complejidad al caso.

En respuesta al incidente, las organizaciones defensoras han convocado a un plantón para este sábado en el lugar de los hechos a las 10:00 para exigir una sanción ejemplar. La convocatoria busca visibilizar el rechazo social a la crueldad animal y presionar a las autoridades para que apliquen la ley con rigor.

¿Qué dice la ley peruana sobre el maltrato animal?

En Perú, el maltrato animal constituye un delito sancionado penalmente bajo la Ley N.º 30407 de Protección y Bienestar Animal, que incorporó el artículo 206-A al Código Penal. Esta legislación establece que quienes incurran en actos de crueldad o abandono de animales domésticos o silvestres pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas de 100 a 180 días-multa.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles

Cuando el maltrato resulta en la muerte del animal, la sanción aumenta a penas privativas de libertad no menores de tres ni mayores de cinco años, y multas de entre 150 y 360 días-multa. Adicionalmente, la ley contempla la inhabilitación para la tenencia de animales, que puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de los hechos.

La normativa también prohíbe prácticas como peleas entre animales, mutilaciones sin justificación médica y espectáculos que impliquen crueldad, conductas que pueden acarrear sanciones administrativas y penales. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato animal ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o las municipalidades, promoviendo la protección efectiva de los animales y la aplicación estricta de la ley.